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Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу - РИА Новости, 29.08.2021

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,09%, на втором месте республика Алтай и республика Бурятия, сообщили журналистам в... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T12:04

2021-08-29T12:04

2021-08-29T12:04

распространение коронавируса

общество

республика алтай

москва

здоровье - общество

республика бурятия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,09%, на втором месте республика Алтай и республика Бурятия, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва - 0,09%, 2. Республика Алтай, Республика Бурятия - 0,17%, 3. Республика Татарстан - 0,2%", - говорится в сообщении.

республика алтай

москва

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика алтай, москва, здоровье - общество, республика бурятия, коронавирус в россии