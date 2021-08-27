https://ria.ru/20210827/spencer-1747528662.html

Вышел трейлер фильма "Спенсер" с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы

Вышел трейлер фильма "Спенсер" с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы - РИА Новости, 27.08.2021

Вышел трейлер фильма "Спенсер" с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы

На YouTube опубликовали первый трейлер биографической драмы Пабло Ларраина "Спенсер" с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T17:08

2021-08-27T17:08

2021-08-27T17:09

культура

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диана, принцесса уэльская

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. На YouTube опубликовали первый трейлер биографической драмы Пабло Ларраина "Спенсер" с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы. Действие в картине охватит всего три дня, когда Леди Ди решила расторгнуть брак с принцем Чарльзом на рождественских праздниках, которые королевская семья традиционно отмечает в Сандрингемском поместье в Норфолке.В трейлере кратко демонстрируют подготовку к роскошному ужину и общие виды особняка, а также эмоции, которые испытывает главная героиня. Вместе с Кристен Стюарт в фильме снялись Джек Фартинг, Салли Хокинс, Эми Мэнсон, Шон Харрис и другие. Мировая премьера драмы "Спенсер" состоится 3 сентября на Венецианском кинофестивале. Затем спецпоказы пройдут на кинофестивале в Торонто перед выходом фильма в широкий прокат 5 ноября.

https://ria.ru/20210827/treyler-1747396483.html

торонто

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кристен стюарт, новости культуры, кино и сериалы, торонто, youtube, что посмотреть , диана, принцесса уэльская