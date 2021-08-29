https://ria.ru/20210829/shakhter-1747716978.html
Мишустин поздравил шахтеров с профессиональным праздником
Мишустин поздравил шахтеров с профессиональным праздником - РИА Новости, 29.08.2021
Мишустин поздравил шахтеров с профессиональным праздником
Председатель правительства Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником, отметив, что шахтеры-ветераны РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T11:30
2021-08-29T11:30
2021-08-29T11:30
общество
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747079060_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_3c89a140d6d487e1f02e48fd229b7a26.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником, отметив, что шахтеры-ветераны являются примером для нового поколения специалистов, сообщается на сайте кабмина."Дорогие друзья! Уверен, что богатые трудовые традиции и высокий профессионализм работников угольной промышленности будут и впредь служить интересам России и её граждан. Особую признательность хотел бы выразить ветеранам, которые во всём являются примером для нового поколения специалистов", - сказал Мишустин.Он отметил, что угольная промышленность является одной из системообразующих в экономике России и от нее зависит производство электроэнергии, работа промышленностей, транспорта, предприятий и комфортная жизнь граждан. Также он добавил, что труд шахтеров – это весомый вклад в её развитие."Сегодня важно обеспечивать инновационное развитие комплекса, техническое перевооружение и обновление производственных мощностей, внедрение цифровых технологий, формировать новые центры угледобычи. При этом необходимо делать всё для повышения безопасности горных работ, снижения аварийности и травматизма на производстве, улучшения условий труда шахтёров", - заявил Мишустин.Он также сказал, что нужно уделять внимание подготовке высококвалифицированных рабочих и пожелал шахтерам и их близким успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия.
https://ria.ru/20210829/shakhter-1747709038.html
https://ria.ru/20210829/shakhtery-1747519088.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747079060_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_13b7f8301b64a6775b6465e08a959c94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин, россия
Мишустин поздравил шахтеров с профессиональным праздником
Мишустин: ветераны угольной промышленности являются примером для новых специалистов
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.
Председатель правительства Михаил Мишустин
поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником, отметив, что шахтеры-ветераны являются примером для нового поколения специалистов, сообщается на сайте
кабмина.
"Дорогие друзья! Уверен, что богатые трудовые традиции и высокий профессионализм работников угольной промышленности будут и впредь служить интересам России
и её граждан. Особую признательность хотел бы выразить ветеранам, которые во всём являются примером для нового поколения специалистов", - сказал Мишустин.
Он отметил, что угольная промышленность является одной из системообразующих в экономике России и от нее зависит производство электроэнергии, работа промышленностей, транспорта, предприятий и комфортная жизнь граждан. Также он добавил, что труд шахтеров – это весомый вклад в её развитие.
"Сегодня важно обеспечивать инновационное развитие комплекса, техническое перевооружение и обновление производственных мощностей, внедрение цифровых технологий, формировать новые центры угледобычи. При этом необходимо делать всё для повышения безопасности горных работ, снижения аварийности и травматизма на производстве, улучшения условий труда шахтёров", - заявил Мишустин.
Он также сказал, что нужно уделять внимание подготовке высококвалифицированных рабочих и пожелал шахтерам и их близким успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия.