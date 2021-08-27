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В Дагестане будут судить женщину, дети которой сгорели в пожаре
В Дагестане будут судить женщину, дети которой сгорели в пожаре - РИА Новости, 27.08.2021
В Дагестане будут судить женщину, дети которой сгорели в пожаре
Женщина, дети которой устроили пожар в запертой квартире и погибли, предстанет перед судом в Дагестане, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T18:02
2021-08-27T18:02
происшествия
избербаш
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Женщина, дети которой устроили пожар в запертой квартире и погибли, предстанет перед судом в Дагестане, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. СК отмечает, что расследование дела о халатности органов профилактики продолжается.Ранее сообщалось, что 31-летняя жительница города Избербаш долгое время ненадлежаще воспитывала своих детей, ранее она дважды привлекалась по этому поводу к административной ответственности. Женщина 25 мая заперла в съемной квартире на пятом этаже дома четверых детей и ушла на работу. Ее 5-летний сын поджёг матрас в детской, из-за чего вспыхнул пожар. Дети не смогли справиться с возгоранием и своевременно позвать помощь, а из-за того, что женщина заперла входную дверь, не смогли покинуть квартиру. В результате 3-летняя девочка и 5-летний мальчик скончались на месте, 8-летний и 9-летний мальчики, покидая квартиру через окно, получили тяжелые травмы из-за падения.Ход расследования уголовного дела был поставлен председателем СК России на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20210610/pozhar-1736421671.html
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происшествия, избербаш, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, россия
18:02 27.08.2021
 
В Дагестане будут судить женщину, дети которой сгорели в пожаре

В Дагестане будут судить женщину, дети которой устроили пожар в квартире и погибли

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Женщина, дети которой устроили пожар в запертой квартире и погибли, предстанет перед судом в Дагестане, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
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"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. СК отмечает, что расследование дела о халатности органов профилактики продолжается.
Ранее сообщалось, что 31-летняя жительница города Избербаш долгое время ненадлежаще воспитывала своих детей, ранее она дважды привлекалась по этому поводу к административной ответственности. Женщина 25 мая заперла в съемной квартире на пятом этаже дома четверых детей и ушла на работу. Ее 5-летний сын поджёг матрас в детской, из-за чего вспыхнул пожар. Дети не смогли справиться с возгоранием и своевременно позвать помощь, а из-за того, что женщина заперла входную дверь, не смогли покинуть квартиру. В результате 3-летняя девочка и 5-летний мальчик скончались на месте, 8-летний и 9-летний мальчики, покидая квартиру через окно, получили тяжелые травмы из-за падения.
Ход расследования уголовного дела был поставлен председателем СК России на контроль в центральном аппарате ведомства.
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