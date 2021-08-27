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ДВФУ предоставит 4100 номеров для гостей и участников ВЭФ
ДВФУ предоставит 4100 номеров для гостей и участников ВЭФ - РИА Новости, 27.08.2021
ДВФУ предоставит 4100 номеров для гостей и участников ВЭФ
Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке предоставит 4,1 тысячи номеров в кампусе для размещения гостей и участников Восточного экономического... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T09:22
2021-08-27T10:11
экономика
владивосток
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке предоставит 4,1 тысячи номеров в кампусе для размещения гостей и участников Восточного экономического форума, сообщил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности ректора ДВФУ Алексей Кошель.ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.По его словам, ДВФУ ежегодно в связи с проведением ВЭФ начинает учебный год на две недели позже, чем остальные вузы России."В этом году обучение стартует 13 сентября. У ребят будет возможность еще немного отдохнуть, зарядиться хорошими эмоциями перед занятиями и не почувствовать на себе сложностей, связанных с ограничениями по безопасности в связи с проведением ВЭФ на площадке кампуса", - добавил и.о. ректора.Читайте полный текст интервью Алексея Кошеля &gt;&gt;
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экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
09:22 27.08.2021 (обновлено: 10:11 27.08.2021)
 
ДВФУ предоставит 4100 номеров для гостей и участников ВЭФ

И.о. ректора Кошель: ДВФУ предоставит 4100 номеров для участников Восточного экономического форума

© Фото : пресс-офис ВЭФ/Екатерина ПетроваЗона выставки Восточного экономического форума
Зона выставки Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Фото : пресс-офис ВЭФ/Екатерина Петрова
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке предоставит 4,1 тысячи номеров в кампусе для размещения гостей и участников Восточного экономического форума, сообщил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности ректора ДВФУ Алексей Кошель.
ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
"Традиционно для гостей и участников ВЭФ в кампусе предоставляется 4100 мест. По сравнению с 2019 годом эта цифра не изменилась. Дополнительно здесь проживают сотрудники служб обеспечения, специалисты по безопасности, - их внушительное число", - сказал Кошель.
По его словам, ДВФУ ежегодно в связи с проведением ВЭФ начинает учебный год на две недели позже, чем остальные вузы России.
"В этом году обучение стартует 13 сентября. У ребят будет возможность еще немного отдохнуть, зарядиться хорошими эмоциями перед занятиями и не почувствовать на себе сложностей, связанных с ограничениями по безопасности в связи с проведением ВЭФ на площадке кампуса", - добавил и.о. ректора.
Читайте полный текст интервью Алексея Кошеля >>
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции обсуждает вопросы развития общего образования с представителями общественности - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 12:59
Путин поприветствовал участников Восточного экономического форума
 
ЭкономикаВладивостокДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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