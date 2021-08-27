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Культура
https://ria.ru/20210827/vospominaniya-1747261793.html
"Воспоминания" — хитро придуманная фантастическая мелодрама с Хью Джекманом
"Воспоминания" — хитро придуманная фантастическая мелодрама с Хью Джекманом - РИА Новости, 27.08.2021
"Воспоминания" — хитро придуманная фантастическая мелодрама с Хью Джекманом
Дебютный полный метр режиссера и сценариста Лизы Джой американская кинокритика разнесла в пух и прах. Да, в "Воспоминаниях" много сантиментов и преувеличений,... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T08:00
2021-08-27T08:11
культура
кристофер нолан
хью джекман
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Егор Беликов. Дебютный полный метр режиссера и сценариста Лизы Джой американская кинокритика разнесла в пух и прах. Да, в "Воспоминаниях" много сантиментов и преувеличений, но ведь человеческая память часто приукрашивает прошлое. О том, стоит ли смотреть новый блокбастер с Хью Джекманом, — в материале РИА Новости.Сыграй это еще раз, СэмБудущее, но пугающе недалекое. Жарко. Видимо, ледники растаяли, города затопило и жить людям негде. Они адаптируются, насколько это возможно. Богатые строят себе дамбы, остальных медленно, но верно заливает. Майами перешел на ночной режим работы — днем слишком душно.В таких неприятных условиях ностальгия — единственная отдушина. Ник (Хью Джекман) рад каждому предоставить по сдельной цене возможность заново пережить прошлое, переиграть в голове собственное воспоминание. Или же что-нибудь там обнаружить.Однажды в контору, напоминающую примодненное районное фотоателье, выстроенное в стиле ар-деко, к Нику с его компаньоншей Воттс (Тэнди Ньютон) приходит загадочная посетительница Мэй (Ребекка Фергюсон). Ей надо просто найти где-то забытые ключи. Но Ник, разумеется, влюбляется в нее. А когда та исчезает без объяснений, места себе не находит и, как всякий персонаж, частично списанный с героев олдскульных американских нуаров, приступает к собственному расследованию.Ближе к середине ленты в этот фантастически-мелодраматический сюжет добавляется и грандиозная по масштабам и количеству разнокалиберных персонажей детективная линия. Тут и сильные мира сего, и наследственный заговор, и заказные убийства, и даже батальные сцены, крайне эстетски придуманные и воплощенные. Получается довольно нетипичное повествовательное кино. Не все переходы, наверное, логичны, не все вписывается в общую картину, но этот мир хорошо устроен и это оправдывает многое.Лиза и ее радостьТем удивительнее, что подобный масштабный проект с действительно сложной компьютерной графикой студия Universal доверила вроде бы дебютантке, которая еще и сценарий сама себе написала. Но Лиза Джой не так проста, как кажется. Во-первых, она жена Джонатана Нолана (брата того самого Кристофера), сценариста, писавшего по семейному подряду "Помни", "Престиж", две части "Темного рыцаря" (вторую и третью) и "Интерстеллар".Во-вторых, Джой вместе с мужем придумали и воплотили замысловатый сериал "Мир Дикого Запада". Главный кабельный канал США HBO продвигал его как замену "Игре престолов" в статусе важнейшего телепроекта планеты. И там тоже была хитроумная задумка — парк развлечений из будущего, где роботы, слишком уж похожие на людей, изображают времена покорения американского фронтира, и их можно убивать, насиловать и так далее.В "Воспоминаниях", где Джонатан Нолан также выступил продюсером, все куда менее кровожадно. Но, пожалуй, и тут осмысливается подступающая в ближайшем будущем возможность оцифровки и физиологического воспроизведения ощущений и грез.Сегодня очевидно, что уклад жизни слишком уж сильно сломался и привычный нам порядок вещей скоро исчезнет: материальность подменяется виртуальностью, с экологией все хуже, да и ковид с нами надолго. Получается, и мы тоже, как герои фильма Джой, совсем скоро погрязнем в сладкой и губительной ностальгии по эпохе, когда трава была зеленее, люди целовались при встрече, а наша жизнь стоила того, чтобы ее проживать.Память как ловушкаВсем случалось, наверное, бесконечно переигрывать у себя в голове какие-то моменты. Из недавнего, когда кассирша в магазине нахамила, а остроумного ответа на ее грубость в тот момент не придумалось. Либо из прошлого, которое подернуто романтической дымкой: плохое забывается, а счастье в виде зрительных образов остается с нами, почти такое же яркое, как тогда, когда мы его испытали.Именно такие сложные материи и исследует Джой. Разве что в ее модели все эти нелегкие размышления обернуты в фантастические обоснования и привычную, хотя и весьма стереотипизированную, оболочку любовной драмы.Но все артисты играют столь увлеченно, что можно и не заметить, насколько их реплики пестрят банальностями, как много там в саундтреке грустной пианинки, а в закадровом голосе Ника — пафоса.Джекману чуть ли не впервые со времен "Людей Икс" перепала достойная роль — он, наверное, всю жизнь хотел поиграть в нуар. Роковая шведка Ребекка Фергюсон, которую все запомнили по одной из частей серии "Миссия невыполнима", сияет таинственностью и естественной, невымученной сексуальностью.Пожалуй, так и стоит снимать о будущем памяти, ведь и фильмы, посмотренные нами когда-то в прошлом, точно так же трансформируются в нашем восприятии — идеализируются, становятся приятными и беззаботными, будто бы картинками из воспоминаний. Хочется верить, что и дебют Лизы Джой у кого-то так же закрепится в голове. И уж точно можно сказать, что и в следующих ее картинах все будет так же глубоко продумано и тщательно интерпретировано.
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кристофер нолан, хью джекман, новости культуры, кино и сериалы
08:00 27.08.2021 (обновлено: 08:11 27.08.2021)
 

