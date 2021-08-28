Поклонская ответила на желание главы МИД Украины "испортить ей жизнь"
Депутат Поклонская ответила на желание главы МИД Украины "испортить ей жизнь"
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала главу МИД Украины Дмитрия Кулебу перестать комментировать сплетни о ее дальнейшем трудоустройстве и с иронией отнеслась к обещанию украинского министра "испортить ей жизнь".
Первый замглавы думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков сообщил РИА Новости, что заседание комитета по вопросу назначения его замглавы Поклонской послом в Кабо-Верде состоится в ближайшее время. О том, что законодатель может стать послом РФ в республике, ранее сообщило РБК. Сама Поклонская не стала комментировать возможное конкретное назначение, назвав данную информацию преждевременной. Министр иностранных дел Украины Кулеба заявил, что у Киева может появиться возможность "испортить жизнь" Поклонской, если у нее есть украинское гражданство.
"Комментировать сплетни - это показатель несдержанности. Для министра иностранных дел лучше проявлять качества иного характера. В части его слов "испортить жизнь", так этим с 2014 года и занимаются в Киеве. Всем гражданам Украины только и делают, что портят жизнь", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, Кулеба грамотный человек, но в своем высказывании позволил себе барские замашки, мол, проверим еще, чей холоп.
"По поводу его угрозы испортить мне жизнь, так таких желающих очень много, можно в очередь становиться в алфавитном порядке желательно", - подчеркнула депутат.
Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой. Депутат намекнула, что ей предложена работа, связанная со службой, только не уточнила, в каких органах. В видеообращении в Telegram-канале она, в частности, заявила, что "снова сможет надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно".