https://ria.ru/20210829/peterburg-1747722462.html
В Петербурге задержали распыливших баллончик на автобусной остановке
В Петербурге задержали распыливших баллончик на автобусной остановке - РИА Новости, 29.08.2021
В Петербурге задержали распыливших баллончик на автобусной остановке
Сотрудники полиции задержали троих мужчин, которые спровоцировали конфликт с кондуктором и пассажирами автобуса в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T12:38
2021-08-29T12:38
2021-08-29T12:38
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
красногвардейский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали троих мужчин, которые спровоцировали конфликт с кондуктором и пассажирами автобуса в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."В Красногвардейском районе Петербурга полицейские задержали злоумышленников, которые устроили конфликт с кондуктором и пассажирами автобуса", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, инцидент произошел утром 28 августа на автобусной остановке на перекрестке проспекта Передовиков и проспекта Энтузиастов. Четверо неизвестных устроили конфликт с кондуктором и пассажирами, применив аэрозольный пистолет "Добрыня".Полицейские задержали троих участников конфликта, четвертый скрылся. В отношении задержанных составлены протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, красногвардейский район
В Петербурге задержали распыливших баллончик на автобусной остановке
Полиция задержала распыливших баллончик на автобусной остановке в Петербурге