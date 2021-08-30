https://ria.ru/20210830/afagnistan-1747901301.html
Силы сопротивления отразили атаку талибов, сообщили СМИ
Силы сопротивления отразили атаку талибов, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.08.2021
Силы сопротивления отразили атаку талибов, сообщили СМИ
Боевики движения "Талибан"* атаковали аванпост в провинции Панджшер, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на источник, близкий к сопротивлению. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T21:06
2021-08-30T21:06
2021-08-30T21:50
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
панджшер (провинция)
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* атаковали аванпост в провинции Панджшер, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на источник, близкий к сопротивлению.Отмечается, что атаку удалось отбить, столкновения продолжаются.Панджшер остается последним неподконтрольным талибам регионом Афганистана, а сопротивление, представленное в основном местными таджиками, — единственный организованный очаг противостояния им. Эти силы возглавляет Ахмад Масуд, сын Ахмад Шаха Масуда — убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса".В начале августа "Талибан"* на фоне вывода американских войск активизировал наступление на правительственные силы. Боевики 15 августа вошли в столицу Кабул и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день заявили об окончании войны.Американское присутствие в Афганистане, продолжавшееся 20 лет, завершится 31 августа, когда последние дипломаты и военнослужащие покинут страну.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210821/afganistan-1746705181.html
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в мире, афганистан, панджшер (провинция)
21:06 30.08.2021 (обновлено: 21:50 30.08.2021)
Силы сопротивления отразили атаку талибов, сообщили СМИ
Tolo News: силы сопротивления отразили атаку талибов на аванпост в Панджшере