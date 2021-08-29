https://ria.ru/20210829/koronavirus-1747719768.html
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу - РИА Новости, 29.08.2021
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,09%, на втором месте республика Алтай и республика Бурятия, сообщили журналистам в... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T12:04
2021-08-29T12:04
2021-08-29T12:04
распространение коронавируса
общество
республика алтай
москва
здоровье - общество
республика бурятия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741115524_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_7d0fa8f4c708ea32f38823a9010027d9.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,09%, на втором месте республика Алтай и республика Бурятия, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва - 0,09%, 2. Республика Алтай, Республика Бурятия - 0,17%, 3. Республика Татарстан - 0,2%", - говорится в сообщении.
республика алтай
москва
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741115524_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_28db6fa368eaf0c8186bb3b36121d555.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика алтай, москва, здоровье - общество, республика бурятия, коронавирус в россии
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве