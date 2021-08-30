https://ria.ru/20210830/afganistan-1747909289.html
В США заявили о неготовности признать "Талибан"*
В США заявили о неготовности признать "Талибан"* - РИА Новости, 30.08.2021
В США заявили о неготовности признать "Талибан"*
Говорить о признании "Талибана"* Соединенными Штатами еще рано - движение пока даже не сформировало правительство, США будет следить за действиями талибов,... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T23:34
2021-08-30T23:34
2021-08-30T23:34
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
кабул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746354780_0:0:3007:1692_1920x0_80_0_0_531232278a9728ccfab20726257393dd.jpg
ООН, 30 авг - РИА Новости. Говорить о признании "Талибана"* Соединенными Штатами еще рано - движение пока даже не сформировало правительство, США будет следить за действиями талибов, заявила журналистам постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд."Мы пока не в позиции готовности признать "Талибан"*. Они еще не сформировали правительство. Так что нам необходимо посмотреть, какое правительство они сформируют. Мы настаиваем на том, чтобы это правительство было инклюзивным и в нем разрешалось участвовать женщинам", - сказала Томас-Гринфилд."Так что посмотрим, какие действия они предпримут до того, как будет принято какое-либо решение о признании", - сказала она.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210830/priznanit-1747892886.html
сша
афганистан
кабул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746354780_278:0:3007:2047_1920x0_80_0_0_464c2bd33a4d3edfcf33c2b726759673.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, афганистан, кабул
В США заявили о неготовности признать "Талибан"*
Томас-Гринфилд: говорить о признании "Талибана" рано, движение еще не сформировано