"Вассал Америки": японцы высмеяли премьера страны за отказ ехать на ВЭФ
© AP Photo / Koji SasaharaПремьер-министр Японии Ёсихидэ Суга выступает во время заседания парламента в Токио, Япония
© AP Photo / Koji Sasahara
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга отказался ехать на Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивосток из-за пандемии COVID-19. Об этом пишет Yahoo News Japan со ссылкой на источники.
Некоторых читателей возмутило решение главы правительства. По их мнению, оно стало очередным некомпетентным шагом Токио.
"Суга-сан, обязательно поезжайте в Россию! Все равно от вашей политики по борьбе с пандемией здесь нет никакого толка! Так может хоть в России сделаете что-то полезное? Хотя вряд ли", — написал enm.
Один из пользователей считает, что нынешний кабинет министров неспособен проводить конструктивную внешнюю политику. Другой назвал Японию "вассалом Америки".
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"У Суги нет никаких дипломатических талантов. От его зарубежных поездок один вред, и никакой пользы", — отметил kim.
Комментаторы считают, что Суге необходимо ехать во Владивосток.
"У России большой потенциал в смысле вопросов безопасности Японии и наших экономических интересов", — подчеркнул Tobermory.
Японцы также назвали Россию более привлекательной для Токио, чем США.
Восточный экономический форум пройдет со 2 по 4 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Ключевой темой станут "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Всего запланировано более 70 деловых мероприятий.
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