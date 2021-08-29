https://ria.ru/20210829/kaluga-1747705058.html

Аллею дружбы из кустов сирени посадили в честь 650-летия Калуги

Аллею дружбы из кустов сирени посадили в честь 650-летия Калуги - РИА Новости, 29.08.2021

Аллею дружбы из кустов сирени посадили в честь 650-летия Калуги

Губернатор Калужской области Владислав Шапша вместе с гостями, прибывшими на 650-летие Калуги, посадили в честь юбилея Аллею дружбы из кустов сирени на... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T08:10

2021-08-29T08:10

2021-08-29T08:10

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калуга

анатолий артамонов

роскосмос

сергей крикалев

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КАЛУГА, 29 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша вместе с гостями, прибывшими на 650-летие Калуги, посадили в честь юбилея Аллею дружбы из кустов сирени на набережной Яченского водохранилища, сообщило правительство региона.В субботу Калуга отметила свое 650-летие праздничными событиями."Глава региона и гости юбилейных мероприятий посадили на набережной кусты сирени, привезенные делегацией Белгородской области. Сто кустов сирени десяти сортов, выращенные в ботаническом саду Белгородского государственного национального исследовательского университета, размножены in vitro, то есть с использованием современных биотехнологических приемов, устойчивы к различным заболеваниям", - говорится в сообщении.Участие в акции приняли врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, сенаторы Анатолий Артамонов и Александр Савин, исполнительный директор по пилотируемым программам госкорпорации "Роскосмос", летчик-космонавт Сергей Крикалев, губернатор Рязанской области Николай Любимов и другие. Сажать аллею помогали волонтеры.Правительство Калужской области отмечает, что в настоящее время в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" продолжается благоустройство набережной Яченского водохранилища. На первом этапе проложены наружные сети дождевой канализации с устройством очистных сооружений, проведены работы по устройству площадок, тротуаров, велосипедной дорожки, организованы освещение, озеленение территории и ограждение лестниц, оборудован нижний променад. Работы по обустройству будут продолжены на втором этапе, но уже в настоящее время это место отдыха пользуется большой популярностью у калужан и гостей города.

https://ria.ru/20210828/marafon-1747669503.html

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общество, рязанская область, калужская область, калуга, анатолий артамонов, роскосмос, сергей крикалев, николай любимов