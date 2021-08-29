https://ria.ru/20210829/natsist-1747730991.html
Издательство Рады выпустило книгу про помогавшего фашистам украинца
Издательство Рады выпустило книгу про помогавшего фашистам украинца - РИА Новости, 29.08.2021
Издательство Рады выпустило книгу про помогавшего фашистам украинца
Издательство Верховной Рады выпустило книгу, восхваляющую Тараса Боровца, который служил в годы Великой Отечественной войны у немцев украинца. Об этом на своей... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T14:44
2021-08-29T14:44
2021-08-29T14:44
в мире
украина
верховная рада украины
эдуард долинский
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Издательство Верховной Рады выпустило книгу, восхваляющую Тараса Боровца, который служил в годы Великой Отечественной войны у немцев украинца. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.Работа вышла под названием "Тарас Бульба-Боровец: Мы не можем ни на минуту остановить нашу борьбу".Глава комитета рассказал, что представитель нацистов возглавлял подразделении милиции "Полиська Сич", которая совместно с фашистами занималась уничтожением евреев в Сарненском районе.Так, отмечается, что в 1941 году бойцы под командованием Боровца помогли немцам расстрелять более 500 мужчин, женщин и детей в Олевске.По словам Долинского, в указанной книге об этих событиях нет ни слова, тогда как Минкульт Украины уже закупил партию для распространения в библиотеках.
https://ria.ru/20210829/kazn-1747708032.html
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в мире, украина, верховная рада украины, эдуард долинский
Издательство Рады выпустило книгу про помогавшего фашистам украинца
Издательство Рады выпустило книгу про помогавшего фашистам украинского нациста Боровца
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости.
Издательство Верховной Рады
выпустило книгу, восхваляющую Тараса Боровца, который служил в годы Великой Отечественной войны у немцев украинца. Об этом на своей странице в Facebook
написал председатель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский
.
Работа вышла под названием "Тарас Бульба-Боровец: Мы не можем ни на минуту остановить нашу борьбу".
Глава комитета рассказал, что представитель нацистов возглавлял подразделении милиции "Полиська Сич", которая совместно с фашистами занималась уничтожением евреев в Сарненском районе.
Так, отмечается, что в 1941 году бойцы под командованием Боровца помогли немцам расстрелять более 500 мужчин, женщин и детей в Олевске.
По словам Долинского, в указанной книге об этих событиях нет ни слова, тогда как Минкульт Украины уже закупил партию для распространения в библиотеках.