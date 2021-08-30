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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210830/afganistan-1747909289.html
В США заявили о неготовности признать "Талибан"*
В США заявили о неготовности признать "Талибан"* - РИА Новости, 30.08.2021
В США заявили о неготовности признать "Талибан"*
Говорить о признании "Талибана"* Соединенными Штатами еще рано - движение пока даже не сформировало правительство, США будет следить за действиями талибов,... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T23:34
2021-08-30T23:34
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
кабул
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ООН, 30 авг - РИА Новости. Говорить о признании "Талибана"* Соединенными Штатами еще рано - движение пока даже не сформировало правительство, США будет следить за действиями талибов, заявила журналистам постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд."Мы пока не в позиции готовности признать "Талибан"*. Они еще не сформировали правительство. Так что нам необходимо посмотреть, какое правительство они сформируют. Мы настаиваем на том, чтобы это правительство было инклюзивным и в нем разрешалось участвовать женщинам", - сказала Томас-Гринфилд."Так что посмотрим, какие действия они предпримут до того, как будет принято какое-либо решение о признании", - сказала она.*Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сша, афганистан, кабул
23:34 30.08.2021
 
В США заявили о неготовности признать "Талибан"*

Томас-Гринфилд: говорить о признании "Талибана" рано, движение еще не сформировано

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики Талибана* в Мехтарламе
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ООН, 30 авг - РИА Новости. Говорить о признании "Талибана"* Соединенными Штатами еще рано - движение пока даже не сформировало правительство, США будет следить за действиями талибов, заявила журналистам постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
"Мы пока не в позиции готовности признать "Талибан"*. Они еще не сформировали правительство. Так что нам необходимо посмотреть, какое правительство они сформируют. Мы настаиваем на том, чтобы это правительство было инклюзивным и в нем разрешалось участвовать женщинам", - сказала Томас-Гринфилд.
"Так что посмотрим, какие действия они предпримут до того, как будет принято какое-либо решение о признании", - сказала она.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Вчера, 20:02Захват власти в Афганистане талибами
Во Франции назвали условия для признания власти талибов в Афганистане
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанКабул
 
 
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