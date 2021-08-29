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Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником
Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником - РИА Новости, 29.08.2021
Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасти с Днем шахтера, отметив, что их отличают выдержка, мужество, упорство и... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T09:21
2021-08-29T09:21
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасти с Днем шахтера, отметив, что их отличают выдержка, мужество, упорство и взаимовыручка, сообщает пресс-служба Кремля."Этот праздник был учрежден в знак огромного, искреннего уважения к людям, работающим в угольной промышленности, их нелёгкому, самоотверженному труду. Во все времена представителей горняцкой профессии отличали особые личные, человеческие качества – выдержка, мужество, упорство и товарищеская взаимовыручка", - сказал Путин.Президент отметил, что работники угольной отрасли по праву гордятся своей принадлежностью к шахтерскому сообществу и вкладом, который угольная отрасль вносит в укрепление индустриального и энергетического потенциала России, а также в социально-экономическое развитие ее регионов.Путин выразил уверенность, что шахтеры будут продолжать ответственно трудиться и добиваться успехов на производстве на благо России и ее жителей.
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общество, владимир путин, россия
09:21 29.08.2021
 
Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником

Президент России Путин: шахтеров отличают выдержка, мужество, упорство и взаимовыручка

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШахтеры на руднике "Таймырский"
Шахтеры на руднике Таймырский - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасти с Днем шахтера, отметив, что их отличают выдержка, мужество, упорство и взаимовыручка, сообщает пресс-служба Кремля.
"Этот праздник был учрежден в знак огромного, искреннего уважения к людям, работающим в угольной промышленности, их нелёгкому, самоотверженному труду. Во все времена представителей горняцкой профессии отличали особые личные, человеческие качества – выдержка, мужество, упорство и товарищеская взаимовыручка", - сказал Путин.
Шахтер в забое шахты - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
Вчера, 06:50
День шахтера в России
Президент отметил, что работники угольной отрасли по праву гордятся своей принадлежностью к шахтерскому сообществу и вкладом, который угольная отрасль вносит в укрепление индустриального и энергетического потенциала России, а также в социально-экономическое развитие ее регионов.
Путин выразил уверенность, что шахтеры будут продолжать ответственно трудиться и добиваться успехов на производстве на благо России и ее жителей.
 
ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
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