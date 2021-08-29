https://ria.ru/20210829/zdanie-1747721659.html
В Москве завершается ремонт здания кордегардии Пресненской заставы
В Москве завершается ремонт здания кордегардии Пресненской заставы - РИА Новости, 29.08.2021
В Москве завершается ремонт здания кордегардии Пресненской заставы
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершают ремонт здания кордегардии (помещение для караула у крепостных ворот) Пресненской заставы в парке... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T12:30
2021-08-29T12:30
2021-08-29T12:30
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершают ремонт здания кордегардии (помещение для караула у крепостных ворот) Пресненской заставы в парке Декабрьского восстания на Красной Пресне, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.Долгие годы уникальное здание - единственная из 18 кордегардий Камер-Коллежского вала, сохранившаяся до наших дней, - находилось в аварийном состоянии и использовалось как бытовка.В комплексе рассказали, что перед началом комплексного благоустройства парка Декабрьского восстания строение осмотрели и решили восстановить его исторический облик. Так, были обновлены инженерные коммуникации, уплотнён грунт и устроена гидроизоляция, цоколь отделали гранитом. Фасад здания очистили, оштукатурили и покрасили в белый цвет, устроили новое перекрытие первого этажа по металлическому каркасу и реконструировали несущие конструкции кровли."Восстановили дымоходную трубу. Она будет выполнять декоративную функцию: печное отопление заменят современные надежные электрические конвекторы. В настоящее время проводятся работы по внутренней отделке помещений", - добавили в пресс-службе.После будут установлены металлические двери с утеплением, а оконные блоки заменят современными стеклопакетами в историческом стиле.
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общество, москва, городское хозяйство москвы
В Москве завершается ремонт здания кордегардии Пресненской заставы
Ремонт здания кордегардии Пресненской заставы завершается в Москве
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершают ремонт здания кордегардии (помещение для караула у крепостных ворот) Пресненской заставы в парке Декабрьского восстания на Красной Пресне, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы
.
Долгие годы уникальное здание - единственная из 18 кордегардий Камер-Коллежского вала, сохранившаяся до наших дней, - находилось в аварийном состоянии и использовалось как бытовка.
"Ремонт исторического здания кордегардии проводится в рамках комплексного благоустройства парка Декабрьского восстания на улице Красная Пресня", - сообщили в пресс-службе.
В комплексе рассказали, что перед началом комплексного благоустройства парка Декабрьского восстания строение осмотрели и решили восстановить его исторический облик. Так, были обновлены инженерные коммуникации, уплотнён грунт и устроена гидроизоляция, цоколь отделали гранитом. Фасад здания очистили, оштукатурили и покрасили в белый цвет, устроили новое перекрытие первого этажа по металлическому каркасу и реконструировали несущие конструкции кровли.
"Восстановили дымоходную трубу. Она будет выполнять декоративную функцию: печное отопление заменят современные надежные электрические конвекторы. В настоящее время проводятся работы по внутренней отделке помещений", - добавили в пресс-службе.
После будут установлены металлические двери с утеплением, а оконные блоки заменят современными стеклопакетами в историческом стиле.