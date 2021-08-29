https://ria.ru/20210829/koronavirus-1747720472.html
В Москве за сутки госпитализировали 451 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 451 человека с COVID-19 - РИА Новости, 29.08.2021
В Москве за сутки госпитализировали 451 человека с COVID-19
Более 450 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 302 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T12:17
2021-08-29T12:17
2021-08-29T12:17
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Более 450 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 302 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В Москве выявлено 1444 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 451 человек. На ИВЛ находятся 302 человека", - сообщили в штабе.Также в городе выздоровели ещё 1789 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от новой инфекции, увеличилось до 1 442 955. В столице скончались 52 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://ria.ru/20210827/tromb-1747533770.html
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 451 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 451 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 302 пациента