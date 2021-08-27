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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210827/spencer-1747528662.html
Вышел трейлер фильма "Спенсер" с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы
Вышел трейлер фильма "Спенсер" с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы - РИА Новости, 27.08.2021
Вышел трейлер фильма "Спенсер" с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы
На YouTube опубликовали первый трейлер биографической драмы Пабло Ларраина "Спенсер" с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T17:08
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культура
кристен стюарт
новости культуры
кино и сериалы
торонто
youtube
что посмотреть
диана, принцесса уэльская
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. На YouTube опубликовали первый трейлер биографической драмы Пабло Ларраина "Спенсер" с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы. Действие в картине охватит всего три дня, когда Леди Ди решила расторгнуть брак с принцем Чарльзом на рождественских праздниках, которые королевская семья традиционно отмечает в Сандрингемском поместье в Норфолке.В трейлере кратко демонстрируют подготовку к роскошному ужину и общие виды особняка, а также эмоции, которые испытывает главная героиня. Вместе с Кристен Стюарт в фильме снялись Джек Фартинг, Салли Хокинс, Эми Мэнсон, Шон Харрис и другие. Мировая премьера драмы "Спенсер" состоится 3 сентября на Венецианском кинофестивале. Затем спецпоказы пройдут на кинофестивале в Торонто перед выходом фильма в широкий прокат 5 ноября.
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кристен стюарт, новости культуры, кино и сериалы, торонто, youtube, что посмотреть , диана, принцесса уэльская
17:08 27.08.2021 (обновлено: 17:09 27.08.2021)
 

Вышел трейлер фильма "Спенсер" с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. На YouTube опубликовали первый трейлер биографической драмы Пабло Ларраина "Спенсер" с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы.
Действие в картине охватит всего три дня, когда Леди Ди решила расторгнуть брак с принцем Чарльзом на рождественских праздниках, которые королевская семья традиционно отмечает в Сандрингемском поместье в Норфолке.
В трейлере кратко демонстрируют подготовку к роскошному ужину и общие виды особняка, а также эмоции, которые испытывает главная героиня.
Вместе с Кристен Стюарт в фильме снялись Джек Фартинг, Салли Хокинс, Эми Мэнсон, Шон Харрис и другие.
Мировая премьера драмы "Спенсер" состоится 3 сентября на Венецианском кинофестивале. Затем спецпоказы пройдут на кинофестивале в Торонто перед выходом фильма в широкий прокат 5 ноября.
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КультураКристен СтюартНовости культурыКино и сериалыТоронтоYouTubeчто посмотретьДиана, принцесса Уэльская
 
 
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