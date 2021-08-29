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ФСБ рассекретила имена украинцев, руководивших казнями мирных жителей в ВОВ
ФСБ рассекретила имена украинцев, руководивших казнями мирных жителей в ВОВ - РИА Новости, 29.08.2021
ФСБ рассекретила имена украинцев, руководивших казнями мирных жителей в ВОВ
Среди карателей, руководивших массовыми казнями мирных жителей Орловской области в годы Великой Отечественной войны, были выходцы с Украины, следует из... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T09:08
2021-08-29T12:58
новгородская область
вторая мировая война (1939-1945)
без срока давности
россия
жестяная горка
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Среди карателей, руководивших массовыми казнями мирных жителей Орловской области в годы Великой Отечественной войны, были выходцы с Украины, следует из документов, рассекреченных региональным управлением ФСБ в рамках проекта "Без срока давности". С материалами ознакомилось РИА Новости.В числе этих документов — протоколы допросов некоего Александра Родина, служившего в карательном отряде "Украинская компания", созданном в июне 1942 года по указанию командира 134-й пехотной дивизии вермахта генерала Ганса Шлеммера. В руководство отряда входили уроженцы Украины. Эта "бригада смерти" зверствовала в Знаменском районе и убила там 170 человек — включая младенцев, женщин и стариков.Командовал отрядом бывший офицер Красной армии Николай Мирошниченко по прозвищу Гетман, сдавшийся гитлеровцам в 1941 году. После войны его нашли и арестовали органы государственной безопасности СССР. Впоследствии военный трибунал приговорил Мирошниченко к расстрелу.Как рассказал на допросах Родин, отряд состоял из четырех взводов — комендантского, двух стрелковых и минометного. Каждый взвод насчитывал 12 человек, а те были разбиты на два отделения по шесть человек.Родин также назвал имена карателей из числа командного состава "Украинской компании".По его словам, это командиры взводов Иван Баюров, Иван Зеркаль, Алексей Пересыпкин, командиры отделений Василий Шатаев, Василий Оськин, Семен Ильян, рядовые Михаил Миронычев, Иван Мысяков, Алексей Чубаткин, Михаил Мандрусов, Василий Мирошин, Петр Кошкин, Афанасий Тарасов, Иван Аксенкин и Шереметов.Как утверждал Родин, в июле 1942-го Баюров командовал расстрелами жителей деревень Знаменского района, во время одного из них он убил восемь девушек и женщин. Такое рвение, тем не менее, не спасло Баюрова от немецкого лагеря."В октябре месяце 1942 года немцами направлен в лагерь военнопленных за то, что, напившись пьяным, с наганом бегал за немецкими солдатами", — сообщил Родин.Сам он признался, что убил семь человек, в том числе трех детей в возрасте до восьми лет."Впоследствии же, когда отряд выполнил свою задачу, поставленную немецким командованием, я в числе других был зачислен на службу солдатом в немецкую армию и служил до 12 февраля 1943 года, с оружием в руках боролся против советского народа", — рассказал Родин. Он добавил, что, боясь ответственности, хотел уехать с семьей в Германию, но жена на это не согласилась, а один он ехать не решился и потому остался жить в своем селе.В итоге карателя настигло возмездие — ему предъявили обвинение в измене Родине. В то время для предателей, перешедших на сторону нацистов и лично участвовавших в убийствах мирных советских граждан, предусматривалась смертная казнь через повешение.Российские правоохранительные органы, поисковики и историки ведут большую работу по выявлению новых фактов преступлений гитлеровских оккупантов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, чтобы дать правовую оценку этим злодеяниям вне зависимости от срока давности.В октябре 2020 года российский суд впервые признал геноцидом массовые убийства, совершенные нацистами на территории СССР. Речь идет о событиях 1942-1943 годов у деревни Жестяная Горка в Новгородской области, где гитлеровцы убили более двух с половиной тысяч человек.
https://ria.ru/20210824/ubiystvo-1746959752.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210820/arkhivy-1746488953.html
https://ria.ru/20210801/naryshkin-1743874375.html
https://ria.ru/20210720/ostanki-1742074089.html
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новгородская область, вторая мировая война (1939-1945), без срока давности, россия, жестяная горка
09:08 29.08.2021 (обновлено: 12:58 29.08.2021)
 
