https://ria.ru/20210827/zhirinovskiy-1747559867.html
Жириновского зарегистрировали для электронного голосования
Жириновского зарегистрировали для электронного голосования - РИА Новости, 27.08.2021
Жириновского зарегистрировали для электронного голосования
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил РИА Новости, что его зарегистрировали для электронного голосования на выборах в Госдуму, и выразил мнение, что за... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T17:00
2021-08-27T17:00
2021-08-27T17:24
политика
владимир жириновский
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746551839_0:26:3078:1757_1920x0_80_0_0_37eed3111c896c1728c73e947bda8316.jpg
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил РИА Новости, что его зарегистрировали для электронного голосования на выборах в Госдуму, и выразил мнение, что за электронным голосованием будущее, а в Россию в перспективе придет референдумный тип демократии, реализуемый при помощи цифровых технологий.Ранее Жириновский сообщил о том, что подал заявку на регистрацию для участия в электронном голосовании на выборах в Госдуму. Позже в аккаунте партии в соцсетях появилось сообщение о том, что система отказалась зарегистрировать Жириновского и отправила его документы на дополнительную проверку. Позже стало известно, что его заявка прошла предварительную проверку.По его словам, за электронным голосованием – будущее человечества. Жириновский отметил, что все фальсификации совершают люди, будь то "карусели", вбросы, подделка протоколов, а при голосовании по интернету это невозможно."В будущем мы вообще можем перейти к референдумному, цифровому типу демократии, по любому вопросу граждане смогут проголосовать, и решение будет приниматься с учетом их мнения. Что-то подобное уже существует в Швейцарии, постепенно придет и к нам. Будет удобно, человек, который болеет (сможет не ходить), или пандемия (несмотря на нее, он проголосует). Когда человек приходит и видит бумажный бюллетень, ему тяжело сориентироваться. А в случае электронного голосования он уже знает, за кого хочет (голосовать - ред.), и идет целенаправленно в интернет", - также сообщил парламентарий.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В частности, в Москве пройдут довыборы в Мосгордуму по двум округам и выборы в муниципальном округе Щукино. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.Регистрация на онлайн-голосование в Москве открылась 2 августа, принять в нем участие смогут зарегистрированные в Москве граждане РФ, которым на день голосования исполнится 18 лет. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление можно до 23.59 13 сентября.
https://ria.ru/20210824/sayt-1747046884.html
https://ria.ru/20210827/mosgorduma-1747542268.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746551839_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d6b426d39302f3421801e5e9a543846.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир жириновский, госдума рф
17:00 27.08.2021 (обновлено: 17:24 27.08.2021)
Жириновского зарегистрировали для электронного голосования
Лидера ЛДПР Жириновского зарегистрировали для электронного голосования на выборах в ГД
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил РИА Новости, что его зарегистрировали для электронного голосования на выборах в Госдуму, и выразил мнение, что за электронным голосованием будущее, а в Россию в перспективе придет референдумный тип демократии, реализуемый при помощи цифровых технологий.
Ранее Жириновский сообщил о том, что подал заявку на регистрацию для участия в электронном голосовании на выборах в Госдуму. Позже в аккаунте партии в соцсетях появилось сообщение о том, что система отказалась зарегистрировать Жириновского и отправила его документы на дополнительную проверку. Позже стало известно, что его заявка прошла предварительную проверку.
"Мэрия Москвы сообщила, что сегодня меня зарегистрировали в качестве избирателя для электронного голосования на выборах в Госдуму, это впервые я сделал. Нужны были дополнительные проверки, чтобы обеспечить безопасность процесса регистрации, чтобы сотрудники убедились, что тот, кто подает заявление, не выдает себя за другого. Получил специальное приглашение к электронному голосованию. Теперь смогу голосовать из любой точки планеты", - заявил парламентарий.
По его словам, за электронным голосованием – будущее человечества. Жириновский отметил, что все фальсификации совершают люди, будь то "карусели", вбросы, подделка протоколов, а при голосовании по интернету это невозможно.
"В будущем мы вообще можем перейти к референдумному, цифровому типу демократии, по любому вопросу граждане смогут проголосовать, и решение будет приниматься с учетом их мнения. Что-то подобное уже существует в Швейцарии, постепенно придет и к нам. Будет удобно, человек, который болеет (сможет не ходить), или пандемия (несмотря на нее, он проголосует). Когда человек приходит и видит бумажный бюллетень, ему тяжело сориентироваться. А в случае электронного голосования он уже знает, за кого хочет (голосовать - ред.), и идет целенаправленно в интернет", - также сообщил парламентарий.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В частности, в Москве пройдут довыборы в Мосгордуму по двум округам и выборы в муниципальном округе Щукино. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Регистрация на онлайн-голосование в Москве открылась 2 августа, принять в нем участие смогут зарегистрированные в Москве граждане РФ, которым на день голосования исполнится 18 лет. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление можно до 23.59 13 сентября.