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В Москве завершается ремонт здания кордегардии Пресненской заставы
В Москве завершается ремонт здания кордегардии Пресненской заставы - РИА Новости, 29.08.2021
В Москве завершается ремонт здания кордегардии Пресненской заставы
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершают ремонт здания кордегардии (помещение для караула у крепостных ворот) Пресненской заставы в парке... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T12:30
2021-08-29T12:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершают ремонт здания кордегардии (помещение для караула у крепостных ворот) Пресненской заставы в парке Декабрьского восстания на Красной Пресне, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.Долгие годы уникальное здание - единственная из 18 кордегардий Камер-Коллежского вала, сохранившаяся до наших дней, - находилось в аварийном состоянии и использовалось как бытовка.В комплексе рассказали, что перед началом комплексного благоустройства парка Декабрьского восстания строение осмотрели и решили восстановить его исторический облик. Так, были обновлены инженерные коммуникации, уплотнён грунт и устроена гидроизоляция, цоколь отделали гранитом. Фасад здания очистили, оштукатурили и покрасили в белый цвет, устроили новое перекрытие первого этажа по металлическому каркасу и реконструировали несущие конструкции кровли."Восстановили дымоходную трубу. Она будет выполнять декоративную функцию: печное отопление заменят современные надежные электрические конвекторы. В настоящее время проводятся работы по внутренней отделке помещений", - добавили в пресс-службе.После будут установлены металлические двери с утеплением, а оконные блоки заменят современными стеклопакетами в историческом стиле.
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общество, москва, городское хозяйство москвы
12:30 29.08.2021
 
В Москве завершается ремонт здания кордегардии Пресненской заставы

Ремонт здания кордегардии Пресненской заставы завершается в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРаботы по благоустройству в парке Декабрьского восстания рядом со станцией метро "Улица 1905 года" в Москве
Работы по благоустройству в парке Декабрьского восстания рядом со станцией метро Улица 1905 года в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершают ремонт здания кордегардии (помещение для караула у крепостных ворот) Пресненской заставы в парке Декабрьского восстания на Красной Пресне, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.
Долгие годы уникальное здание - единственная из 18 кордегардий Камер-Коллежского вала, сохранившаяся до наших дней, - находилось в аварийном состоянии и использовалось как бытовка.
"Ремонт исторического здания кордегардии проводится в рамках комплексного благоустройства парка Декабрьского восстания на улице Красная Пресня", - сообщили в пресс-службе.
В комплексе рассказали, что перед началом комплексного благоустройства парка Декабрьского восстания строение осмотрели и решили восстановить его исторический облик. Так, были обновлены инженерные коммуникации, уплотнён грунт и устроена гидроизоляция, цоколь отделали гранитом. Фасад здания очистили, оштукатурили и покрасили в белый цвет, устроили новое перекрытие первого этажа по металлическому каркасу и реконструировали несущие конструкции кровли.
"Восстановили дымоходную трубу. Она будет выполнять декоративную функцию: печное отопление заменят современные надежные электрические конвекторы. В настоящее время проводятся работы по внутренней отделке помещений", - добавили в пресс-службе.
После будут установлены металлические двери с утеплением, а оконные блоки заменят современными стеклопакетами в историческом стиле.
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