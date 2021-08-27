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Суд арестовал обвиняемого в убийстве молодой пермячки
Суд арестовал обвиняемого в убийстве молодой пермячки - РИА Новости, 27.08.2021
Суд арестовал обвиняемого в убийстве молодой пермячки
Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве молодой пермячки, тело которой нашли в холодильнике в его квартире, сообщает краевая полиция в пятницу. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T11:53
2021-08-27T11:58
происшествия
пермь
кировский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ПЕРМЬ, 27 авг - РИА Новости. Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве молодой пермячки, тело которой нашли в холодильнике в его квартире, сообщает краевая полиция в пятницу.Ранее СК РФ проинформировал, что в среду вечером в квартире дома в Кировском районе Перми (Закамск) нашли тело 21-летней девушки, которую на протяжении последних дней искали полиция и волонтеры. Причастным к убийству следствие считает молодого хозяина квартиры, который уже дал признательные показания.Местные СМИ писали, что девушку нашли расчлененной в квартире бывшего парня, с которым она разошлась три года назад, а тот очень тяжело перенес расставание и был на ней помешан. Родственники погибшей указывали, что молодой человек из обеспеченной семьи, но имел проблемы с психическим здоровьем: якобы несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством, его мать настояла на лечении.В краевой полиции рассказали подробности о работе по раскрытию преступления. Так, квартиру с телом погибшей удалось установить через таксиста, который накануне отвез туда пермячку по ее просьбе.Правоохранители установили, что в указанном таксистом доме проживает бывший бойфренд девушки. Однако дверь им никто не открыл. Тогда правоохранители вышли на родственников юноши, которые помогли вскрыть жилище. Страшную находку сыщики нашли в холодильнике. Позднее они задержали самого подозреваемого - он гостил у бабушки в Нытвенском районе."Сегодня подозреваемому вынесена мера пресечения – арест", — сообщили в краевом управлении МВД в пятницу.
https://radiosputnik.ria.ru/20210811/moskva-1745357439.html
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происшествия, пермь, кировский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:53 27.08.2021 (обновлено: 11:58 27.08.2021)
 
Суд арестовал обвиняемого в убийстве молодой пермячки

Суд арестовал подозреваемого в убийстве 21-летней пермячки, чье тело нашли в холодильнике

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ПЕРМЬ, 27 авг - РИА Новости. Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве молодой пермячки, тело которой нашли в холодильнике в его квартире, сообщает краевая полиция в пятницу.
Ранее СК РФ проинформировал, что в среду вечером в квартире дома в Кировском районе Перми (Закамск) нашли тело 21-летней девушки, которую на протяжении последних дней искали полиция и волонтеры. Причастным к убийству следствие считает молодого хозяина квартиры, который уже дал признательные показания.
Полицейский автомобиль в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 16:13В России
СМИ рассказали о "потрошителе", расчленившем женщину в Москве
Местные СМИ писали, что девушку нашли расчлененной в квартире бывшего парня, с которым она разошлась три года назад, а тот очень тяжело перенес расставание и был на ней помешан. Родственники погибшей указывали, что молодой человек из обеспеченной семьи, но имел проблемы с психическим здоровьем: якобы несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством, его мать настояла на лечении.
В краевой полиции рассказали подробности о работе по раскрытию преступления. Так, квартиру с телом погибшей удалось установить через таксиста, который накануне отвез туда пермячку по ее просьбе.
Правоохранители установили, что в указанном таксистом доме проживает бывший бойфренд девушки. Однако дверь им никто не открыл. Тогда правоохранители вышли на родственников юноши, которые помогли вскрыть жилище. Страшную находку сыщики нашли в холодильнике. Позднее они задержали самого подозреваемого - он гостил у бабушки в Нытвенском районе.
"Сегодня подозреваемому вынесена мера пресечения – арест", — сообщили в краевом управлении МВД в пятницу.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 07:36
Житель Кемерово из ревности убил и расчленил девушку
 
ПроисшествияПермьКировский районСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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