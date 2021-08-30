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Талибы установили срок перехода аэропорта в Кабуле под контроль движения
Талибы установили срок перехода аэропорта в Кабуле под контроль движения - РИА Новости, 30.08.2021
Талибы установили срок перехода аэропорта в Кабуле под контроль движения
"Талибан"* возьмет под контроль аэропорт Кабула 31 августа после вывода войск США, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в движении. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T13:27
2021-08-30T13:27
2021-08-30T14:00
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кабул (город)
талибан
турция
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. "Талибан"* возьмет под контроль аэропорт Кабула 31 августа после вывода войск США, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в движении.Новые власти страны ведут переговоры с Турцией и Катаром о технической помощи, но соглашение пока не достигнуто, добавляется в материале.Сейчас воздушной гаванью руководят американцы, но завтра срок действия их полномочий истекает.Ситуация в АфганистанеНа фоне вывода контингента Соединенных Штатов "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством.Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.В четверг там прогремели два мощных взрыва, унесшие жизни нескольких сотен человек, ответственность за случившееся взяло на себя "Исламское государство". В воскресенье американцы атаковали территорию возле воздушной гавани, отметив, что целью были террористы-смертники. По данным СМИ, жертвами этого удара стали 12 человек, в том числе несколько детей.*Террористическая организация, запрещенная в России.
сша
кабул (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747576952_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_e24e27608b4c81c224e15c3535023880.jpg
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-30T13:27
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PT1M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, кабул (город), талибан, турция, афганистан
13:27 30.08.2021 (обновлено: 14:00 30.08.2021)
Талибы установили срок перехода аэропорта в Кабуле под контроль движения
Al-Jazeera: "Талибан"* возьмет под контроль аэропорт Кабула 31 августа
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.
"Талибан
"* возьмет под контроль аэропорт Кабула
31 августа после вывода войск США
, сообщает телеканал Al-Jazeera
со ссылкой на источник в движении.
Новые власти страны ведут переговоры с Турцией
и Катаром
о технической помощи, но соглашение пока не достигнуто, добавляется в материале.
Сейчас воздушной гаванью руководят американцы, но завтра срок действия их полномочий истекает.
Ситуация в Афганистане
На фоне вывода контингента Соединенных Штатов "Талибан
"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством.
Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.
В четверг там прогремели два мощных взрыва, унесшие жизни нескольких сотен человек, ответственность за случившееся взяло на себя "Исламское государство". В воскресенье американцы атаковали территорию возле воздушной гавани, отметив, что целью были террористы-смертники. По данным СМИ, жертвами этого удара стали 12 человек, в том числе несколько детей.
*Террористическая организация, запрещенная в России.