https://ria.ru/20210827/vkontakte-1747500690.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, поменяют ли они паспорт на смарт-карту

Пользователи ВКонтакте рассказали, поменяют ли они паспорт на смарт-карту - РИА Новости, 27.08.2021

Пользователи ВКонтакте рассказали, поменяют ли они паспорт на смарт-карту

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T13:06

2021-08-27T13:06

2021-08-27T13:06

вконтакте

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728597421_0:54:3448:1994_1920x0_80_0_0_bfbb7bc5983e404fcdc031d81aea7189.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, планируют ли они менять паспорта на смарт-карты. До конца 2021 года в России примут решение о замене обычного паспорта на смарт-карту. В Минцифры заявили, что она не будет обязательной — можно сохранить и бумажный вариант.В итоге большинство подписчиков не хотят менять свой бумажный паспорт. Так ответили 55% опрошенных. 30% проголосовавших планируют перейти на смарт-карту. 14% еще не определились с решением.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вконтакте