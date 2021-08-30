https://ria.ru/20210830/afagnistan-1747901301.html

Силы сопротивления отразили атаку талибов, сообщили СМИ

Силы сопротивления отразили атаку талибов, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.08.2021

Силы сопротивления отразили атаку талибов, сообщили СМИ

Боевики движения "Талибан"* атаковали аванпост в провинции Панджшер, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на источник, близкий к сопротивлению. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T21:06

2021-08-30T21:06

2021-08-30T21:50

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

панджшер (провинция)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747308148_0:70:1080:678_1920x0_80_0_0_1bb3c9c87bb4446efe6f30c3d4886588.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* атаковали аванпост в провинции Панджшер, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на источник, близкий к сопротивлению.Отмечается, что атаку удалось отбить, столкновения продолжаются.Панджшер остается последним неподконтрольным талибам регионом Афганистана, а сопротивление, представленное в основном местными таджиками, — единственный организованный очаг противостояния им. Эти силы возглавляет Ахмад Масуд, сын Ахмад Шаха Масуда — убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса".В начале августа "Талибан"* на фоне вывода американских войск активизировал наступление на правительственные силы. Боевики 15 августа вошли в столицу Кабул и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день заявили об окончании войны.Американское присутствие в Афганистане, продолжавшееся 20 лет, завершится 31 августа, когда последние дипломаты и военнослужащие покинут страну.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210821/afganistan-1746705181.html

афганистан

панджшер (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, панджшер (провинция)