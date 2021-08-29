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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20210829/feminitivy-1747518297.html
"Авторка" или "врачище"? Помогают ли феминитивы равноправию
"Авторка" или "врачище"? Помогают ли феминитивы равноправию - РИА Новости, 29.08.2021
"Авторка" или "врачище"? Помогают ли феминитивы равноправию
Могут ли феминитивы не ослабить, а наоборот, усилить гендерное неравенство? Звучит парадоксально, но такое мнение высказывают некоторые эксперты (но правы ли они?). Рассказываем, как в Германии заменили “избирателя” на “избирающее лицо”, почему на Украине “авторка” уже никого не удивляет, и к чему привела попытка создать феминистический язык.
2021-08-29T12:00
2021-08-29T12:00
как это по-русски
подкаст
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"Авторка" или "врачище"? Помогают ли феминитивы равноправию
Могут ли феминитивы не ослабить, а наоборот, усилить гендерное неравенство? Звучит парадоксально, но такое мнение высказывают некоторые эксперты (но правы ли они?). Рассказываем, как в Германии заменили “избирателя” на “избирающее лицо”, почему на Украине “авторка” уже никого не удивляет, и к чему привела попытка создать феминистический язык.
audio/mpeg
"Авторка" или "врачище"? Помогают ли феминитивы равноправию
Могут ли феминитивы не ослабить, а наоборот, усилить гендерное неравенство? Звучит парадоксально, но такое мнение высказывают некоторые эксперты (но правы ли они?). Рассказываем, как в Германии заменили “избирателя” на “избирающее лицо”, почему на Украине “авторка” уже никого не удивляет, и к чему привела попытка создать феминистический язык.
audio/mpeg
О том, как связаны феминитивы и уровень равноправия, и приживутся ли "авторка" и "редакторка" в русском языке, рассуждает лингвист, автор книги “Как называются женщины. Феминитивы: история, устройство, конкуренция” Ирина Фуфаева. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Наталия ШашинаМонтаж Андрея ТемноваЭпизод озвучили: Дарья Дубинина, Георгий Сладков, Артем БуфтякСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, аудио
12:00 29.08.2021
 

"Авторка" или "врачище"? Помогают ли феминитивы равноправию

Как это по-русски
"Авторка" или "врачище"? Помогают ли феминитивы равноправию
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Могут ли феминитивы не ослабить, а наоборот, усилить гендерное неравенство? Звучит парадоксально, но такое мнение высказывают некоторые эксперты (но правы ли они?). Рассказываем, как в Германии заменили “избирателя” на “избирающее лицо”, почему на Украине “авторка” уже никого не удивляет, и к чему привела попытка создать феминистический язык.
О том, как связаны феминитивы и уровень равноправия, и приживутся ли "авторка" и "редакторка" в русском языке, рассуждает лингвист, автор книги “Как называются женщины. Феминитивы: история, устройство, конкуренция” Ирина Фуфаева.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Наталия Шашина
Монтаж Андрея Темнова

Эпизод озвучили: Дарья Дубинина, Георгий Сладков, Артем Буфтяк
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