09:22 27.08.2021 (обновлено: 10:11 27.08.2021)
ДВФУ предоставит 4100 номеров для гостей и участников ВЭФ
И.о. ректора Кошель: ДВФУ предоставит 4100 номеров для участников Восточного экономического форума
© Фото : пресс-офис ВЭФ/Екатерина ПетроваЗона выставки Восточного экономического форума
© Фото : пресс-офис ВЭФ/Екатерина Петрова
ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке предоставит 4,1 тысячи номеров в кампусе для размещения гостей и участников Восточного экономического форума, сообщил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности ректора ДВФУ Алексей Кошель.
ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
"Традиционно для гостей и участников ВЭФ в кампусе предоставляется 4100 мест. По сравнению с 2019 годом эта цифра не изменилась. Дополнительно здесь проживают сотрудники служб обеспечения, специалисты по безопасности, - их внушительное число", - сказал Кошель.
По его словам, ДВФУ ежегодно в связи с проведением ВЭФ начинает учебный год на две недели позже, чем остальные вузы России.
"В этом году обучение стартует 13 сентября. У ребят будет возможность еще немного отдохнуть, зарядиться хорошими эмоциями перед занятиями и не почувствовать на себе сложностей, связанных с ограничениями по безопасности в связи с проведением ВЭФ на площадке кампуса", - добавил и.о. ректора.
26 августа, 12:59Путин поприветствовал участников Восточного экономического форума