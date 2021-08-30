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Талибы установили срок перехода аэропорта в Кабуле под контроль движения

Талибы установили срок перехода аэропорта в Кабуле под контроль движения - РИА Новости, 30.08.2021

Талибы установили срок перехода аэропорта в Кабуле под контроль движения

"Талибан"* возьмет под контроль аэропорт Кабула 31 августа после вывода войск США, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в движении. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T13:27

2021-08-30T13:27

2021-08-30T14:00

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сша

кабул (город)

талибан

турция

афганистан

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. "Талибан"* возьмет под контроль аэропорт Кабула 31 августа после вывода войск США, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в движении.Новые власти страны ведут переговоры с Турцией и Катаром о технической помощи, но соглашение пока не достигнуто, добавляется в материале.Сейчас воздушной гаванью руководят американцы, но завтра срок действия их полномочий истекает.Ситуация в АфганистанеНа фоне вывода контингента Соединенных Штатов "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством.Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.В четверг там прогремели два мощных взрыва, унесшие жизни нескольких сотен человек, ответственность за случившееся взяло на себя "Исламское государство". В воскресенье американцы атаковали территорию возле воздушной гавани, отметив, что целью были террористы-смертники. По данным СМИ, жертвами этого удара стали 12 человек, в том числе несколько детей.*Террористическая организация, запрещенная в России.

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кабул (город)

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-30T13:27 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, сша, кабул (город), талибан, турция, афганистан