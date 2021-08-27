https://ria.ru/20210827/puteshestviya-1747457797.html

Определены самые дешевые направления для пляжного отдыха в начале сентября

Определены самые дешевые направления для пляжного отдыха в начале сентября - РИА Новости, 27.08.2021

Определены самые дешевые направления для пляжного отдыха в начале сентября

Туроператоры рассказали, где в начале сентября можно наиболее бюджетно отдохнуть на морском побережье, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T10:58

2021-08-27T10:58

2021-08-27T10:58

туризм

иордания

анапа

марокко

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

отдых

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Туроператоры рассказали, где в начале сентября можно наиболее бюджетно отдохнуть на морском побережье, сообщает АТОР.Аналитическая служба ассоциации определила минимальные цены за путевку на двоих на десять дней с вылетом из Москвы в период с 1 по 7 сентября. Перелет, проживание и питание включены.Пляжные путевки в начале сентября пользуются большей популярностью у пар, одиночек и молодежи. Семьи с детьми, которые ходят в детский сад и школу, в основном покидают морские курорты до 1 сентября. Это отразилось на стоимости отдыха: минимальные цены на пакетные туры на курорты Краснодарского рухнули. Так, стоимость отдыха в Анапе снизилась на 40 процентов (от 22 тысяч рублей), в Сочи — почти на четверть (от 27 тысяч рублей).Также на 40 процентов "просели" цены на пакетные туры в Крым: теперь отдохнуть там можно, заплатив от 31 тысячи рублей.Путевки на курорты Калининградской области хоть и уменьшились по сравнению с серединой августа на 18 процентов, обходятся дороже, чем на Черноморское побережье — от 48 тысяч рублей.Абхазия удерживает звание самого дешевого зарубежного направления. В начале сентября поездка туда обойдется в половину дешевле, чем в середине последнего месяца лета — от 27 тысяч рублей.За путешествие в Турцию придется отдать не менее 40 тысяч рублей, что на 28 процентов меньше, чем в августе.От 70 до 74 тысяч рулей — минимальная стоимость путевок на Кипр, в ОАЭ, Болгарию и Египет. Причем в последнем в стоимость тура входит питание по системе "все включено".Чуть меньше 100 тысяч рублей составят расходы на отдых в Марокко, Албании и Греции. Поездка в Иорданию, Хорватию и Кубу стоит от 130 тысяч рублей, а в Доминикану и Мальдивы — от 132 тысяч рублей.Самые дорогие направления — Мексика и Сейшелы. Минимальная стоимость туров туда — от 208 и 280 тысяч рублей соответственно.

https://ria.ru/20210816/dominikana-1745510859.html

https://ria.ru/20210825/antalya-1742988748.html

https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html

https://ria.ru/20210807/krym-1744531282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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