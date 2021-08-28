https://ria.ru/20210828/koronavirus-1747619417.html

В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром

В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром - РИА Новости, 28.08.2021

В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром

Вакцинация может помочь преодолеть постковидный синдром, рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора,... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T03:25

2021-08-28T03:25

2021-08-28T10:45

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Вакцинация может помочь преодолеть постковидный синдром, рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.По его словам, пациенты с постковидным синдромом переносят прививку так же легко, как и те, у кого его нет.Он пояснил, что прививку рекомендуется делать через полгода после болезни — к этому моменту у большинства переболевших COVID-19 титр вируснейтрализующих антител достигает минимума. Но если человек привьется раньше, ничего страшного с ним не случится, подчеркнул Горелов.Он добавил, что прививаться во время постковидного синдрома можно любой из зарегистрированных в России вакцин.Массовая вакцинация началась в России в середине января. В основном жители страны прививаются "Спутником V" — это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19. Вакцина создана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, ее эффективность оценивается в 97,6 процента, а против штамма дельта — в 83,1 процента. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона", которая формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов, и "КовиВак", основанный на "убитом" вирусе SARS-CoV-2.Для ревакцинации рекомендуется "Спутник Лайт" — облегченная схема с одним уколом первым компонентом "Спутника V". Кроме того, на этой неделе Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н". Она отличается от предыдущего варианта некоторыми технологическими особенностями производства.

https://ria.ru/20210824/vaktsinatsiya-1746971977.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210812/koronavirus-1745445617.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов