https://ria.ru/20210827/spencer-1747528662.html
Вышел трейлер фильма "Спенсер" с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы
Вышел трейлер фильма "Спенсер" с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы - РИА Новости, 27.08.2021
Вышел трейлер фильма "Спенсер" с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы
На YouTube опубликовали первый трейлер биографической драмы Пабло Ларраина "Спенсер" с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T17:08
2021-08-27T17:08
2021-08-27T17:09
культура
кристен стюарт
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диана, принцесса уэльская
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. На YouTube опубликовали первый трейлер биографической драмы Пабло Ларраина "Спенсер" с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы. Действие в картине охватит всего три дня, когда Леди Ди решила расторгнуть брак с принцем Чарльзом на рождественских праздниках, которые королевская семья традиционно отмечает в Сандрингемском поместье в Норфолке.В трейлере кратко демонстрируют подготовку к роскошному ужину и общие виды особняка, а также эмоции, которые испытывает главная героиня. Вместе с Кристен Стюарт в фильме снялись Джек Фартинг, Салли Хокинс, Эми Мэнсон, Шон Харрис и другие. Мировая премьера драмы "Спенсер" состоится 3 сентября на Венецианском кинофестивале. Затем спецпоказы пройдут на кинофестивале в Торонто перед выходом фильма в широкий прокат 5 ноября.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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кристен стюарт, новости культуры, кино и сериалы, торонто, youtube, что посмотреть , диана, принцесса уэльская
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. На YouTube опубликовали первый трейлер биографической драмы Пабло Ларраина "Спенсер" с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы.
Действие в картине охватит всего три дня, когда Леди Ди решила расторгнуть брак с принцем Чарльзом на рождественских праздниках, которые королевская семья традиционно отмечает в Сандрингемском поместье в Норфолке.
В трейлере кратко демонстрируют подготовку к роскошному ужину и общие виды особняка, а также эмоции, которые испытывает главная героиня.
Вместе с Кристен Стюарт в фильме снялись Джек Фартинг, Салли Хокинс, Эми Мэнсон, Шон Харрис и другие.
Мировая премьера драмы "Спенсер" состоится 3 сентября на Венецианском кинофестивале. Затем спецпоказы пройдут на кинофестивале в Торонто перед выходом фильма в широкий прокат 5 ноября.