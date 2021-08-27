https://ria.ru/20210827/vef-1747455722.html

ДВФУ предоставит 4100 номеров для гостей и участников ВЭФ

ДВФУ предоставит 4100 номеров для гостей и участников ВЭФ - РИА Новости, 27.08.2021

ДВФУ предоставит 4100 номеров для гостей и участников ВЭФ

Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке предоставит 4,1 тысячи номеров в кампусе для размещения гостей и участников Восточного экономического... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T09:22

2021-08-27T09:22

2021-08-27T10:11

экономика

владивосток

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке предоставит 4,1 тысячи номеров в кампусе для размещения гостей и участников Восточного экономического форума, сообщил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности ректора ДВФУ Алексей Кошель.ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.По его словам, ДВФУ ежегодно в связи с проведением ВЭФ начинает учебный год на две недели позже, чем остальные вузы России."В этом году обучение стартует 13 сентября. У ребят будет возможность еще немного отдохнуть, зарядиться хорошими эмоциями перед занятиями и не почувствовать на себе сложностей, связанных с ограничениями по безопасности в связи с проведением ВЭФ на площадке кампуса", - добавил и.о. ректора.Читайте полный текст интервью Алексея Кошеля >>

https://ria.ru/20210826/vef-1747329354.html

владивосток

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2021

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экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2021 (вэф)