"Воспоминания" — хитро придуманная фантастическая мелодрама с Хью Джекманом

© Предоставлено Universal PicturesКадр из фильма "Воспоминания"
Кадр из фильма Воспоминания
© Предоставлено Universal Pictures
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Егор Беликов. Дебютный полный метр режиссера и сценариста Лизы Джой американская кинокритика разнесла в пух и прах. Да, в "Воспоминаниях" много сантиментов и преувеличений, но ведь человеческая память часто приукрашивает прошлое. О том, стоит ли смотреть новый блокбастер с Хью Джекманом, — в материале РИА Новости.

Сыграй это еще раз, Сэм

Будущее, но пугающе недалекое. Жарко. Видимо, ледники растаяли, города затопило и жить людям негде. Они адаптируются, насколько это возможно. Богатые строят себе дамбы, остальных медленно, но верно заливает. Майами перешел на ночной режим работы — днем слишком душно.
В таких неприятных условиях ностальгия — единственная отдушина. Ник (Хью Джекман) рад каждому предоставить по сдельной цене возможность заново пережить прошлое, переиграть в голове собственное воспоминание. Или же что-нибудь там обнаружить.
Однажды в контору, напоминающую примодненное районное фотоателье, выстроенное в стиле ар-деко, к Нику с его компаньоншей Воттс (Тэнди Ньютон) приходит загадочная посетительница Мэй (Ребекка Фергюсон). Ей надо просто найти где-то забытые ключи. Но Ник, разумеется, влюбляется в нее. А когда та исчезает без объяснений, места себе не находит и, как всякий персонаж, частично списанный с героев олдскульных американских нуаров, приступает к собственному расследованию.
Ближе к середине ленты в этот фантастически-мелодраматический сюжет добавляется и грандиозная по масштабам и количеству разнокалиберных персонажей детективная линия. Тут и сильные мира сего, и наследственный заговор, и заказные убийства, и даже батальные сцены, крайне эстетски придуманные и воплощенные. Получается довольно нетипичное повествовательное кино. Не все переходы, наверное, логичны, не все вписывается в общую картину, но этот мир хорошо устроен и это оправдывает многое.

Лиза и ее радость

Тем удивительнее, что подобный масштабный проект с действительно сложной компьютерной графикой студия Universal доверила вроде бы дебютантке, которая еще и сценарий сама себе написала. Но Лиза Джой не так проста, как кажется. Во-первых, она жена Джонатана Нолана (брата того самого Кристофера), сценариста, писавшего по семейному подряду "Помни", "Престиж", две части "Темного рыцаря" (вторую и третью) и "Интерстеллар".
© I Remember Productions LLC (2000)Кадр из фильма "Помни"
Кадр из фильма Помни
1 из 6
Кадр из фильма "Помни"
© I Remember Productions LLC (2000)
© Summit Entertainment (2000)

Фрагмент фильма "Помни"

Кадр из фильма Помни
2 из 6

Фрагмент фильма "Помни"

© Summit Entertainment (2000)
© Warner Bros. Pictures, Legendary Pictures, DC Comics (2008)Кадр из фильма "Темный рыцарь"
Кадр из фильма Темный рыцарь
3 из 6
Кадр из фильма "Темный рыцарь"
© Warner Bros. Pictures, Legendary Pictures, DC Comics (2008)
© Warner Bros. Pictures (2012)Кадр из фильма "Темный рыцарь: Возрождение легенды"
Кадр из фильма Темный рыцарь: Возрождение легенды
4 из 6
Кадр из фильма "Темный рыцарь: Возрождение легенды"
© Warner Bros. Pictures (2012)
© Warner Bros. Pictures Co. (2008)Кадр из фильма "Тёмный рыцарь"
Кадр из фильма Тёмный рыцарь
5 из 6
Кадр из фильма "Тёмный рыцарь"
© Warner Bros. Pictures Co. (2008)
© Фото : Каро-Премьер

Эпизод из фильма "Темный рыцарь: Возрождение легенды"

Кадр из фильма Темный рыцарь: Возрождение легенды
6 из 6

Эпизод из фильма "Темный рыцарь: Возрождение легенды"

