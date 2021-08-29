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Москву "атаковали" испанские слизни-гиганты

Москву "атаковали" испанские слизни-гиганты - РИА Новости, 29.08.2021

Москву "атаковали" испанские слизни-гиганты

Москвичи массово жалуются на нашествие испанских слизней, сообщают Вести.Ru. РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T09:49

2021-08-29T09:49

2021-08-29T17:32

общество

москва

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Москвичи массово жалуются на нашествие испанских слизней, сообщают Вести.Ru.По их словам, брюхоногие моллюски объедают газоны и кустарники.Причем, отмечает портал, в Московском регионе у испанских улиток нет естественных врагов, а обитающие в этой местности птицы и ежи брезгуют ими, что усложняет их истребление.По словам зоолога Ильи Гомыранова, крупные слизни, вероятно, попали в Россию вместе с завозными растениями. Сейчас они обитают в европейской части страны и могут вытеснить привычных серых слизней.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва