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В Уфе опровергли информацию о детсаде, где детей якобы не пускают в туалет
В Уфе опровергли информацию о детсаде, где детей якобы не пускают в туалет - РИА Новости, 27.08.2021
В Уфе опровергли информацию о детсаде, где детей якобы не пускают в туалет
Информация о том, что в одном из детских садов Уфы заведующая запрещает детям ходить в туалет из-за неисправности унитазов, недостоверная, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T10:13
2021-08-27T10:13
2021-08-27T10:13
происшествия
уфа
республика башкортостан
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УФА, 27 авг – РИА Новости. Информация о том, что в одном из детских садов Уфы заведующая запрещает детям ходить в туалет из-за неисправности унитазов, недостоверная, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской мэрии.Ранее под постом главы Башкирии Радия Хабирова на его странице в "ВКонтакте" появилась жалоба от уфимки, которая сообщила, что в детском саду №91 детям запрещают ходить в туалет из-за неисправности унитазов, и малышам приходится терпеть до дома."Рассмотрев ваш запрос, информационно-аналитическое управление – пресс-служба администрации городского округа город Уфа республики Башкортостан сообщает следующее. В детском саду № 91 система канализации и сантехника находится в исправном состоянии. Факт запрета детям на посещение туалетной комнаты не подтвердился и является недостоверной информацией", - прокомментировали ситуацию в мэрии.
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происшествия, уфа, республика башкортостан
В Уфе опровергли информацию о детсаде, где детей якобы не пускают в туалет
В мэрии Уфы опровергли информацию о детсаде №91, где детей якобы не пускают в туалет