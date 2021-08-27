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Самолет Зеленского не смог приземлиться в Кишиневе из-за погоды
Самолет Зеленского не смог приземлиться в Кишиневе из-за погоды - РИА Новости, 27.08.2021
Самолет Зеленского не смог приземлиться в Кишиневе из-за погоды
Самолет президента Украины Владимира Зеленского не смог приземлиться в Кишиневе из-за сильного тумана, сейчас он находится в Одессе, сообщил в пятницу... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T11:46
2021-08-27T11:46
в мире
украина
кишинев
молдавия
одесса
владимир зеленский
майя санду
погода
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КИЕВ, 27 авг - РИА Новости. Самолет президента Украины Владимира Зеленского не смог приземлиться в Кишиневе из-за сильного тумана, сейчас он находится в Одессе, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.Ранее пресс-служба президента Украины сообщила, что Зеленский в пятницу посетит Молдавию по случаю 30-й годовщины независимости республики. В рамках визита запланированы его переговоры с президентом Молдавии Майей Санду и участие в многосторонней встрече глав иностранных делегаций.Никифоров сообщил, что из-за сильного тумана в Кишиневе самолет был вынужден приземлиться в Одессе."Сейчас ждем в Одессе. Как только метеоусловия в Кишиневе станут благоприятными для посадки самолета, полетим туда", – цитирует Никифорова агентство LIGA.net.
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в мире, украина, кишинев, молдавия, одесса, владимир зеленский, майя санду, погода
11:46 27.08.2021
 
Самолет Зеленского не смог приземлиться в Кишиневе из-за погоды

Самолет президента Украины Зеленского не смог приземлиться в Кишиневе из-за сильного тумана

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский встречает участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Президент Украины Владимир Зеленский встречает участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 27 авг - РИА Новости. Самолет президента Украины Владимира Зеленского не смог приземлиться в Кишиневе из-за сильного тумана, сейчас он находится в Одессе, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
Ранее пресс-служба президента Украины сообщила, что Зеленский в пятницу посетит Молдавию по случаю 30-й годовщины независимости республики. В рамках визита запланированы его переговоры с президентом Молдавии Майей Санду и участие в многосторонней встрече глав иностранных делегаций.
Никифоров сообщил, что из-за сильного тумана в Кишиневе самолет был вынужден приземлиться в Одессе.
"Сейчас ждем в Одессе. Как только метеоусловия в Кишиневе станут благоприятными для посадки самолета, полетим туда", – цитирует Никифорова агентство LIGA.net.
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В миреУкраинаКишиневМолдавияОдессаВладимир ЗеленскийМайя СандуПогода
 
 
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