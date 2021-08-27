https://ria.ru/20210827/soveschanie-1747502211.html

Путин проведет оперативное совещание с членами СБ

Путин проведет оперативное совещание с членами СБ - РИА Новости, 27.08.2021

Путин проведет оперативное совещание с членами СБ

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T13:10

2021-08-27T13:10

2021-08-27T13:10

политика

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В середине дня мы ожидаем оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Путин проведет его в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20210826/poezdka-1747334254.html

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политика, владимир путин, дмитрий песков