https://ria.ru/20210828/pogoda-1747628617.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 28.08.2021

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Солнечная, сухая и тёплая погода ожидается в Москве в субботу, столбики термометров повысятся до плюс 24, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T09:29

2021-08-28T09:29

2021-08-28T09:29

общество

москва

михаил леус

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Солнечная, сухая и тёплая погода ожидается в Москве в субботу, столбики термометров повысятся до плюс 24, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."На погоду в столичном регионе окажет влияние антициклон с северо-востока. В таких условиях в Москве переменная облачность, без осадков, сохранится преимущественно солнечная, сухая и тёплая погода. Температура воздуха плюс 22-24, по области - до плюс 25", — сообщил Леус.Он добавил, что ветер восточный 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210825/pogoda-1747200847.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, михаил леус