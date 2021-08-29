https://ria.ru/20210829/shakhter-1747716978.html

Мишустин поздравил шахтеров с профессиональным праздником

Мишустин поздравил шахтеров с профессиональным праздником - РИА Новости, 29.08.2021

Мишустин поздравил шахтеров с профессиональным праздником

Председатель правительства Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником, отметив, что шахтеры-ветераны РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T11:30

2021-08-29T11:30

2021-08-29T11:30

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником, отметив, что шахтеры-ветераны являются примером для нового поколения специалистов, сообщается на сайте кабмина."Дорогие друзья! Уверен, что богатые трудовые традиции и высокий профессионализм работников угольной промышленности будут и впредь служить интересам России и её граждан. Особую признательность хотел бы выразить ветеранам, которые во всём являются примером для нового поколения специалистов", - сказал Мишустин.Он отметил, что угольная промышленность является одной из системообразующих в экономике России и от нее зависит производство электроэнергии, работа промышленностей, транспорта, предприятий и комфортная жизнь граждан. Также он добавил, что труд шахтеров – это весомый вклад в её развитие."Сегодня важно обеспечивать инновационное развитие комплекса, техническое перевооружение и обновление производственных мощностей, внедрение цифровых технологий, формировать новые центры угледобычи. При этом необходимо делать всё для повышения безопасности горных работ, снижения аварийности и травматизма на производстве, улучшения условий труда шахтёров", - заявил Мишустин.Он также сказал, что нужно уделять внимание подготовке высококвалифицированных рабочих и пожелал шахтерам и их близким успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

https://ria.ru/20210829/shakhter-1747709038.html

https://ria.ru/20210829/shakhtery-1747519088.html

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общество, михаил мишустин, россия