https://ria.ru/20210827/ufa-1747463014.html

В Уфе опровергли информацию о детсаде, где детей якобы не пускают в туалет

В Уфе опровергли информацию о детсаде, где детей якобы не пускают в туалет - РИА Новости, 27.08.2021

В Уфе опровергли информацию о детсаде, где детей якобы не пускают в туалет

Информация о том, что в одном из детских садов Уфы заведующая запрещает детям ходить в туалет из-за неисправности унитазов, недостоверная, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T10:13

2021-08-27T10:13

2021-08-27T10:13

происшествия

уфа

республика башкортостан

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УФА, 27 авг – РИА Новости. Информация о том, что в одном из детских садов Уфы заведующая запрещает детям ходить в туалет из-за неисправности унитазов, недостоверная, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской мэрии.Ранее под постом главы Башкирии Радия Хабирова на его странице в "ВКонтакте" появилась жалоба от уфимки, которая сообщила, что в детском саду №91 детям запрещают ходить в туалет из-за неисправности унитазов, и малышам приходится терпеть до дома."Рассмотрев ваш запрос, информационно-аналитическое управление – пресс-служба администрации городского округа город Уфа республики Башкортостан сообщает следующее. В детском саду № 91 система канализации и сантехника находится в исправном состоянии. Факт запрета детям на посещение туалетной комнаты не подтвердился и является недостоверной информацией", - прокомментировали ситуацию в мэрии.

https://ria.ru/20210531/pervoklassnik-1734979741.html

уфа

республика башкортостан

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происшествия, уфа, республика башкортостан