© Фото : Каро-Премьер
1 из 6
Кадр из фильма "Помни"
© I Remember Productions LLC (2000)
2 из 6

Фрагмент фильма "Помни"

© Summit Entertainment (2000)
3 из 6
Кадр из фильма "Темный рыцарь"
© Warner Bros. Pictures, Legendary Pictures, DC Comics (2008)
4 из 6
Кадр из фильма "Темный рыцарь: Возрождение легенды"
© Warner Bros. Pictures (2012)
5 из 6
Кадр из фильма "Тёмный рыцарь"
© Warner Bros. Pictures Co. (2008)
6 из 6

Эпизод из фильма "Темный рыцарь: Возрождение легенды"

© Фото : Каро-Премьер
Во-вторых, Джой вместе с мужем придумали и воплотили замысловатый сериал "Мир Дикого Запада". Главный кабельный канал США HBO продвигал его как замену "Игре престолов" в статусе важнейшего телепроекта планеты. И там тоже была хитроумная задумка — парк развлечений из будущего, где роботы, слишком уж похожие на людей, изображают времена покорения американского фронтира, и их можно убивать, насиловать и так далее.
В "Воспоминаниях", где Джонатан Нолан также выступил продюсером, все куда менее кровожадно. Но, пожалуй, и тут осмысливается подступающая в ближайшем будущем возможность оцифровки и физиологического воспроизведения ощущений и грез.
© Предоставлено Universal PicturesКадр из фильма "Воспоминания"
Кадр из фильма Воспоминания
© Предоставлено Universal Pictures
Кадр из фильма "Воспоминания"
Сегодня очевидно, что уклад жизни слишком уж сильно сломался и привычный нам порядок вещей скоро исчезнет: материальность подменяется виртуальностью, с экологией все хуже, да и ковид с нами надолго. Получается, и мы тоже, как герои фильма Джой, совсем скоро погрязнем в сладкой и губительной ностальгии по эпохе, когда трава была зеленее, люди целовались при встрече, а наша жизнь стоила того, чтобы ее проживать.

Память как ловушка

Всем случалось, наверное, бесконечно переигрывать у себя в голове какие-то моменты. Из недавнего, когда кассирша в магазине нахамила, а остроумного ответа на ее грубость в тот момент не придумалось. Либо из прошлого, которое подернуто романтической дымкой: плохое забывается, а счастье в виде зрительных образов остается с нами, почти такое же яркое, как тогда, когда мы его испытали.
© Предоставлено Universal PicturesКадр из фильма "Воспоминания"
Кадр из фильма Воспоминания
1 из 4
Кадр из фильма "Воспоминания"
© Предоставлено Universal Pictures
© Предоставлено Universal Pictures

Эпизод из фильма "Воспоминания"

Кадр из фильма Воспоминания
2 из 4

Эпизод из фильма "Воспоминания"

© Предоставлено Universal Pictures
© Предоставлено Universal Pictures

Фрагмент фильма "Воспоминания"

Кадр из фильма Воспоминания
3 из 4

Фрагмент фильма "Воспоминания"

© Предоставлено Universal Pictures
© Предоставлено Universal Pictures

Фильм "Воспоминания"

Кадр из фильма Воспоминания
4 из 4

Фильм "Воспоминания"

© Предоставлено Universal Pictures
1 из 4
Кадр из фильма "Воспоминания"
© Предоставлено Universal Pictures
2 из 4

Эпизод из фильма "Воспоминания"

© Предоставлено Universal Pictures
3 из 4

Фрагмент фильма "Воспоминания"

© Предоставлено Universal Pictures
4 из 4

Фильм "Воспоминания"

© Предоставлено Universal Pictures
Именно такие сложные материи и исследует Джой. Разве что в ее модели все эти нелегкие размышления обернуты в фантастические обоснования и привычную, хотя и весьма стереотипизированную, оболочку любовной драмы.
Но все артисты играют столь увлеченно, что можно и не заметить, насколько их реплики пестрят банальностями, как много там в саундтреке грустной пианинки, а в закадровом голосе Ника — пафоса.
© Предоставлено Universal PicturesКадр из фильма "Воспоминания"
Кадр из фильма Воспоминания
© Предоставлено Universal Pictures
Кадр из фильма "Воспоминания"
Джекману чуть ли не впервые со времен "Людей Икс" перепала достойная роль — он, наверное, всю жизнь хотел поиграть в нуар. Роковая шведка Ребекка Фергюсон, которую все запомнили по одной из частей серии "Миссия невыполнима", сияет таинственностью и естественной, невымученной сексуальностью.
Пожалуй, так и стоит снимать о будущем памяти, ведь и фильмы, посмотренные нами когда-то в прошлом, точно так же трансформируются в нашем восприятии — идеализируются, становятся приятными и беззаботными, будто бы картинками из воспоминаний. Хочется верить, что и дебют Лизы Джой у кого-то так же закрепится в голове. И уж точно можно сказать, что и в следующих ее картинах все будет так же глубоко продумано и тщательно интерпретировано.
Кадр из фильма Легенда о Зелёном Рыцаре
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