https://ria.ru/20210829/shakhter-1747709038.html

Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником

Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником - РИА Новости, 29.08.2021

Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасти с Днем шахтера, отметив, что их отличают выдержка, мужество, упорство и... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T09:21

2021-08-29T09:21

2021-08-29T09:21

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасти с Днем шахтера, отметив, что их отличают выдержка, мужество, упорство и взаимовыручка, сообщает пресс-служба Кремля."Этот праздник был учрежден в знак огромного, искреннего уважения к людям, работающим в угольной промышленности, их нелёгкому, самоотверженному труду. Во все времена представителей горняцкой профессии отличали особые личные, человеческие качества – выдержка, мужество, упорство и товарищеская взаимовыручка", - сказал Путин.Президент отметил, что работники угольной отрасли по праву гордятся своей принадлежностью к шахтерскому сообществу и вкладом, который угольная отрасль вносит в укрепление индустриального и энергетического потенциала России, а также в социально-экономическое развитие ее регионов.Путин выразил уверенность, что шахтеры будут продолжать ответственно трудиться и добиваться успехов на производстве на благо России и ее жителей.

https://ria.ru/20210829/shakhtery-1747519088.html

россия

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общество, владимир путин, россия