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Врачи рассказали, как отсрочить появление седины
Врачи рассказали, как отсрочить появление седины - РИА Новости, 27.08.2021
Врачи рассказали, как отсрочить появление седины
Причиной седых волос может стать нехватка витамина B в организме, рассказал Daily Express ведущий медицинский консультант и врач клиники Simply Meds Парвиндер... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T22:26
2021-08-27T22:26
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Причиной седых волос может стать нехватка витамина B в организме, рассказал Daily Express ведущий медицинский консультант и врач клиники Simply Meds Парвиндер Сагу."Процесс поседения можно предотвратить или даже обратить вспять, если обеспечить достаточное количество витамина B в рационе", — сказал он.По словам медика, витамин B в большом количестве содержится в яйцах и молочных продуктах. Также хорошим источником витамина могут стать темные листовые овощи, фрукты, семена и орехи. Отдельно эксперт выделил красное мясо и цельные злаки.После 35 лет волосяные фолликулы начинают вырабатывать меньше краски, так как завершают естественный цикл, говорится в статье.
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в мире, общество, здоровье - общество, здоровье, старение
22:26 27.08.2021
 
Врачи рассказали, как отсрочить появление седины

Daily Express: недостаток витамина B может привести к поседению

© Fotolia / WavebreakmediaMicroМужчина, переживающий стресс
Мужчина, переживающий стресс - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Fotolia / WavebreakmediaMicro
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Причиной седых волос может стать нехватка витамина B в организме, рассказал Daily Express ведущий медицинский консультант и врач клиники Simply Meds Парвиндер Сагу.
"Процесс поседения можно предотвратить или даже обратить вспять, если обеспечить достаточное количество витамина B в рационе", — сказал он.
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По словам медика, витамин B в большом количестве содержится в яйцах и молочных продуктах. Также хорошим источником витамина могут стать темные листовые овощи, фрукты, семена и орехи. Отдельно эксперт выделил красное мясо и цельные злаки.
После 35 лет волосяные фолликулы начинают вырабатывать меньше краски, так как завершают естественный цикл, говорится в статье.
 
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