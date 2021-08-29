https://ria.ru/20210829/natsist-1747730991.html

Издательство Рады выпустило книгу про помогавшего фашистам украинца

Издательство Рады выпустило книгу про помогавшего фашистам украинца - РИА Новости, 29.08.2021

Издательство Рады выпустило книгу про помогавшего фашистам украинца

Издательство Верховной Рады выпустило книгу, восхваляющую Тараса Боровца, который служил в годы Великой Отечественной войны у немцев украинца. Об этом на своей... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T14:44

2021-08-29T14:44

2021-08-29T14:44

в мире

украина

верховная рада украины

эдуард долинский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1d/1747730686_0:0:825:464_1920x0_80_0_0_020396d5f7563ad5134b6873949dea53.jpg

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Издательство Верховной Рады выпустило книгу, восхваляющую Тараса Боровца, который служил в годы Великой Отечественной войны у немцев украинца. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.Работа вышла под названием "Тарас Бульба-Боровец: Мы не можем ни на минуту остановить нашу борьбу".Глава комитета рассказал, что представитель нацистов возглавлял подразделении милиции "Полиська Сич", которая совместно с фашистами занималась уничтожением евреев в Сарненском районе.Так, отмечается, что в 1941 году бойцы под командованием Боровца помогли немцам расстрелять более 500 мужчин, женщин и детей в Олевске.По словам Долинского, в указанной книге об этих событиях нет ни слова, тогда как Минкульт Украины уже закупил партию для распространения в библиотеках.

https://ria.ru/20210829/kazn-1747708032.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, верховная рада украины, эдуард долинский