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В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром
В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром - РИА Новости, 28.08.2021
В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром
Вакцинация может помочь преодолеть постковидный синдром, рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора,... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T03:25
2021-08-28T03:25
2021-08-28T10:45
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Вакцинация может помочь преодолеть постковидный синдром, рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.По его словам, пациенты с постковидным синдромом переносят прививку так же легко, как и те, у кого его нет.Он пояснил, что прививку рекомендуется делать через полгода после болезни — к этому моменту у большинства переболевших COVID-19 титр вируснейтрализующих антител достигает минимума. Но если человек привьется раньше, ничего страшного с ним не случится, подчеркнул Горелов.Он добавил, что прививаться во время постковидного синдрома можно любой из зарегистрированных в России вакцин.Массовая вакцинация началась в России в середине января. В основном жители страны прививаются "Спутником V" — это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19. Вакцина создана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, ее эффективность оценивается в 97,6 процента, а против штамма дельта — в 83,1 процента. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона", которая формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов, и "КовиВак", основанный на "убитом" вирусе SARS-CoV-2.Для ревакцинации рекомендуется "Спутник Лайт" — облегченная схема с одним уколом первым компонентом "Спутника V". Кроме того, на этой неделе Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н". Она отличается от предыдущего варианта некоторыми технологическими особенностями производства.
https://ria.ru/20210824/vaktsinatsiya-1746971977.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов
03:25 28.08.2021 (обновлено: 10:45 28.08.2021)
В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром
Роспотребнадзор: вакцинация может улучшить состояние во время постковидного синдрома
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.
Вакцинация может помочь преодолеть постковидный синдром, рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
, член-корреспондент РАН Александр Горелов
.
По его словам, пациенты с постковидным синдромом переносят прививку так же легко, как и те, у кого его нет.
"Появлялись данные о том, что постковидный синдром уходит после введения первой дозы вакцины, то есть состояние может улучшиться. Вакцинация как раз защищает от постковидного синдрома", — сказал Горелов.
Он пояснил, что прививку рекомендуется делать через полгода после болезни — к этому моменту у большинства переболевших COVID-19 титр вируснейтрализующих антител достигает минимума. Но если человек привьется раньше, ничего страшного с ним не случится, подчеркнул Горелов.
Он добавил, что прививаться во время постковидного синдрома можно любой из зарегистрированных в России
вакцин.
Массовая вакцинация началась в России в середине января. В основном жители страны прививаются "Спутником V" — это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19. Вакцина создана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, ее эффективность оценивается в 97,6 процента, а против штамма дельта — в 83,1 процента.
Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона", которая формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов, и "КовиВак", основанный на "убитом" вирусе SARS-CoV-2.
Для ревакцинации рекомендуется "Спутник Лайт" — облегченная схема с одним уколом первым компонентом "Спутника V". Кроме того, на этой неделе Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н". Она отличается от предыдущего варианта некоторыми технологическими особенностями производства.