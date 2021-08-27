https://ria.ru/20210827/sedina-1747606220.html
Врачи рассказали, как отсрочить появление седины
Врачи рассказали, как отсрочить появление седины - РИА Новости, 27.08.2021
Врачи рассказали, как отсрочить появление седины
Причиной седых волос может стать нехватка витамина B в организме, рассказал Daily Express ведущий медицинский консультант и врач клиники Simply Meds Парвиндер... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T22:26
2021-08-27T22:26
2021-08-27T22:26
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Причиной седых волос может стать нехватка витамина B в организме, рассказал Daily Express ведущий медицинский консультант и врач клиники Simply Meds Парвиндер Сагу."Процесс поседения можно предотвратить или даже обратить вспять, если обеспечить достаточное количество витамина B в рационе", — сказал он.По словам медика, витамин B в большом количестве содержится в яйцах и молочных продуктах. Также хорошим источником витамина могут стать темные листовые овощи, фрукты, семена и орехи. Отдельно эксперт выделил красное мясо и цельные злаки.После 35 лет волосяные фолликулы начинают вырабатывать меньше краски, так как завершают естественный цикл, говорится в статье.
https://ria.ru/20200723/1574740942.html
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в мире, общество, здоровье - общество, здоровье, старение
Врачи рассказали, как отсрочить появление седины
Daily Express: недостаток витамина B может привести к поседению