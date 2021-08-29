https://ria.ru/20210829/pogoda-1747706854.html

Москвичам пообещали июльскую погоду в последнее воскресенье лета

Москвичам пообещали июльскую погоду в последнее воскресенье лета - РИА Новости, 29.08.2021

Москвичам пообещали июльскую погоду в последнее воскресенье лета

Москвичей в воскресенье ожидает очередной солнечный выходной, столбики термометров поднимутся до плюс 24, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T09:00

2021-08-29T09:00

2021-08-29T09:00

общество

московская область (подмосковье)

москва

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Москвичей в воскресенье ожидает очередной солнечный выходной, столбики термометров поднимутся до плюс 24, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей ждет очередной погожий выходной с преобладанием солнечной погоды и температурным фоном, соответствующим климатической норме июля", - сообщил Тишковец.Синоптик уточнил, что в таких условиях в Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха повысится до плюс 22-24, в Подмосковье до плюс 25. Ветер юго-восточный 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 748 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20210819/osen-1746348048.html

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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общество, московская область (подмосковье), москва, центр "фобос", евгений тишковец