ФСБ рассекретила имена украинцев, руководивших казнями мирных жителей в ВОВ

ФСБ рассекретила имена украинцев, руководивших казнями мирных жителей Орловщины в войну

© РИА Новости / Василий Савранский / Перейти в фотобанкГорожане сооружают укрепления на улицах родного города
Горожане сооружают укрепления на улицах родного города - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Василий Савранский
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Среди карателей, руководивших массовыми казнями мирных жителей Орловской области в годы Великой Отечественной войны, были выходцы с Украины, следует из документов, рассекреченных региональным управлением ФСБ в рамках проекта "Без срока давности". С материалами ознакомилось РИА Новости.
В числе этих документов — протоколы допросов некоего Александра Родина, служившего в карательном отряде "Украинская компания", созданном в июне 1942 года по указанию командира 134-й пехотной дивизии вермахта генерала Ганса Шлеммера. В руководство отряда входили уроженцы Украины. Эта "бригада смерти" зверствовала в Знаменском районе и убила там 170 человек — включая младенцев, женщин и стариков.
Командовал отрядом бывший офицер Красной армии Николай Мирошниченко по прозвищу Гетман, сдавшийся гитлеровцам в 1941 году. После войны его нашли и арестовали органы государственной безопасности СССР. Впоследствии военный трибунал приговорил Мирошниченко к расстрелу.
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Как рассказал на допросах Родин, отряд состоял из четырех взводов — комендантского, двух стрелковых и минометного. Каждый взвод насчитывал 12 человек, а те были разбиты на два отделения по шесть человек.
Родин также назвал имена карателей из числа командного состава "Украинской компании".
По его словам, это командиры взводов Иван Баюров, Иван Зеркаль, Алексей Пересыпкин, командиры отделений Василий Шатаев, Василий Оськин, Семен Ильян, рядовые Михаил Миронычев, Иван Мысяков, Алексей Чубаткин, Михаил Мандрусов, Василий Мирошин, Петр Кошкин, Афанасий Тарасов, Иван Аксенкин и Шереметов.
Как утверждал Родин, в июле 1942-го Баюров командовал расстрелами жителей деревень Знаменского района, во время одного из них он убил восемь девушек и женщин. Такое рвение, тем не менее, не спасло Баюрова от немецкого лагеря.
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"В октябре месяце 1942 года немцами направлен в лагерь военнопленных за то, что, напившись пьяным, с наганом бегал за немецкими солдатами", — сообщил Родин.
Сам он признался, что убил семь человек, в том числе трех детей в возрасте до восьми лет.
"Впоследствии же, когда отряд выполнил свою задачу, поставленную немецким командованием, я в числе других был зачислен на службу солдатом в немецкую армию и служил до 12 февраля 1943 года, с оружием в руках боролся против советского народа", — рассказал Родин.
Он добавил, что, боясь ответственности, хотел уехать с семьей в Германию, но жена на это не согласилась, а один он ехать не решился и потому остался жить в своем селе.
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В итоге карателя настигло возмездие — ему предъявили обвинение в измене Родине. В то время для предателей, перешедших на сторону нацистов и лично участвовавших в убийствах мирных советских граждан, предусматривалась смертная казнь через повешение.
Российские правоохранительные органы, поисковики и историки ведут большую работу по выявлению новых фактов преступлений гитлеровских оккупантов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, чтобы дать правовую оценку этим злодеяниям вне зависимости от срока давности.
В октябре 2020 года российский суд впервые признал геноцидом массовые убийства, совершенные нацистами на территории СССР. Речь идет о событиях 1942-1943 годов у деревни Жестяная Горка в Новгородской области, где гитлеровцы убили более двух с половиной тысяч человек.
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