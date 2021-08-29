https://ria.ru/20210829/koronavirus-1747719221.html
В России за сутки выписали 16 804 человека после лечения от COVID-19
В России за сутки выписали 16 804 человека после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 29.08.2021
В России за сутки выписали 16 804 человека после лечения от COVID-19
За сутки в России выписаны 16 804 человека после лечения от COVID-19, за все время - 6 148 250, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T12:02
2021-08-29T12:02
2021-08-29T12:02
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737575957_0:326:3059:2047_1920x0_80_0_0_64443e491101eec336d7f5d31382d043.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. За сутки в России выписаны 16 804 человека после лечения от COVID-19, за все время - 6 148 250, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 16 804 человека... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 6 148 250", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 1789 человек, в Подмосковье - 1220, в Санкт-Петербурге - 657.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737575957_207:0:2936:2047_1920x0_80_0_0_a5f1435d21675224e4223e75128eff34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 16 804 человека после лечения от COVID-19
Оперштаб: в России за сутки выписали 16 804 человека после лечения от COVID-19