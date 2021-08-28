https://ria.ru/20210828/sormovo-1747572318.html

Завод-многостаночник: что помимо кораблей производили в Сормово

Завод-многостаночник: что помимо кораблей производили в Сормово - РИА Новости, 28.08.2021

Завод-многостаночник: что помимо кораблей производили в Сормово

"Красное Сормово" – один из старейших судостроительных заводов Нижнего Новгорода и страны в целом. Уже более 170 лет местные мастера производят различные... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T10:00

2021-08-28T10:00

2021-08-28T10:00

морская держава

красное сормово

россия

морская держава

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. "Красное Сормово" – один из старейших судостроительных заводов Нижнего Новгорода и страны в целом. Уже более 170 лет местные мастера производят различные военные и пассажирские корабли, подводные лодки, буксиры, сухогрузы, нефтеналивные суда и технический флот. А помимо них – железнодорожный транспорт, металлические конструкции и сооружения и большой ассортимент промышленной и гражданской продукции.Только перечисление всего, что когда-либо делалось в сормовских цехах, займет не одну страницу. В этом материале мы расскажем о самых передовых для своего времени судах, произведенных на заводе, а также о самых необычных изделиях, которые создали работники из Сормово.Нобелевский "Вандал"Сормовский завод изначально создавался для строительства флота и развития пароходства в Волжском бассейне. Суда всегда были главной продукцией предприятия, и на протяжении всей истории завода местные мастера и конструкторы старались следить за техническими новинками и внедрять самые передовые технологии. Неудивительно, что именно здесь в начале ХХ века было создано первое в мире судно с двигателем внутреннего сгорания.Танкер "Вандал", имевший дизельную установку, был заложен на сормовском заводе в 1902 году вместе с двумя своими собратьями, "Сарматом" и "Скифом". Суда были заказаны небезызвестной фирмой "Братья Нобель", занимавшейся разработками нефтяных месторождений и заодно владевшей патентом на дизельный двигатель, и предназначались для перевозки нефти из Рыбинска в Санкт-Петербург."Вандал" был построен уже в 1903 году, и испытания показали его эффективность: экономия топлива по сравнению с пароходами достигала 60%, а в отдельных случаях даже 300%. Кроме того, новая двигательная установка была заметно меньше паровых машин и освобождала дополнительное место для груза.Недостатки у конструкции тоже были: двигатели не давали заднего хода, поэтому заводчанам пришлось создать еще более сложную и передовую установку – теплоход был дизель-электрическим. Для заднего хода двигатели работали на электромотор, а последний передавал силу на гребные валы. Правда, это оборудование заметно увеличивало стоимость судна.Однако за следующие несколько лет судовые дизели были усовершенствованы. И с этого времени, как рассказали РИА Новости в музее истории завода "Красное Сормово", теплоходостроение в России начало стремительно развиваться. К 1914 году в стране работало уже около двухсот судов с двигателем внутреннего сгорания, и по этому показателю Россия заметно опередила другие государства, где первые теплоходы начали строить только в 1910-х годах.Крылатые "Ракеты"Спустя полвека "Красное Сормово" вновь оказалось в авангарде судостроения: в 1950-х годах на заводе был разработан и создан первый в стране теплоход на подводных крыльях "Ракета", а в 1959 году появился второй, еще более совершенный "Метеор", ставший "основоположником" скоростного флота в России."Создание первой серии быстроходных судов открыло новую страницу в истории развития транспорта нашей страны. Советский Союз занял ведущее место в области проектирования и эксплуатации судов на подводных крыльях. Пионером этого нового прогрессивного этапа в судостроении выступил завод "Красное Сормово". Его имя приобрело всемирную известность", – отметили в музее завода.И действительно, сейчас названия "Ракета" и "Метеор" стали нарицательными для судов такого типа, встречающихся по всей России. Но в то время это был абсолютно инновационный проект.Крылатый теплоход, почти как самолет, был собран из дюралюминия с клепочным соединением. Подводная часть корпуса имела эластичное пластмассовое покрытие, а салоны оборудовались авиационными креслами с откидывающимися спинками и системой вентиляции с подачей подогретого воздуха. "Метеор" мог с комфортом довезти 150 пассажиров из Горького в Москву менее чем за 14 часов, а в ходе испытаний на Черном море свободно рассекал полутораметровые волны, не испытывая ни малейшей качки.О том, что именно Сормово стало родиной крылатых судов, до сих пор напоминает памятник первому "Метеору". Он установлен на площади Буревестника в Нижнем Новгороде, силами завода отреставрированной к 800-летию города.Подводные титаныХотя известность "Красному Сормово" принесли гражданские суда, на протяжении всей истории завод в большом количестве строил военные корабли и подводные лодки. Только в послевоенное время с верфей завода вышли более 300 боевых подводных кораблей, в том числе 26 атомных, два из которых – титановые.