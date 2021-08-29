https://ria.ru/20210829/zdanie-1747721659.html

В Москве завершается ремонт здания кордегардии Пресненской заставы

В Москве завершается ремонт здания кордегардии Пресненской заставы - РИА Новости, 29.08.2021

В Москве завершается ремонт здания кордегардии Пресненской заставы

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершают ремонт здания кордегардии (помещение для караула у крепостных ворот) Пресненской заставы в парке... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T12:30

2021-08-29T12:30

2021-08-29T12:30

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершают ремонт здания кордегардии (помещение для караула у крепостных ворот) Пресненской заставы в парке Декабрьского восстания на Красной Пресне, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.Долгие годы уникальное здание - единственная из 18 кордегардий Камер-Коллежского вала, сохранившаяся до наших дней, - находилось в аварийном состоянии и использовалось как бытовка.В комплексе рассказали, что перед началом комплексного благоустройства парка Декабрьского восстания строение осмотрели и решили восстановить его исторический облик. Так, были обновлены инженерные коммуникации, уплотнён грунт и устроена гидроизоляция, цоколь отделали гранитом. Фасад здания очистили, оштукатурили и покрасили в белый цвет, устроили новое перекрытие первого этажа по металлическому каркасу и реконструировали несущие конструкции кровли."Восстановили дымоходную трубу. Она будет выполнять декоративную функцию: печное отопление заменят современные надежные электрические конвекторы. В настоящее время проводятся работы по внутренней отделке помещений", - добавили в пресс-службе.После будут установлены металлические двери с утеплением, а оконные блоки заменят современными стеклопакетами в историческом стиле.

https://ria.ru/20210828/dorogi-1747627465.html

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общество, москва, городское хозяйство москвы