https://ria.ru/20210830/bank-1747859800.html

Альфа-Банк предложил новый инструмент для инвестиций Alfa Elements

Альфа-Банк предложил новый инструмент для инвестиций Alfa Elements - РИА Новости, 30.08.2021

Альфа-Банк предложил новый инструмент для инвестиций Alfa Elements

Альфа-Банк и "АльфаСтрахование-Жизнь" создали инвестиционную программу, которая позволяет инвестировать в различные "элементы": тематические портфели акций... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T16:43

2021-08-30T16:43

2021-08-30T16:43

новости компаний - экономика

альфа-банк

россия

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Альфа-Банк и "АльфаСтрахование-Жизнь" создали инвестиционную программу, которая позволяет инвестировать в различные "элементы": тематические портфели акций бенефициаров значимых технологических или экономических трендов, сообщает банк."В настоящий момент в линейке Alfa Elements представлено 7 портфелей, охватывающих различные технологические сегменты – от сетей 5G до альтернативной энергетики. Число доступных для инвесторов "элементов" будет расширяться", - говорится в сообщении.По мнению директора по накопительному и инвестиционному страхованию, заместителя генерального директора "АльфаСтрахование-Жизнь" Александра Денисова, программа представляет собой аналог долевого страхования жизни, которое Банк России планирует запустить только в конце следующего года.Руководитель дирекции инвестиционного консультирования Альфа-Банка Евгений Кочемазов отметил, что банк постарался объединить в одном решении плюсы инвестиционного страхования жизни и долгосрочного инвестирования в большие экономические, социальные и технологические тренды. "Главная особенность концепта Alfa Elements – возможность сформировать долгосрочные потенциально высокодоходные портфели, в которых выгодоприобретателем будет ваш ребенок", – приводятся в сообщении его слова.

https://ria.ru/20210817/pribyl-1746122548.html

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2021

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новости компаний - экономика, альфа-банк, россия