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Республика Татарстан
https://ria.ru/20210827/rasselenie-1747462288.html
В Татарстане расселение из аварийного жилья завершат на два года раньше
В Татарстане расселение из аварийного жилья завершат на два года раньше - РИА Новости, 27.08.2021
В Татарстане расселение из аварийного жилья завершат на два года раньше
Расселение жителей Татарстана из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, завершится на два года раньше запланированного срока – до конца 2023 года,... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T10:10
2021-08-27T10:10
республика татарстан
общество
казань
республика татарстан (татарстан)
владимир путин
единая россия
жилье
россия
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КАЗАНЬ, 27 авг – РИА Новости. Расселение жителей Татарстана из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, завершится на два года раньше запланированного срока – до конца 2023 года, сообщает министерство экономики республики.На сегодняшний день аварийный жилищный фонд – это жилые помещения в многоквартирных домах, которые признаны до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Переселение из аварийного жилищного фонда осуществляется в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда"."Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания, в Татарстане будет завершено до конца 2023 года – на два года раньше ранее запланированного срока. Соответствующее решение принято кабинетом министров Татарстана, утвердившим Республиканскую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 2023 года", - говорится в сообщении.Всего запланировано переселить более 1,7 тысячи человек из 654 жилых помещений площадью почти 21 тысяча квадратных метров. Общий объем финансовых средств для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья превысит 1,1 миллиарда рублей, которые формируются за счет средств госкорпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – более 0,7 миллиарда рублей, бюджета Татарстана – около 0,4 миллиарда рублей, бюджетов муниципальных образований республики – 8,5 миллиона рублей.В реализации регионального проекта участвуют 11 муниципальных образований: Казань, Агрызский, Актанышский, Арский, Балтасинский, Елабужский, Зеленодольский, Кукморский, Мензелинский, Сабинский и Чистопольский муниципальные районы республики.Как отмечается, приобретение жилых помещений для расселения аварийного жилья в Казани запланировано завершить уже до конца 2021 года: в 2019-2020 годах расселено 454 человека из 146 квартир, в текущем году приобретено 100 квартир для расселения 294 жителей, до конца 2021 года запланировано приобрести еще 267 квартир для 681 человека.Президент РФ Владимир Путин 24 августа на съезде партии "Единая Россия" поддержал предложение о запуске новой программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2021 года. В целом по стране это более 11 миллионов квадратных метров жилья, на расселение которого в проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы будет запланировано направить 45 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210805/natsproekty-1744565412.html
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общество, казань, республика татарстан (татарстан), владимир путин, единая россия, жилье, россия
10:10 27.08.2021
 
В Татарстане расселение из аварийного жилья завершат на два года раньше

Расселение жителей Татарстана из аварийного жилья завершится на два года раньше

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНовая квартира
Новая квартира - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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КАЗАНЬ, 27 авг – РИА Новости. Расселение жителей Татарстана из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, завершится на два года раньше запланированного срока – до конца 2023 года, сообщает министерство экономики республики.
На сегодняшний день аварийный жилищный фонд – это жилые помещения в многоквартирных домах, которые признаны до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Переселение из аварийного жилищного фонда осуществляется в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда".
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"Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания, в Татарстане будет завершено до конца 2023 года – на два года раньше ранее запланированного срока. Соответствующее решение принято кабинетом министров Татарстана, утвердившим Республиканскую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 2023 года", - говорится в сообщении.
Всего запланировано переселить более 1,7 тысячи человек из 654 жилых помещений площадью почти 21 тысяча квадратных метров. Общий объем финансовых средств для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья превысит 1,1 миллиарда рублей, которые формируются за счет средств госкорпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – более 0,7 миллиарда рублей, бюджета Татарстана – около 0,4 миллиарда рублей, бюджетов муниципальных образований республики – 8,5 миллиона рублей.
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В реализации регионального проекта участвуют 11 муниципальных образований: Казань, Агрызский, Актанышский, Арский, Балтасинский, Елабужский, Зеленодольский, Кукморский, Мензелинский, Сабинский и Чистопольский муниципальные районы республики.
Как отмечается, приобретение жилых помещений для расселения аварийного жилья в Казани запланировано завершить уже до конца 2021 года: в 2019-2020 годах расселено 454 человека из 146 квартир, в текущем году приобретено 100 квартир для расселения 294 жителей, до конца 2021 года запланировано приобрести еще 267 квартир для 681 человека.
Президент РФ Владимир Путин 24 августа на съезде партии "Единая Россия" поддержал предложение о запуске новой программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2021 года. В целом по стране это более 11 миллионов квадратных метров жилья, на расселение которого в проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы будет запланировано направить 45 миллиардов рублей.
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