Такие лодки существуют только в России, они разработаны в нижегородском ЦКБ "Лазурит" и строились в 1980—1990-х годах на судостроительных предприятиях Ленинграда, Северодвинска, Комсомольска-на-Амуре и на заводе "Красное Сормово". Они уникальны тем, что не только их корпус, но и практически все внутренние части созданы из титанового сплава. Этот материал гораздо легче, прочнее стали и выдерживает сверхвысокие и сверхнизкие температуры, а еще его отличает исключительная стойкость к коррозии под воздействием морской воды.Благодаря особой конструкции подводные лодки проектов "Барракуда" и "Кондор" получились прочнее, легче и маневреннее и при этом обладали самым большим боекомплектом по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами. Но и технологический процесс их создания потребовал большого мастерства заводчан: титан требовал специфических условий, максимальной точности и чистоты сварки."Сварка титана осуществлялась в среде инертного газа – аргона, и поначалу было немало претензий к качеству, выявлялось множество трещин. Специалисты выявили причину брака: сварка проводилась с недостаточной защитой шва аргоном, он сдувался со шва… сквозняком. Началась борьба со сквозняками, в цехе был установлен режим открытия ворот, производился замер движения воздуха и был введен ультразвуковой контроль качества сварки", – рассказали в заводском музее.Всего же за время постройки субмарины заводчанами было создано почти 300 тысяч технологических процессов, куда вошли все виды операций – от обработки металла деталей до монтажных и достроечно-сдаточных работ. А на головной АПЛ проекта "Барракуда" сормовичи впервые в отрасли успешно провели уникальную операцию по вварке труб торпедных аппаратов в корпус лодки.Надводная стальНесмотря на успехи с титаном, в основном сормовский завод специализировался на изделиях из стали и в этой отрасли тоже не раз был первым. Именно здесь в 1870 году была построена первая в России мартеновская печь, а в 1953 году начала работать первая в мире установка непрерывной разливки стали. Благодаря своему большому опыту в работе с металлом заводчане преуспели как в судостроении, так и в создании других средств преодоления водных преград – мостов.История Сормово также неразрывно связана с развитием российского железнодорожного транспорта. Видя острую необходимость страны не только в подвижном составе, но и в самих железных дорогах, завод в 1900 году создал котельно-мостовой цех. В нем рабочие собирали целые мостовые пролеты, которые после испытаний и окраски разбирались на узлы и отправлялись по железной дороге к месту установки.Всего за 15 лет здесь было построено 850 пролетов и выплавлено 26 000 тонн металлоконструкций, которые впоследствии стали железнодорожными мостами через реки Чулым, Сутху, Свирь, Москву-реку, Куру, Монзалу, Неву, Зею, Бурею и Амур. Последний мост был смонтирован заводом в 1916 году, но многие из них до сих пор надежно служат на российских реках и железных дорогах."Ленин" и Т-34Как и в случае с гражданской продукцией, работа "Красного Сормово" на оборонную промышленность не ограничивалась кораблестроением. В военное время заводчане не только поставляли фронту боевые суда и бронепоезда, но и создали первые советские танки.В 1919 году заводу поступил заказ выпустить 10 боевых машин типа французского танка "Рено", причем первую – через 9 месяцев после начала работ. И точно в срок из ворот дизельного цеха выехал "Борец за Свободу тов. Ленин". Всего в Нижнем Новгороде было построено 15 танков, получивших такие же революционные имена: "Парижская Коммуна", "Красная Звезда", "Пролетарий", "Буря", "Победа" и другие.Впоследствии, в период Великой Отечественной войны, сормовский завод стал одной из площадок, выпускавших легендарную советскую боевую машину – Т-34. Производство было налажено в кратчайшие сроки, и уже в октябре 1941 года завод отправил первые эшелоны танков для обороны Москвы, а всего за годы войны сормовичи собрали более 13 тысяч Т-34.Бытовая "Волна"Но как бы известны ни были в стране суда, созданные на заводе, в каких бы количествах ни выпускались здесь танки и вагоны, ничто из них не сравнится по массовости и народной популярности с произведенными здесь машинами: у 3 миллионов советских граждан была собранная в "Красном Сормово" стиральная машина "Волна".Это совершенно новое для себя изделие завод начал выпускать в 1956 году За три с небольшим года здесь было собрано 32 тысячи простейших машин, а конструкторское бюро к этому времени разработало чертежи уже более сложного полуавтоматического стирального агрегата с центрифугой и таймером. Конструкция машинок постепенно улучшалась, темпы производства наращивались: в 1969 году под модернизированную модель "Волны" реконструировали еще один цех, а в 1989 году был введен в эксплуатацию специализированный завод по выпуску стиральных машин и отопительных агрегатов.Однако к началу 2000-х годов модель технически устарела, начались проблемы с поставками комплектующих, и производство было остановлено. Но отдельные экземпляры 3 миллионов выпущенных машин до сих пор служат на просторах нашей страны. Так же как и созданные в Сормово мосты, "Метеоры" и подводные лодки из титана.

https://ria.ru/20210615/volkhov-1732346942.html

https://ria.ru/20210223/podlodki-1597849716.html

https://ria.ru/20210405/verfi-1603673803.html

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красное сормово, россия, морская держава