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Пользователи ВКонтакте рассказали, поменяют ли они паспорт на смарт-карту
Пользователи ВКонтакте рассказали, поменяют ли они паспорт на смарт-карту - РИА Новости, 27.08.2021
Пользователи ВКонтакте рассказали, поменяют ли они паспорт на смарт-карту
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T13:06
2021-08-27T13:06
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, планируют ли они менять паспорта на смарт-карты. До конца 2021 года в России примут решение о замене обычного паспорта на смарт-карту. В Минцифры заявили, что она не будет обязательной — можно сохранить и бумажный вариант.В итоге большинство подписчиков не хотят менять свой бумажный паспорт. Так ответили 55% опрошенных. 30% проголосовавших планируют перейти на смарт-карту. 14% еще не определились с решением.
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13:06 27.08.2021
 

Пользователи ВКонтакте рассказали, поменяют ли они паспорт на смарт-карту

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПаспорт Российской Федерации
Паспорт Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.

На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, планируют ли они менять паспорта на смарт-карты. До конца 2021 года в России примут решение о замене обычного паспорта на смарт-карту. В Минцифры заявили, что она не будет обязательной — можно сохранить и бумажный вариант.
В итоге большинство подписчиков не хотят менять свой бумажный паспорт. Так ответили 55% опрошенных. 30% проголосовавших планируют перейти на смарт-карту. 14% еще не определились с решением.
 
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