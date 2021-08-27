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Самолет, вылетевший из Челябинска в Москву, столкнулся с птицей
Самолет, вылетевший из Челябинска в Москву, столкнулся с птицей - РИА Новости, 27.08.2021
Самолет, вылетевший из Челябинска в Москву, столкнулся с птицей
Самолет в аэропорту Челябинска в пятницу столкнулся с птицей, но продолжил свой рейс в Москву, сообщила Уральская транспортная прокуратура. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T09:55
2021-08-27T09:55
происшествия
шереметьево (аэропорт)
челябинск
новосибирск
москва
s7 airlines
аэрофлот
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 авг – РИА Новости. Самолет в аэропорту Челябинска в пятницу столкнулся с птицей, но продолжил свой рейс в Москву, сообщила Уральская транспортная прокуратура."В пятницу в 07.29 (05.29 мск) в аэропорту "Баландино" Челябинска при взлете воздушного судна, выполняющего рейс сообщением Челябинск-Москва ("Шереметьево") авиакомпании "Аэрофлот", произошло столкновение воздушного судна с птицей. Командиром воздушного судна принято решение о дальнейшем следовании в аэропорт назначения в город Москва", - говорится в сообщении.Челябинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности полетов, уточняется в сообщении.Ранее прокуратура сообщала, что 25 августа в аэропорту Челябинска при взлете воздушного судна, выполняющего рейс S7 Airlines в Новосибирск, произошло его столкновение с птицей – тоже без последствий для лайнера. На следующий день, впрочем, авиакомпания заявила, что птица пролетела рядом и борт не задела.
https://ria.ru/20210825/samolet-1747129014.html
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новосибирск
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происшествия, шереметьево (аэропорт), челябинск, новосибирск, москва, s7 airlines, аэрофлот
09:55 27.08.2021
 
Самолет, вылетевший из Челябинска в Москву, столкнулся с птицей

Самолет в аэропорту Челябинска в пятницу столкнулся с птицей, но продолжил свой рейс в Москву

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя
Пассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 авг – РИА Новости. Самолет в аэропорту Челябинска в пятницу столкнулся с птицей, но продолжил свой рейс в Москву, сообщила Уральская транспортная прокуратура.
"В пятницу в 07.29 (05.29 мск) в аэропорту "Баландино" Челябинска при взлете воздушного судна, выполняющего рейс сообщением Челябинск-Москва ("Шереметьево") авиакомпании "Аэрофлот", произошло столкновение воздушного судна с птицей. Командиром воздушного судна принято решение о дальнейшем следовании в аэропорт назначения в город Москва", - говорится в сообщении.
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25 августа, 06:08
Вылетевший из Ташкента в Москву самолет вернулся в аэропорт
Челябинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности полетов, уточняется в сообщении.
Ранее прокуратура сообщала, что 25 августа в аэропорту Челябинска при взлете воздушного судна, выполняющего рейс S7 Airlines в Новосибирск, произошло его столкновение с птицей – тоже без последствий для лайнера. На следующий день, впрочем, авиакомпания заявила, что птица пролетела рядом и борт не задела.
 
ПроисшествияШереметьево (аэропорт)ЧелябинскНовосибирскМоскваS7 AirlinesАэрофлот
 
 
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