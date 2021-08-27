https://ria.ru/20210827/yaponiya-1747500886.html

"Вассал Америки": японцы высмеяли премьера страны за отказ ехать на ВЭФ

"Вассал Америки": японцы высмеяли премьера страны за отказ ехать на ВЭФ - РИА Новости, 27.08.2021

"Вассал Америки": японцы высмеяли премьера страны за отказ ехать на ВЭФ

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга отказался ехать на Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивосток из-за пандемии COVID-19. Об этом пишет Yahoo News... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T13:05

2021-08-27T13:05

2021-08-27T13:05

в мире

сша

япония

владивосток

дальневосточный федеральный университет

есихидэ суга

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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга отказался ехать на Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивосток из-за пандемии COVID-19. Об этом пишет Yahoo News Japan со ссылкой на источники.Некоторых читателей возмутило решение главы правительства. По их мнению, оно стало очередным некомпетентным шагом Токио."Суга-сан, обязательно поезжайте в Россию! Все равно от вашей политики по борьбе с пандемией здесь нет никакого толка! Так может хоть в России сделаете что-то полезное? Хотя вряд ли", — написал enm.Один из пользователей считает, что нынешний кабинет министров неспособен проводить конструктивную внешнюю политику. Другой назвал Японию "вассалом Америки"."У Суги нет никаких дипломатических талантов. От его зарубежных поездок один вред, и никакой пользы", — отметил kim.Комментаторы считают, что Суге необходимо ехать во Владивосток."У России большой потенциал в смысле вопросов безопасности Японии и наших экономических интересов", — подчеркнул Tobermory.Японцы также назвали Россию более привлекательной для Токио, чем США.Восточный экономический форум пройдет со 2 по 4 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Ключевой темой станут "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Всего запланировано более 70 деловых мероприятий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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https://ria.ru/20210720/armageddon-1741980525.html

сша

япония

владивосток

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в мире, сша, япония, владивосток, дальневосточный федеральный университет, есихидэ суга