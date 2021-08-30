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Альфа-Банк предложил новый инструмент для инвестиций Alfa Elements
Альфа-Банк предложил новый инструмент для инвестиций Alfa Elements - РИА Новости, 30.08.2021
Альфа-Банк предложил новый инструмент для инвестиций Alfa Elements
Альфа-Банк и "АльфаСтрахование-Жизнь" создали инвестиционную программу, которая позволяет инвестировать в различные "элементы": тематические портфели акций... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T16:43
2021-08-30T16:43
новости компаний - экономика
альфа-банк
россия
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Альфа-Банк и "АльфаСтрахование-Жизнь" создали инвестиционную программу, которая позволяет инвестировать в различные "элементы": тематические портфели акций бенефициаров значимых технологических или экономических трендов, сообщает банк."В настоящий момент в линейке Alfa Elements представлено 7 портфелей, охватывающих различные технологические сегменты – от сетей 5G до альтернативной энергетики. Число доступных для инвесторов "элементов" будет расширяться", - говорится в сообщении.По мнению директора по накопительному и инвестиционному страхованию, заместителя генерального директора "АльфаСтрахование-Жизнь" Александра Денисова, программа представляет собой аналог долевого страхования жизни, которое Банк России планирует запустить только в конце следующего года.Руководитель дирекции инвестиционного консультирования Альфа-Банка Евгений Кочемазов отметил, что банк постарался объединить в одном решении плюсы инвестиционного страхования жизни и долгосрочного инвестирования в большие экономические, социальные и технологические тренды. "Главная особенность концепта Alfa Elements – возможность сформировать долгосрочные потенциально высокодоходные портфели, в которых выгодоприобретателем будет ваш ребенок", – приводятся в сообщении его слова.
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Новости
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новости компаний - экономика, альфа-банк, россия
16:43 30.08.2021
 

Альфа-Банк предложил новый инструмент для инвестиций Alfa Elements

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛоготип "Альфа Банка"
Логотип Альфа Банка - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Альфа-Банк и "АльфаСтрахование-Жизнь" создали инвестиционную программу, которая позволяет инвестировать в различные "элементы": тематические портфели акций бенефициаров значимых технологических или экономических трендов, сообщает банк.
"В настоящий момент в линейке Alfa Elements представлено 7 портфелей, охватывающих различные технологические сегменты – от сетей 5G до альтернативной энергетики. Число доступных для инвесторов "элементов" будет расширяться", - говорится в сообщении.
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По мнению директора по накопительному и инвестиционному страхованию, заместителя генерального директора "АльфаСтрахование-Жизнь" Александра Денисова, программа представляет собой аналог долевого страхования жизни, которое Банк России планирует запустить только в конце следующего года.
Руководитель дирекции инвестиционного консультирования Альфа-Банка Евгений Кочемазов отметил, что банк постарался объединить в одном решении плюсы инвестиционного страхования жизни и долгосрочного инвестирования в большие экономические, социальные и технологические тренды. "Главная особенность концепта Alfa Elements – возможность сформировать долгосрочные потенциально высокодоходные портфели, в которых выгодоприобретателем будет ваш ребенок", – приводятся в сообщении его слова.
 
Новости компаний - ЭкономикаАльфа-банкРоссия
 
 
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