https://ria.ru/20210827/ubiystvo-1747482223.html

Суд арестовал обвиняемого в убийстве молодой пермячки

Суд арестовал обвиняемого в убийстве молодой пермячки - РИА Новости, 27.08.2021

Суд арестовал обвиняемого в убийстве молодой пермячки

Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве молодой пермячки, тело которой нашли в холодильнике в его квартире, сообщает краевая полиция в пятницу. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T11:53

2021-08-27T11:53

2021-08-27T11:58

происшествия

пермь

кировский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ПЕРМЬ, 27 авг - РИА Новости. Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве молодой пермячки, тело которой нашли в холодильнике в его квартире, сообщает краевая полиция в пятницу.Ранее СК РФ проинформировал, что в среду вечером в квартире дома в Кировском районе Перми (Закамск) нашли тело 21-летней девушки, которую на протяжении последних дней искали полиция и волонтеры. Причастным к убийству следствие считает молодого хозяина квартиры, который уже дал признательные показания.Местные СМИ писали, что девушку нашли расчлененной в квартире бывшего парня, с которым она разошлась три года назад, а тот очень тяжело перенес расставание и был на ней помешан. Родственники погибшей указывали, что молодой человек из обеспеченной семьи, но имел проблемы с психическим здоровьем: якобы несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством, его мать настояла на лечении.В краевой полиции рассказали подробности о работе по раскрытию преступления. Так, квартиру с телом погибшей удалось установить через таксиста, который накануне отвез туда пермячку по ее просьбе.Правоохранители установили, что в указанном таксистом доме проживает бывший бойфренд девушки. Однако дверь им никто не открыл. Тогда правоохранители вышли на родственников юноши, которые помогли вскрыть жилище. Страшную находку сыщики нашли в холодильнике. Позднее они задержали самого подозреваемого - он гостил у бабушки в Нытвенском районе."Сегодня подозреваемому вынесена мера пресечения – арест", — сообщили в краевом управлении МВД в пятницу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210811/moskva-1745357439.html

https://ria.ru/20210525/ubiystvo-1733757701.html

пермь

кировский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, кировский район, следственный комитет россии (ск рф), россия