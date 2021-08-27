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Жириновского зарегистрировали для электронного голосования
Жириновского зарегистрировали для электронного голосования - РИА Новости, 27.08.2021
Жириновского зарегистрировали для электронного голосования
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил РИА Новости, что его зарегистрировали для электронного голосования на выборах в Госдуму, и выразил мнение, что за... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T17:00
2021-08-27T17:24
политика
владимир жириновский
госдума рф
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил РИА Новости, что его зарегистрировали для электронного голосования на выборах в Госдуму, и выразил мнение, что за электронным голосованием будущее, а в Россию в перспективе придет референдумный тип демократии, реализуемый при помощи цифровых технологий.Ранее Жириновский сообщил о том, что подал заявку на регистрацию для участия в электронном голосовании на выборах в Госдуму. Позже в аккаунте партии в соцсетях появилось сообщение о том, что система отказалась зарегистрировать Жириновского и отправила его документы на дополнительную проверку. Позже стало известно, что его заявка прошла предварительную проверку.По его словам, за электронным голосованием – будущее человечества. Жириновский отметил, что все фальсификации совершают люди, будь то "карусели", вбросы, подделка протоколов, а при голосовании по интернету это невозможно."В будущем мы вообще можем перейти к референдумному, цифровому типу демократии, по любому вопросу граждане смогут проголосовать, и решение будет приниматься с учетом их мнения. Что-то подобное уже существует в Швейцарии, постепенно придет и к нам. Будет удобно, человек, который болеет (сможет не ходить), или пандемия (несмотря на нее, он проголосует). Когда человек приходит и видит бумажный бюллетень, ему тяжело сориентироваться. А в случае электронного голосования он уже знает, за кого хочет (голосовать - ред.), и идет целенаправленно в интернет", - также сообщил парламентарий.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В частности, в Москве пройдут довыборы в Мосгордуму по двум округам и выборы в муниципальном округе Щукино. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.Регистрация на онлайн-голосование в Москве открылась 2 августа, принять в нем участие смогут зарегистрированные в Москве граждане РФ, которым на день голосования исполнится 18 лет. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление можно до 23.59 13 сентября.
https://ria.ru/20210824/sayt-1747046884.html
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политика, владимир жириновский, госдума рф
17:00 27.08.2021 (обновлено: 17:24 27.08.2021)
 
Жириновского зарегистрировали для электронного голосования

Лидера ЛДПР Жириновского зарегистрировали для электронного голосования на выборах в ГД

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает перед посетителями "Фестиваля еды"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает перед посетителями Фестиваля еды - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил РИА Новости, что его зарегистрировали для электронного голосования на выборах в Госдуму, и выразил мнение, что за электронным голосованием будущее, а в Россию в перспективе придет референдумный тип демократии, реализуемый при помощи цифровых технологий.
Ранее Жириновский сообщил о том, что подал заявку на регистрацию для участия в электронном голосовании на выборах в Госдуму. Позже в аккаунте партии в соцсетях появилось сообщение о том, что система отказалась зарегистрировать Жириновского и отправила его документы на дополнительную проверку. Позже стало известно, что его заявка прошла предварительную проверку.
"Мэрия Москвы сообщила, что сегодня меня зарегистрировали в качестве избирателя для электронного голосования на выборах в Госдуму, это впервые я сделал. Нужны были дополнительные проверки, чтобы обеспечить безопасность процесса регистрации, чтобы сотрудники убедились, что тот, кто подает заявление, не выдает себя за другого. Получил специальное приглашение к электронному голосованию. Теперь смогу голосовать из любой точки планеты", - заявил парламентарий.
По его словам, за электронным голосованием – будущее человечества. Жириновский отметил, что все фальсификации совершают люди, будь то "карусели", вбросы, подделка протоколов, а при голосовании по интернету это невозможно.
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"В будущем мы вообще можем перейти к референдумному, цифровому типу демократии, по любому вопросу граждане смогут проголосовать, и решение будет приниматься с учетом их мнения. Что-то подобное уже существует в Швейцарии, постепенно придет и к нам. Будет удобно, человек, который болеет (сможет не ходить), или пандемия (несмотря на нее, он проголосует). Когда человек приходит и видит бумажный бюллетень, ему тяжело сориентироваться. А в случае электронного голосования он уже знает, за кого хочет (голосовать - ред.), и идет целенаправленно в интернет", - также сообщил парламентарий.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В частности, в Москве пройдут довыборы в Мосгордуму по двум округам и выборы в муниципальном округе Щукино. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Регистрация на онлайн-голосование в Москве открылась 2 августа, принять в нем участие смогут зарегистрированные в Москве граждане РФ, которым на день голосования исполнится 18 лет. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление можно до 23.59 13 сентября.
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