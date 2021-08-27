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В Калуге открыли дворец спорта "Центральный"

В Калуге открыли дворец спорта "Центральный" - РИА Новости, 27.08.2021

В Калуге открыли дворец спорта "Центральный"

Дворец спорта "Центральный" торжественно открылся в Калуге в пятницу в рамках мероприятий, приуроченных к 650-летию областной столицы, сообщает правительство... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T19:21

2021-08-27T19:21

2021-08-27T19:21

калужская область

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калужская область

калуга

анатолий артамонов

игорь щеголев

владислав шапша

россия

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КАЛУГА, 27 авг - РИА Новости. Дворец спорта "Центральный" торжественно открылся в Калуге в пятницу в рамках мероприятий, приуроченных к 650-летию областной столицы, сообщает правительство региона.С праздником калужан и жителей области поздравили полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, губернатор области Владислав Шапша. Всего в спортивном празднике участвовали около 1,5 тысяч человек."Я знаю, как вы все ждали этого события, с каким нетерпением смотрели на эту стройку в центре города, как за нее переживали руководители области, как они неоднократно обращались, рассказывали о ходе строительства главе государства. И ждали не зря. Получилась жемчужина", - обратился к присутствующим Щеголев.Шапша поблагодарил руководство страны за поддержку, оказанную при строительстве дворца спорта.Свое приветствие в адрес калужан направил сенатор Анатолий Артамонов. "Новый спортивный комплекс будет способствовать воспитанию новых выдающихся спортсменов, развитию талантов, новым спортивным победам и достижениям... Уверен, что теперь спортсмены нашей области добьются еще больших успехов и в спорте, и в жизни", - отметил он.Отвечая на вопросы журналистов после церемонии Шапша выразил надежду, что в регионе обязательно появятся новые олимпийские чемпионы. "Вы видите, какие возможности в Калуге сегодня. Крупнейший объект, сравнимого с ним по инфраструктуре в области нет. И самое главное, чтобы здесь занимались не только те, кто своей профессией выбрал спорт, но и те люди, которые считают здоровый образ жизни правильным. Я уверен, что калужане по достоинству оценят этот спортивный объект... С удовольствие буду его сам посещать", - отметил он.Общая площадь дворца спорта составляет 68,5 тысячи квадратных метров. Объект состоит из трех зданий, самое высокое - 60 метров. Во дворце три бассейна, включая детский.

https://ria.ru/20210819/shkoly-1746387730.html

https://ria.ru/20210824/avtobusy-1747013198.html

калужская область

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россия

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общество, калужская область, калуга, анатолий артамонов, игорь щеголев, владислав шапша, россия