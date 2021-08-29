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Москву "атаковали" испанские слизни-гиганты
Москву "атаковали" испанские слизни-гиганты - РИА Новости, 29.08.2021
Москву "атаковали" испанские слизни-гиганты
Москвичи массово жалуются на нашествие испанских слизней, сообщают Вести.Ru. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T09:49
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общество
москва
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Москвичи массово жалуются на нашествие испанских слизней, сообщают Вести.Ru.По их словам, брюхоногие моллюски объедают газоны и кустарники.Причем, отмечает портал, в Московском регионе у испанских улиток нет естественных врагов, а обитающие в этой местности птицы и ежи брезгуют ими, что усложняет их истребление.По словам зоолога Ильи Гомыранова, крупные слизни, вероятно, попали в Россию вместе с завозными растениями. Сейчас они обитают в европейской части страны и могут вытеснить привычных серых слизней.
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РИА Новости
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общество, москва
09:49 29.08.2021 (обновлено: 17:32 29.08.2021)
 
Москву "атаковали" испанские слизни-гиганты

Москвичи пожаловались на нашествие рыжих испанских слизней-гигантов

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСлизень
Слизень - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Москвичи массово жалуются на нашествие испанских слизней, сообщают Вести.Ru.
По их словам, брюхоногие моллюски объедают газоны и кустарники.
Причем, отмечает портал, в Московском регионе у испанских улиток нет естественных врагов, а обитающие в этой местности птицы и ежи брезгуют ими, что усложняет их истребление.
По словам зоолога Ильи Гомыранова, крупные слизни, вероятно, попали в Россию вместе с завозными растениями. Сейчас они обитают в европейской части страны и могут вытеснить привычных серых слизней.
 
ОбществоМосква
 
 
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