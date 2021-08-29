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В Петербурге задержали распыливших баллончик на автобусной остановке
В Петербурге задержали распыливших баллончик на автобусной остановке - РИА Новости, 29.08.2021
В Петербурге задержали распыливших баллончик на автобусной остановке
Сотрудники полиции задержали троих мужчин, которые спровоцировали конфликт с кондуктором и пассажирами автобуса в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T12:38
2021-08-29T12:38
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
красногвардейский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали троих мужчин, которые спровоцировали конфликт с кондуктором и пассажирами автобуса в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."В Красногвардейском районе Петербурга полицейские задержали злоумышленников, которые устроили конфликт с кондуктором и пассажирами автобуса", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, инцидент произошел утром 28 августа на автобусной остановке на перекрестке проспекта Передовиков и проспекта Энтузиастов. Четверо неизвестных устроили конфликт с кондуктором и пассажирами, применив аэрозольный пистолет "Добрыня".Полицейские задержали троих участников конфликта, четвертый скрылся. В отношении задержанных составлены протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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санкт-петербург
ленинградская область
красногвардейский район
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, красногвардейский район
12:38 29.08.2021
 
В Петербурге задержали распыливших баллончик на автобусной остановке

Полиция задержала распыливших баллончик на автобусной остановке в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали троих мужчин, которые спровоцировали конфликт с кондуктором и пассажирами автобуса в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Красногвардейском районе Петербурга полицейские задержали злоумышленников, которые устроили конфликт с кондуктором и пассажирами автобуса", - сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, инцидент произошел утром 28 августа на автобусной остановке на перекрестке проспекта Передовиков и проспекта Энтузиастов. Четверо неизвестных устроили конфликт с кондуктором и пассажирами, применив аэрозольный пистолет "Добрыня".
Полицейские задержали троих участников конфликта, четвертый скрылся. В отношении задержанных составлены протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургЛенинградская областьКрасногвардейский район
 
 
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