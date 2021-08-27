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В Москве задержали подозреваемого в распылении баллончика в лицо женщине

В Москве задержали подозреваемого в распылении баллончика в лицо женщине - РИА Новости, 27.08.2021

В Москве задержали подозреваемого в распылении баллончика в лицо женщине

Подозреваемый в распылении перцового баллончика в лицо женщине в Москве задержан, сообщается на сайте МВД РФ. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T10:21

2021-08-27T10:21

2021-08-27T10:21

происшествия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подозреваемый в распылении перцового баллончика в лицо женщине в Москве задержан, сообщается на сайте МВД РФ."Указанный гражданин был задержан и для разбирательства доставлен в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ "Хулиганство". Подозреваемый, мужчина 1981 года рождения, задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку в связи с видео в социальных сетях, на котором несколько мужчин распыляют в лицо женщине газ из перцового баллончика, перед этим они попросили у нее зарядное устройство от телефона.

https://ria.ru/20210616/ballonchik-1737159261.html

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2021

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происшествия, москва, россия