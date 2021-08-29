Патриарх Кирилл поздравил жителей Кузбасса с Днем шахтера
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил жителей Кузбасса с Днем шахтера
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкТелемост с МКС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит телемост с экипажем длительной экспедиции Международной космической станции
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил жителей Кемеровской области с Днем шахтера, отметив, что между властями области и епархиями Кузбасской митрополии сложились добрые отношения, "способствующие созиданию духовно сильного и нравственно здорового общества".
"Кемеровская область - уникальный регион, большую часть населения которого составляют горняки и работники смежных отраслей. И неслучайно для многих из вас этот праздник является одним из самых значимых, объединяющим поколения старших и младших, родных и близких (…) Отрадно отметить, что за последние годы между органами власти Кемеровской области и епархиями Кузбасской митрополии сложились добрые отношения, способствующие созиданию духовно сильного и нравственно здорового общества", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте РПЦ.
Патриарх напомнил, что недавно отмечалось 300-летие с того момента, как в 1721 году были обнаружены залежи угля на территории Кузбасса.
"Сегодня именно горная промышленность составляет основу социально-экономического развития Кемеровской области, является источником благополучия ее жителей. В этой важной для всей нашей страны сфере деятельности трудятся сильные, смелые и мужественные люди, выполняющие тяжелую и подчас сопряженную с опасностью для здоровья работу", - отметил патриарх.
Первое празднование Дня шахтера состоялось в СССР 29 августа 1948 года.
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