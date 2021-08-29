https://ria.ru/20210829/feminitivy-1747518297.html
"Авторка" или "врачище"? Помогают ли феминитивы равноправию
"Авторка" или "врачище"? Помогают ли феминитивы равноправию - РИА Новости, 29.08.2021
"Авторка" или "врачище"? Помогают ли феминитивы равноправию
Могут ли феминитивы не ослабить, а наоборот, усилить гендерное неравенство? Звучит парадоксально, но такое мнение высказывают некоторые эксперты (но правы ли они?). Рассказываем, как в Германии заменили “избирателя” на “избирающее лицо”, почему на Украине “авторка” уже никого не удивляет, и к чему привела попытка создать феминистический язык.
2021-08-29T12:00
2021-08-29T12:00
2021-08-29T12:00
как это по-русски
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"Авторка" или "врачище"? Помогают ли феминитивы равноправию
Могут ли феминитивы не ослабить, а наоборот, усилить гендерное неравенство? Звучит парадоксально, но такое мнение высказывают некоторые эксперты (но правы ли они?). Рассказываем, как в Германии заменили “избирателя” на “избирающее лицо”, почему на Украине “авторка” уже никого не удивляет, и к чему привела попытка создать феминистический язык.
audio/mpeg
"Авторка" или "врачище"? Помогают ли феминитивы равноправию
Могут ли феминитивы не ослабить, а наоборот, усилить гендерное неравенство? Звучит парадоксально, но такое мнение высказывают некоторые эксперты (но правы ли они?). Рассказываем, как в Германии заменили “избирателя” на “избирающее лицо”, почему на Украине “авторка” уже никого не удивляет, и к чему привела попытка создать феминистический язык.
audio/mpeg
О том, как связаны феминитивы и уровень равноправия, и приживутся ли "авторка" и "редакторка" в русском языке, рассуждает лингвист, автор книги “Как называются женщины. Феминитивы: история, устройство, конкуренция” Ирина Фуфаева. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Наталия ШашинаМонтаж Андрея ТемноваЭпизод озвучили: Дарья Дубинина, Георгий Сладков, Артем БуфтякСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, аудио
"Авторка" или "врачище"? Помогают ли феминитивы равноправию
Могут ли феминитивы не ослабить, а наоборот, усилить гендерное неравенство? Звучит парадоксально, но такое мнение высказывают некоторые эксперты (но правы ли они?). Рассказываем, как в Германии заменили “избирателя” на “избирающее лицо”, почему на Украине “авторка” уже никого не удивляет, и к чему привела попытка создать феминистический язык.