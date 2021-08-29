https://ria.ru/20210829/vkontakte-1747709379.html
Пользователи сообщили о сбое в работе "ВКонтакте"
Пользователи сообщили о сбое в работе "ВКонтакте" - РИА Новости, 29.08.2021
Пользователи сообщили о сбое в работе "ВКонтакте"
В работе соцсети "ВКонтакте" произошел технический сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T09:28
2021-08-29T09:28
2021-08-29T16:24
общество
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В работе соцсети "ВКонтакте" произошел технический сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.Сбои начались около 08:00 по Московскому времени. Около 78 процентов пользователей жалуются на проблему с загрузкой сайта, 20 процентов претензий связаны с доставкой личных сообщений, еще два процента жалуются на проблемы со входом в аккаунт.Наибольшее количество жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.В пресс-службе "ВКонтакте" рассказали, что у некоторых пользователей веб-версии соцсети действительно наблюдается трудности с загрузкой ряда разделов, однако пообещали оперативно восстановить ее работу.
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общество, вконтакте, санкт-петербург, москва
09:28 29.08.2021 (обновлено: 16:24 29.08.2021)
Пользователи сообщили о сбое в работе "ВКонтакте"
Downdetector: в работе соцсети "ВКонтакте" произошел сбой, не отправляются сообщения
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.
В работе соцсети "ВКонтакте" произошел технический сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Сбои начались около 08:00 по Московскому времени. Около 78 процентов пользователей жалуются на проблему с загрузкой сайта, 20 процентов претензий связаны с доставкой личных сообщений, еще два процента жалуются на проблемы со входом в аккаунт.
Наибольшее количество жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.
В пресс-службе "ВКонтакте" рассказали, что у некоторых пользователей веб-версии соцсети действительно наблюдается трудности с загрузкой ряда разделов, однако пообещали оперативно восстановить ее работу.