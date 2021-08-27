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РУДН и Эстония подписали соглашение о тестировании по русскому языку
РУДН и Эстония подписали соглашение о тестировании по русскому языку - РИА Новости, 27.08.2021
РУДН и Эстония подписали соглашение о тестировании по русскому языку
Российский университет дружбы народов и Департамент по образованию и делам молодежи Эстонии подписали пятилетнее соглашение о тестировании по русскому языку как РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T17:56
2021-08-27T17:56
2021-08-27T17:56
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российский университет дружбы народов и Департамент по образованию и делам молодежи Эстонии подписали пятилетнее соглашение о тестировании по русскому языку как иностранному среди эстонских выпускников, сообщили в РУДН.Сообщается, что в рамках гуманитарного сотрудничества между Россией и Эстонией 27 августа состоялось подписание договора между РУДН и Департаментом по образованию и делам молодежи Эстонии."Стороны заключили очередное пятилетнее соглашение о проведении тестирования по русскому языку как иностранному среди выпускников образовательных организаций Эстонии", - говорится в сообщении.
https://sn.ria.ru/20210624/rudn-1738401587.html
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эстония, рудн, россия
РУДН и Эстония подписали соглашение о тестировании по русскому языку
РУДН и власти Эстонии подписали соглашение о тестировании по русскому как иностранному