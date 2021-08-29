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Издательство Рады выпустило книгу про помогавшего фашистам украинца
Издательство Рады выпустило книгу про помогавшего фашистам украинца - РИА Новости, 29.08.2021
Издательство Рады выпустило книгу про помогавшего фашистам украинца
Издательство Верховной Рады выпустило книгу, восхваляющую Тараса Боровца, который служил в годы Великой Отечественной войны у немцев украинца. Об этом на своей... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T14:44
2021-08-29T14:44
в мире
украина
верховная рада украины
эдуард долинский
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Издательство Верховной Рады выпустило книгу, восхваляющую Тараса Боровца, который служил в годы Великой Отечественной войны у немцев украинца. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.Работа вышла под названием "Тарас Бульба-Боровец: Мы не можем ни на минуту остановить нашу борьбу".Глава комитета рассказал, что представитель нацистов возглавлял подразделении милиции "Полиська Сич", которая совместно с фашистами занималась уничтожением евреев в Сарненском районе.Так, отмечается, что в 1941 году бойцы под командованием Боровца помогли немцам расстрелять более 500 мужчин, женщин и детей в Олевске.По словам Долинского, в указанной книге об этих событиях нет ни слова, тогда как Минкульт Украины уже закупил партию для распространения в библиотеках.
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в мире, украина, верховная рада украины, эдуард долинский
14:44 29.08.2021
 
Издательство Рады выпустило книгу про помогавшего фашистам украинца

Издательство Рады выпустило книгу про помогавшего фашистам украинского нациста Боровца

© Фото : Public DomainТарас Бульба-Боровец
Тарас Бульба-Боровец - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© Фото : Public Domain
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Издательство Верховной Рады выпустило книгу, восхваляющую Тараса Боровца, который служил в годы Великой Отечественной войны у немцев украинца. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
Работа вышла под названием "Тарас Бульба-Боровец: Мы не можем ни на минуту остановить нашу борьбу".
Глава комитета рассказал, что представитель нацистов возглавлял подразделении милиции "Полиська Сич", которая совместно с фашистами занималась уничтожением евреев в Сарненском районе.
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Так, отмечается, что в 1941 году бойцы под командованием Боровца помогли немцам расстрелять более 500 мужчин, женщин и детей в Олевске.
По словам Долинского, в указанной книге об этих событиях нет ни слова, тогда как Минкульт Украины уже закупил партию для распространения в библиотеках.
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныЭдуард Долинский
 
 
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