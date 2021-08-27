https://ria.ru/20210827/samolet-1747459611.html

Самолет, вылетевший из Челябинска в Москву, столкнулся с птицей

Самолет, вылетевший из Челябинска в Москву, столкнулся с птицей - РИА Новости, 27.08.2021

Самолет, вылетевший из Челябинска в Москву, столкнулся с птицей

Самолет в аэропорту Челябинска в пятницу столкнулся с птицей, но продолжил свой рейс в Москву, сообщила Уральская транспортная прокуратура. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T09:55

2021-08-27T09:55

2021-08-27T09:55

происшествия

шереметьево (аэропорт)

челябинск

новосибирск

москва

s7 airlines

аэрофлот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585070806_135:490:2905:2048_1920x0_80_0_0_cb6edf0a75bbf3707eff8975ba264e60.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 27 авг – РИА Новости. Самолет в аэропорту Челябинска в пятницу столкнулся с птицей, но продолжил свой рейс в Москву, сообщила Уральская транспортная прокуратура."В пятницу в 07.29 (05.29 мск) в аэропорту "Баландино" Челябинска при взлете воздушного судна, выполняющего рейс сообщением Челябинск-Москва ("Шереметьево") авиакомпании "Аэрофлот", произошло столкновение воздушного судна с птицей. Командиром воздушного судна принято решение о дальнейшем следовании в аэропорт назначения в город Москва", - говорится в сообщении.Челябинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности полетов, уточняется в сообщении.Ранее прокуратура сообщала, что 25 августа в аэропорту Челябинска при взлете воздушного судна, выполняющего рейс S7 Airlines в Новосибирск, произошло его столкновение с птицей – тоже без последствий для лайнера. На следующий день, впрочем, авиакомпания заявила, что птица пролетела рядом и борт не задела.

https://ria.ru/20210825/samolet-1747129014.html

челябинск

новосибирск

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, шереметьево (аэропорт), челябинск, новосибирск, москва, s7 airlines, аэрофлот