https://ria.ru/20210829/donbass-1747710030.html

В ЛНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле поселка

В ЛНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле поселка - РИА Новости, 29.08.2021

В ЛНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле поселка

Украинские силовики в воскресенье утром открыли огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 миллиметра по подконтрольному... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T09:39

2021-08-29T09:39

2021-08-29T09:39

в мире

украина

луганская народная республика

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сцкк

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ЛУГАНСК, 29 авг - РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье утром открыли огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 миллиметра по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Золотое-5 в Донбассе, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики в субботу один раз обстреляли территорию республики, открыв огонь из стрелкового оружия по поселку Золотое-5. В результате данного обстрела погиб сотрудник Народной милиции ЛНР."Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать режим прекращения огня, используя тяжелое вооружение, которое в соответствии с Минскими соглашениями должно быть отведено", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики в воскресенье в 6.35 (совпадает с мск) открыли огонь по поселку Золотое-5, используя минометы калибра 82 миллиметра."Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - заявил собеседник агентства.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210825/vsu-1747084424.html

украина

луганская народная республика

донбасс

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в мире, украина, луганская народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр