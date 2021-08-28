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Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 28.08.2021
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Солнечная, сухая и тёплая погода ожидается в Москве в субботу, столбики термометров повысятся до плюс 24, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T09:29
2021-08-28T09:29
2021-08-28T09:29
общество
москва
михаил леус
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Солнечная, сухая и тёплая погода ожидается в Москве в субботу, столбики термометров повысятся до плюс 24, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."На погоду в столичном регионе окажет влияние антициклон с северо-востока. В таких условиях в Москве переменная облачность, без осадков, сохранится преимущественно солнечная, сухая и тёплая погода. Температура воздуха плюс 22-24, по области - до плюс 25", — сообщил Леус.Он добавил, что ветер восточный 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210825/pogoda-1747200847.html
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общество, москва, михаил леус
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Солнечная погода без осадков и до 24 тепла ожидается в Москве в субботу