https://ria.ru/20210830/afganistan-1747909289.html

В США заявили о неготовности признать "Талибан"*

В США заявили о неготовности признать "Талибан"* - РИА Новости, 30.08.2021

В США заявили о неготовности признать "Талибан"*

Говорить о признании "Талибана"* Соединенными Штатами еще рано - движение пока даже не сформировало правительство, США будет следить за действиями талибов,... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T23:34

2021-08-30T23:34

2021-08-30T23:34

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

кабул

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ООН, 30 авг - РИА Новости. Говорить о признании "Талибана"* Соединенными Штатами еще рано - движение пока даже не сформировало правительство, США будет следить за действиями талибов, заявила журналистам постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд."Мы пока не в позиции готовности признать "Талибан"*. Они еще не сформировали правительство. Так что нам необходимо посмотреть, какое правительство они сформируют. Мы настаиваем на том, чтобы это правительство было инклюзивным и в нем разрешалось участвовать женщинам", - сказала Томас-Гринфилд."Так что посмотрим, какие действия они предпримут до того, как будет принято какое-либо решение о признании", - сказала она.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210830/priznanit-1747892886.html

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в мире, сша, афганистан, кабул