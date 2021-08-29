https://ria.ru/20210829/shakhtery-1747732712.html

Патриарх Кирилл поздравил жителей Кузбасса с Днем шахтера

Патриарх Кирилл поздравил жителей Кузбасса с Днем шахтера - РИА Новости, 29.08.2021

Патриарх Кирилл поздравил жителей Кузбасса с Днем шахтера

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил жителей Кемеровской области с Днем шахтера, отметив, что между властями области и епархиями Кузбасской... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T15:05

2021-08-29T15:05

2021-08-29T15:05

религия

кемеровская область

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

день шахтера

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил жителей Кемеровской области с Днем шахтера, отметив, что между властями области и епархиями Кузбасской митрополии сложились добрые отношения, "способствующие созиданию духовно сильного и нравственно здорового общества"."Кемеровская область - уникальный регион, большую часть населения которого составляют горняки и работники смежных отраслей. И неслучайно для многих из вас этот праздник является одним из самых значимых, объединяющим поколения старших и младших, родных и близких (…) Отрадно отметить, что за последние годы между органами власти Кемеровской области и епархиями Кузбасской митрополии сложились добрые отношения, способствующие созиданию духовно сильного и нравственно здорового общества", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте РПЦ.Патриарх напомнил, что недавно отмечалось 300-летие с того момента, как в 1721 году были обнаружены залежи угля на территории Кузбасса."Сегодня именно горная промышленность составляет основу социально-экономического развития Кемеровской области, является источником благополучия ее жителей. В этой важной для всей нашей страны сфере деятельности трудятся сильные, смелые и мужественные люди, выполняющие тяжелую и подчас сопряженную с опасностью для здоровья работу", - отметил патриарх.Первое празднование Дня шахтера состоялось в СССР 29 августа 1948 года.

https://ria.ru/20210829/shakhtery-1747519088.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемеровская область, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), день шахтера