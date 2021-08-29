https://ria.ru/20210829/koronavirus-1747719221.html

В России за сутки выписали 16 804 человека после лечения от COVID-19

В России за сутки выписали 16 804 человека после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 29.08.2021

В России за сутки выписали 16 804 человека после лечения от COVID-19

За сутки в России выписаны 16 804 человека после лечения от COVID-19, за все время - 6 148 250, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T12:02

2021-08-29T12:02

2021-08-29T12:02

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. За сутки в России выписаны 16 804 человека после лечения от COVID-19, за все время - 6 148 250, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 16 804 человека... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 6 148 250", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 1789 человек, в Подмосковье - 1220, в Санкт-Петербурге - 657.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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