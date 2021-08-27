https://ria.ru/20210827/vospominaniya-1747261793.html

"Воспоминания" — хитро придуманная фантастическая мелодрама с Хью Джекманом

"Воспоминания" — хитро придуманная фантастическая мелодрама с Хью Джекманом - РИА Новости, 27.08.2021

"Воспоминания" — хитро придуманная фантастическая мелодрама с Хью Джекманом

Дебютный полный метр режиссера и сценариста Лизы Джой американская кинокритика разнесла в пух и прах. Да, в "Воспоминаниях" много сантиментов и преувеличений,... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T08:00

2021-08-27T08:00

2021-08-27T08:11

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Егор Беликов. Дебютный полный метр режиссера и сценариста Лизы Джой американская кинокритика разнесла в пух и прах. Да, в "Воспоминаниях" много сантиментов и преувеличений, но ведь человеческая память часто приукрашивает прошлое. О том, стоит ли смотреть новый блокбастер с Хью Джекманом, — в материале РИА Новости.Сыграй это еще раз, СэмБудущее, но пугающе недалекое. Жарко. Видимо, ледники растаяли, города затопило и жить людям негде. Они адаптируются, насколько это возможно. Богатые строят себе дамбы, остальных медленно, но верно заливает. Майами перешел на ночной режим работы — днем слишком душно.В таких неприятных условиях ностальгия — единственная отдушина. Ник (Хью Джекман) рад каждому предоставить по сдельной цене возможность заново пережить прошлое, переиграть в голове собственное воспоминание. Или же что-нибудь там обнаружить.Однажды в контору, напоминающую примодненное районное фотоателье, выстроенное в стиле ар-деко, к Нику с его компаньоншей Воттс (Тэнди Ньютон) приходит загадочная посетительница Мэй (Ребекка Фергюсон). Ей надо просто найти где-то забытые ключи. Но Ник, разумеется, влюбляется в нее. А когда та исчезает без объяснений, места себе не находит и, как всякий персонаж, частично списанный с героев олдскульных американских нуаров, приступает к собственному расследованию.Ближе к середине ленты в этот фантастически-мелодраматический сюжет добавляется и грандиозная по масштабам и количеству разнокалиберных персонажей детективная линия. Тут и сильные мира сего, и наследственный заговор, и заказные убийства, и даже батальные сцены, крайне эстетски придуманные и воплощенные. Получается довольно нетипичное повествовательное кино. Не все переходы, наверное, логичны, не все вписывается в общую картину, но этот мир хорошо устроен и это оправдывает многое.Лиза и ее радостьТем удивительнее, что подобный масштабный проект с действительно сложной компьютерной графикой студия Universal доверила вроде бы дебютантке, которая еще и сценарий сама себе написала. Но Лиза Джой не так проста, как кажется. Во-первых, она жена Джонатана Нолана (брата того самого Кристофера), сценариста, писавшего по семейному подряду "Помни", "Престиж", две части "Темного рыцаря" (вторую и третью) и "Интерстеллар".Во-вторых, Джой вместе с мужем придумали и воплотили замысловатый сериал "Мир Дикого Запада". Главный кабельный канал США HBO продвигал его как замену "Игре престолов" в статусе важнейшего телепроекта планеты. И там тоже была хитроумная задумка — парк развлечений из будущего, где роботы, слишком уж похожие на людей, изображают времена покорения американского фронтира, и их можно убивать, насиловать и так далее.В "Воспоминаниях", где Джонатан Нолан также выступил продюсером, все куда менее кровожадно. Но, пожалуй, и тут осмысливается подступающая в ближайшем будущем возможность оцифровки и физиологического воспроизведения ощущений и грез.Сегодня очевидно, что уклад жизни слишком уж сильно сломался и привычный нам порядок вещей скоро исчезнет: материальность подменяется виртуальностью, с экологией все хуже, да и ковид с нами надолго. Получается, и мы тоже, как герои фильма Джой, совсем скоро погрязнем в сладкой и губительной ностальгии по эпохе, когда трава была зеленее, люди целовались при встрече, а наша жизнь стоила того, чтобы ее проживать.Память как ловушкаВсем случалось, наверное, бесконечно переигрывать у себя в голове какие-то моменты. Из недавнего, когда кассирша в магазине нахамила, а остроумного ответа на ее грубость в тот момент не придумалось. Либо из прошлого, которое подернуто романтической дымкой: плохое забывается, а счастье в виде зрительных образов остается с нами, почти такое же яркое, как тогда, когда мы его испытали.Именно такие сложные материи и исследует Джой. Разве что в ее модели все эти нелегкие размышления обернуты в фантастические обоснования и привычную, хотя и весьма стереотипизированную, оболочку любовной драмы.Но все артисты играют столь увлеченно, что можно и не заметить, насколько их реплики пестрят банальностями, как много там в саундтреке грустной пианинки, а в закадровом голосе Ника — пафоса.Джекману чуть ли не впервые со времен "Людей Икс" перепала достойная роль — он, наверное, всю жизнь хотел поиграть в нуар. Роковая шведка Ребекка Фергюсон, которую все запомнили по одной из частей серии "Миссия невыполнима", сияет таинственностью и естественной, невымученной сексуальностью.Пожалуй, так и стоит снимать о будущем памяти, ведь и фильмы, посмотренные нами когда-то в прошлом, точно так же трансформируются в нашем восприятии — идеализируются, становятся приятными и беззаботными, будто бы картинками из воспоминаний. Хочется верить, что и дебют Лизы Джой у кого-то так же закрепится в голове. И уж точно можно сказать, что и в следующих ее картинах все будет так же глубоко продумано и тщательно интерпретировано.

https://ria.ru/20210825/kino-1747052643.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кристофер нолан, хью джекман, новости культуры, кино и сериалы