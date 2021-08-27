https://ria.ru/20210827/puteshestviya-1747457797.html
Определены самые дешевые направления для пляжного отдыха в начале сентября
Определены самые дешевые направления для пляжного отдыха в начале сентября - РИА Новости, 27.08.2021
Определены самые дешевые направления для пляжного отдыха в начале сентября
Туроператоры рассказали, где в начале сентября можно наиболее бюджетно отдохнуть на морском побережье, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T10:58
2021-08-27T10:58
2021-08-27T10:58
туризм
иордания
анапа
марокко
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
отдых
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Туроператоры рассказали, где в начале сентября можно наиболее бюджетно отдохнуть на морском побережье, сообщает АТОР.Аналитическая служба ассоциации определила минимальные цены за путевку на двоих на десять дней с вылетом из Москвы в период с 1 по 7 сентября. Перелет, проживание и питание включены.Пляжные путевки в начале сентября пользуются большей популярностью у пар, одиночек и молодежи. Семьи с детьми, которые ходят в детский сад и школу, в основном покидают морские курорты до 1 сентября. Это отразилось на стоимости отдыха: минимальные цены на пакетные туры на курорты Краснодарского рухнули. Так, стоимость отдыха в Анапе снизилась на 40 процентов (от 22 тысяч рублей), в Сочи — почти на четверть (от 27 тысяч рублей).Также на 40 процентов "просели" цены на пакетные туры в Крым: теперь отдохнуть там можно, заплатив от 31 тысячи рублей.Путевки на курорты Калининградской области хоть и уменьшились по сравнению с серединой августа на 18 процентов, обходятся дороже, чем на Черноморское побережье — от 48 тысяч рублей.Абхазия удерживает звание самого дешевого зарубежного направления. В начале сентября поездка туда обойдется в половину дешевле, чем в середине последнего месяца лета — от 27 тысяч рублей.За путешествие в Турцию придется отдать не менее 40 тысяч рублей, что на 28 процентов меньше, чем в августе.От 70 до 74 тысяч рулей — минимальная стоимость путевок на Кипр, в ОАЭ, Болгарию и Египет. Причем в последнем в стоимость тура входит питание по системе "все включено".Чуть меньше 100 тысяч рублей составят расходы на отдых в Марокко, Албании и Греции. Поездка в Иорданию, Хорватию и Кубу стоит от 130 тысяч рублей, а в Доминикану и Мальдивы — от 132 тысяч рублей.Самые дорогие направления — Мексика и Сейшелы. Минимальная стоимость туров туда — от 208 и 280 тысяч рублей соответственно.
https://ria.ru/20210816/dominikana-1745510859.html
https://ria.ru/20210825/antalya-1742988748.html
https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html
https://ria.ru/20210807/krym-1744531282.html
иордания
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марокко
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краснодарский край
мексика
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сейшельские острова
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иордания, анапа, марокко, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, отдых, мальдивы, краснодарский край, мексика, хорватия, республика крым, турция, греция, сейшельские острова, сочи, калининградская область, куба, албания, абхазия, цены, курорт, отдых на море
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.
Туроператоры рассказали, где в начале сентября можно наиболее бюджетно отдохнуть на морском побережье, сообщает
АТОР.
Аналитическая служба ассоциации определила минимальные цены за путевку на двоих на десять дней с вылетом из Москвы в период с 1 по 7 сентября. Перелет, проживание и питание включены.
Пляжные путевки в начале сентября пользуются большей популярностью у пар, одиночек и молодежи. Семьи с детьми, которые ходят в детский сад и школу, в основном покидают морские курорты до 1 сентября. Это отразилось на стоимости отдыха: минимальные цены на пакетные туры на курорты Краснодарского рухнули. Так, стоимость отдыха в Анапе снизилась на 40 процентов (от 22 тысяч рублей), в Сочи — почти на четверть (от 27 тысяч рублей).
Также на 40 процентов "просели" цены на пакетные туры в Крым: теперь отдохнуть там можно, заплатив от 31 тысячи рублей.
Путевки на курорты Калининградской области хоть и уменьшились по сравнению с серединой августа на 18 процентов, обходятся дороже, чем на Черноморское побережье — от 48 тысяч рублей.
Абхазия удерживает звание самого дешевого зарубежного направления. В начале сентября поездка туда обойдется в половину дешевле, чем в середине последнего месяца лета — от 27 тысяч рублей.
За путешествие в Турцию придется отдать не менее 40 тысяч рублей, что на 28 процентов меньше, чем в августе.
От 70 до 74 тысяч рулей — минимальная стоимость путевок на Кипр, в ОАЭ, Болгарию и Египет. Причем в последнем в стоимость тура входит питание по системе "все включено".
Чуть меньше 100 тысяч рублей составят расходы на отдых в Марокко, Албании и Греции. Поездка в Иорданию, Хорватию и Кубу стоит от 130 тысяч рублей, а в Доминикану и Мальдивы — от 132 тысяч рублей.
Самые дорогие направления — Мексика и Сейшелы. Минимальная стоимость туров туда — от 208 и 280 тысяч рублей соответственно.