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Мишустин поздравил шахтеров с профессиональным праздником
Мишустин поздравил шахтеров с профессиональным праздником - РИА Новости, 29.08.2021
Мишустин поздравил шахтеров с профессиональным праздником
Председатель правительства Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником, отметив, что шахтеры-ветераны РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T11:30
2021-08-29T11:30
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником, отметив, что шахтеры-ветераны являются примером для нового поколения специалистов, сообщается на сайте кабмина."Дорогие друзья! Уверен, что богатые трудовые традиции и высокий профессионализм работников угольной промышленности будут и впредь служить интересам России и её граждан. Особую признательность хотел бы выразить ветеранам, которые во всём являются примером для нового поколения специалистов", - сказал Мишустин.Он отметил, что угольная промышленность является одной из системообразующих в экономике России и от нее зависит производство электроэнергии, работа промышленностей, транспорта, предприятий и комфортная жизнь граждан. Также он добавил, что труд шахтеров – это весомый вклад в её развитие."Сегодня важно обеспечивать инновационное развитие комплекса, техническое перевооружение и обновление производственных мощностей, внедрение цифровых технологий, формировать новые центры угледобычи. При этом необходимо делать всё для повышения безопасности горных работ, снижения аварийности и травматизма на производстве, улучшения условий труда шахтёров", - заявил Мишустин.Он также сказал, что нужно уделять внимание подготовке высококвалифицированных рабочих и пожелал шахтерам и их близким успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия.
https://ria.ru/20210829/shakhter-1747709038.html
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общество, михаил мишустин, россия
11:30 29.08.2021
 
Мишустин поздравил шахтеров с профессиональным праздником

Мишустин: ветераны угольной промышленности являются примером для новых специалистов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником, отметив, что шахтеры-ветераны являются примером для нового поколения специалистов, сообщается на сайте кабмина.
"Дорогие друзья! Уверен, что богатые трудовые традиции и высокий профессионализм работников угольной промышленности будут и впредь служить интересам России и её граждан. Особую признательность хотел бы выразить ветеранам, которые во всём являются примером для нового поколения специалистов", - сказал Мишустин.
Шахтеры на руднике Таймырский - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
Вчера, 09:21
Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником
Он отметил, что угольная промышленность является одной из системообразующих в экономике России и от нее зависит производство электроэнергии, работа промышленностей, транспорта, предприятий и комфортная жизнь граждан. Также он добавил, что труд шахтеров – это весомый вклад в её развитие.
"Сегодня важно обеспечивать инновационное развитие комплекса, техническое перевооружение и обновление производственных мощностей, внедрение цифровых технологий, формировать новые центры угледобычи. При этом необходимо делать всё для повышения безопасности горных работ, снижения аварийности и травматизма на производстве, улучшения условий труда шахтёров", - заявил Мишустин.
Он также сказал, что нужно уделять внимание подготовке высококвалифицированных рабочих и пожелал шахтерам и их близким успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Шахтер в забое шахты - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
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ОбществоМихаил МишустинРоссия
 
 
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