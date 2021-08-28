https://ria.ru/20210828/poklonskaya-1747631731.html

Поклонская ответила на желание главы МИД Украины "испортить ей жизнь"

Поклонская ответила на желание главы МИД Украины "испортить ей жизнь" - РИА Новости, 28.08.2021

Поклонская ответила на желание главы МИД Украины "испортить ей жизнь"

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала главу МИД Украины Дмитрия Кулебу перестать комментировать сплетни о РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T10:28

2021-08-28T10:28

2021-08-28T10:28

киев

кабо-верде

рбк (медиагруппа)

единая россия

наталья поклонская

дмитрий кулеба

дмитрий новиков

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала главу МИД Украины Дмитрия Кулебу перестать комментировать сплетни о ее дальнейшем трудоустройстве и с иронией отнеслась к обещанию украинского министра "испортить ей жизнь".Первый замглавы думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков сообщил РИА Новости, что заседание комитета по вопросу назначения его замглавы Поклонской послом в Кабо-Верде состоится в ближайшее время. О том, что законодатель может стать послом РФ в республике, ранее сообщило РБК. Сама Поклонская не стала комментировать возможное конкретное назначение, назвав данную информацию преждевременной. Министр иностранных дел Украины Кулеба заявил, что у Киева может появиться возможность "испортить жизнь" Поклонской, если у нее есть украинское гражданство."Комментировать сплетни - это показатель несдержанности. Для министра иностранных дел лучше проявлять качества иного характера. В части его слов "испортить жизнь", так этим с 2014 года и занимаются в Киеве. Всем гражданам Украины только и делают, что портят жизнь", - сказала РИА Новости Поклонская.По ее словам, Кулеба грамотный человек, но в своем высказывании позволил себе барские замашки, мол, проверим еще, чей холоп."По поводу его угрозы испортить мне жизнь, так таких желающих очень много, можно в очередь становиться в алфавитном порядке желательно", - подчеркнула депутат.Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой. Депутат намекнула, что ей предложена работа, связанная со службой, только не уточнила, в каких органах. В видеообращении в Telegram-канале она, в частности, заявила, что "снова сможет надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно".

https://radiosputnik.ria.ru/20210827/kabo-verde-1747576791.html

https://ria.ru/20210820/krym-1746489854.html

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кабо-верде

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киев, кабо-верде, рбк (медиагруппа), единая россия, наталья поклонская, дмитрий кулеба, дмитрий новиков, россия