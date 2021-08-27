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В Москве задержали подозреваемого в распылении баллончика в лицо женщине
В Москве задержали подозреваемого в распылении баллончика в лицо женщине - РИА Новости, 27.08.2021
В Москве задержали подозреваемого в распылении баллончика в лицо женщине
Подозреваемый в распылении перцового баллончика в лицо женщине в Москве задержан, сообщается на сайте МВД РФ. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T10:21
2021-08-27T10:21
происшествия
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россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подозреваемый в распылении перцового баллончика в лицо женщине в Москве задержан, сообщается на сайте МВД РФ."Указанный гражданин был задержан и для разбирательства доставлен в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ "Хулиганство". Подозреваемый, мужчина 1981 года рождения, задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку в связи с видео в социальных сетях, на котором несколько мужчин распыляют в лицо женщине газ из перцового баллончика, перед этим они попросили у нее зарядное устройство от телефона.
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происшествия, москва, россия
10:21 27.08.2021
 
В Москве задержали подозреваемого в распылении баллончика в лицо женщине

В Москве задержали подозреваемого в распылении перцового баллончика в лицо женщине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подозреваемый в распылении перцового баллончика в лицо женщине в Москве задержан, сообщается на сайте МВД РФ.
"Указанный гражданин был задержан и для разбирательства доставлен в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ "Хулиганство". Подозреваемый, мужчина 1981 года рождения, задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку в связи с видео в социальных сетях, на котором несколько мужчин распыляют в лицо женщине газ из перцового баллончика, перед этим они попросили у нее зарядное устройство от телефона.
Любовь Анатольевна Маслеха и командир роты №1 батальона №1 в составе полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку, капитан полиции Алексей Фомин - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
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