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Пользователи сообщили о сбое в работе "ВКонтакте"
Пользователи сообщили о сбое в работе "ВКонтакте" - РИА Новости, 29.08.2021
Пользователи сообщили о сбое в работе "ВКонтакте"
В работе соцсети "ВКонтакте" произошел технический сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T09:28
2021-08-29T16:24
общество
вконтакте
санкт-петербург
москва
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В работе соцсети "ВКонтакте" произошел технический сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.Сбои начались около 08:00 по Московскому времени. Около 78 процентов пользователей жалуются на проблему с загрузкой сайта, 20 процентов претензий связаны с доставкой личных сообщений, еще два процента жалуются на проблемы со входом в аккаунт.Наибольшее количество жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.В пресс-службе "ВКонтакте" рассказали, что у некоторых пользователей веб-версии соцсети действительно наблюдается трудности с загрузкой ряда разделов, однако пообещали оперативно восстановить ее работу.
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общество, вконтакте, санкт-петербург, москва
09:28 29.08.2021 (обновлено: 16:24 29.08.2021)
 
Пользователи сообщили о сбое в работе "ВКонтакте"

Downdetector: в работе соцсети "ВКонтакте" произошел сбой, не отправляются сообщения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть "Вконтакте"
Социальная сеть Вконтакте - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В работе соцсети "ВКонтакте" произошел технический сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Сбои начались около 08:00 по Московскому времени. Около 78 процентов пользователей жалуются на проблему с загрузкой сайта, 20 процентов претензий связаны с доставкой личных сообщений, еще два процента жалуются на проблемы со входом в аккаунт.
Наибольшее количество жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.
В пресс-службе "ВКонтакте" рассказали, что у некоторых пользователей веб-версии соцсети действительно наблюдается трудности с загрузкой ряда разделов, однако пообещали оперативно восстановить ее работу.
Программирование - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 16:56
Эксперт назвал возможные причины сбоя в работе популярных сайтов
 
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