https://ria.ru/20210827/soveschanie-1747502211.html
Путин проведет оперативное совещание с членами СБ
Путин проведет оперативное совещание с членами СБ - РИА Новости, 27.08.2021
Путин проведет оперативное совещание с членами СБ
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T13:10
2021-08-27T13:10
2021-08-27T13:10
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В середине дня мы ожидаем оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Путин проведет его в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20210826/poezdka-1747334254.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков
Путин проведет оперативное совещание с членами СБ
Пресс-секретарь Песков: Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами СБ