В ЛНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле поселка
В ЛНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле поселка Золотое-5
ЛУГАНСК, 29 авг - РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье утром открыли огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 миллиметра по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Золотое-5 в Донбассе, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики в субботу один раз обстреляли территорию республики, открыв огонь из стрелкового оружия по поселку Золотое-5. В результате данного обстрела погиб сотрудник Народной милиции ЛНР.
25 августа, 08:00"Танки больше не нужны". Киев придумал, как завоевать Донбасс
"Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать режим прекращения огня, используя тяжелое вооружение, которое в соответствии с Минскими соглашениями должно быть отведено", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики в воскресенье в 6.35 (совпадает с мск) открыли огонь по поселку Золотое-5, используя минометы калибра 82 миллиметра.
"Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - заявил собеседник агентства.
В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.