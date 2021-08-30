https://ria.ru/20210830/bank-1747859800.html
Альфа-Банк предложил новый инструмент для инвестиций Alfa Elements
Альфа-Банк предложил новый инструмент для инвестиций Alfa Elements - РИА Новости, 30.08.2021
Альфа-Банк предложил новый инструмент для инвестиций Alfa Elements
Альфа-Банк и "АльфаСтрахование-Жизнь" создали инвестиционную программу, которая позволяет инвестировать в различные "элементы": тематические портфели акций... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T16:43
2021-08-30T16:43
2021-08-30T16:43
новости компаний - экономика
альфа-банк
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599741489_0:131:2852:1736_1920x0_80_0_0_f77f04cc86ebb84c080d87f30fbd0ccc.jpg
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Альфа-Банк и "АльфаСтрахование-Жизнь" создали инвестиционную программу, которая позволяет инвестировать в различные "элементы": тематические портфели акций бенефициаров значимых технологических или экономических трендов, сообщает банк."В настоящий момент в линейке Alfa Elements представлено 7 портфелей, охватывающих различные технологические сегменты – от сетей 5G до альтернативной энергетики. Число доступных для инвесторов "элементов" будет расширяться", - говорится в сообщении.По мнению директора по накопительному и инвестиционному страхованию, заместителя генерального директора "АльфаСтрахование-Жизнь" Александра Денисова, программа представляет собой аналог долевого страхования жизни, которое Банк России планирует запустить только в конце следующего года.Руководитель дирекции инвестиционного консультирования Альфа-Банка Евгений Кочемазов отметил, что банк постарался объединить в одном решении плюсы инвестиционного страхования жизни и долгосрочного инвестирования в большие экономические, социальные и технологические тренды. "Главная особенность концепта Alfa Elements – возможность сформировать долгосрочные потенциально высокодоходные портфели, в которых выгодоприобретателем будет ваш ребенок", – приводятся в сообщении его слова.
https://ria.ru/20210817/pribyl-1746122548.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599741489_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_bcfacf8fed25d5b28876804b44209379.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, альфа-банк, россия
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости
. Альфа-Банк
и "АльфаСтрахование-Жизнь" создали инвестиционную программу, которая позволяет инвестировать в различные "элементы": тематические портфели акций бенефициаров значимых технологических или экономических трендов, сообщает банк.
"В настоящий момент в линейке Alfa Elements представлено 7 портфелей, охватывающих различные технологические сегменты – от сетей 5G до альтернативной энергетики. Число доступных для инвесторов "элементов" будет расширяться", - говорится в сообщении.
По мнению директора по накопительному и инвестиционному страхованию, заместителя генерального директора "АльфаСтрахование-Жизнь" Александра Денисова, программа представляет собой аналог долевого страхования жизни, которое Банк России планирует запустить только в конце следующего года.
Руководитель дирекции инвестиционного консультирования Альфа-Банка Евгений Кочемазов отметил, что банк постарался объединить в одном решении плюсы инвестиционного страхования жизни и долгосрочного инвестирования в большие экономические, социальные и технологические тренды. "Главная особенность концепта Alfa Elements – возможность сформировать долгосрочные потенциально высокодоходные портфели, в которых выгодоприобретателем будет ваш ребенок", – приводятся в сообщении его слова.