https://ria.ru/20210829/belorussiya-1747759527.html
Совбез Белоруссии назвал главных союзников
Совбез Белоруссии назвал главных союзников - РИА Новости, 29.08.2021
Совбез Белоруссии назвал главных союзников
Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков заявил, что одной из мер для повышения безопасности республики должно... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T21:20
2021-08-29T21:20
2021-08-29T21:29
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МИНСК, 29 авг – РИА Новости. Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков заявил, что одной из мер для повышения безопасности республики должно стать выстраивание более интенсивных союзнических отношений с Россией, государствами Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), Китаем, странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)."Надо продолжать более интенсивно выстраивать наши союзнические отношения с Россией, государствами ОДКБ, Китаем, странами ШОС", - сказал Арчаков в эфире телеканала ОНТ, отвечая на вопрос о необходимых мерах по обеспечению безопасности Белоруссии.По его словам, "нужно находиться в постоянной готовности к любым осложнениям обстановки". "Это касается в первую очередь деятельности вооруженных сил, спецслужб, ну и всего правоохранительного блока. По большому счету, они никогда у нас и не были расслаблены, и это дает свои положительные результаты. Тем не менее их нужно усиливать, укреплять, хотя мы, конечно, продолжаем надеяться, что это будет только предупредительная мера", - подчеркнул заместитель госсекретаря Совбеза.Он отметил, что "не надо стесняться совершенствовать законодательство, направленное на защиту суверенитета, даже если кому-то кажется, что оно ужесточается". "Нельзя безоглядно доверять Западу, который вновь демонстрирует свою абсолютную неготовность и нежелание видеть в нас равноценных людей, а будет и дальше пытаться нас обманывать", - заявил Арчаков.Он считает, что "суверенитет нужно защищать не только непрерывно, то есть даже в спокойное время, но и всесторонне - политически, экономически, интеллектуально, духовно, ведь обстановка в мире в ближайшее время к лучшему, судя по всему, не изменится". "Нам с ней жить, развиваться и строить свою страну", - констатировал Арчаков.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, заявлял, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против отдельных белорусских официальных лиц, предприятий, отраслей, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
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в мире, белоруссия, шос, одкб, александр лукашенко, россия
21:20 29.08.2021 (обновлено: 21:29 29.08.2021)
Совбез Белоруссии назвал главных союзников
Совбез Белоруссии выступил за более интенсивные отношения с Россией, Китаем, ОДКБ и ШОС
МИНСК, 29 авг – РИА Новости.
Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков заявил, что одной из мер для повышения безопасности республики должно стать выстраивание более интенсивных союзнических отношений с Россией
, государствами Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), Китаем
, странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Надо продолжать более интенсивно выстраивать наши союзнические отношения с Россией, государствами ОДКБ
, Китаем, странами ШОС
", - сказал Арчаков в эфире телеканала ОНТ
, отвечая на вопрос о необходимых мерах по обеспечению безопасности Белоруссии
.
По его словам, "нужно находиться в постоянной готовности к любым осложнениям обстановки". "Это касается в первую очередь деятельности вооруженных сил, спецслужб, ну и всего правоохранительного блока. По большому счету, они никогда у нас и не были расслаблены, и это дает свои положительные результаты. Тем не менее их нужно усиливать, укреплять, хотя мы, конечно, продолжаем надеяться, что это будет только предупредительная мера", - подчеркнул заместитель госсекретаря Совбеза.
Он отметил, что "не надо стесняться совершенствовать законодательство, направленное на защиту суверенитета, даже если кому-то кажется, что оно ужесточается". "Нельзя безоглядно доверять Западу, который вновь демонстрирует свою абсолютную неготовность и нежелание видеть в нас равноценных людей, а будет и дальше пытаться нас обманывать", - заявил Арчаков.
Он считает, что "суверенитет нужно защищать не только непрерывно, то есть даже в спокойное время, но и всесторонне - политически, экономически, интеллектуально, духовно, ведь обстановка в мире в ближайшее время к лучшему, судя по всему, не изменится". "Нам с ней жить, развиваться и строить свою страну", - констатировал Арчаков.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко
обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, заявлял, что беспорядки направляют США
, а европейцы им "подыгрывают". ЕС, Великобритания
, США, Канада
и ряд других стран поэтапно вводили санкции против отдельных белорусских официальных лиц, предприятий, отраслей, обвиняя Минск
в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.