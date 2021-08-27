Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210827/puteshestviya-1747457797.html
Определены самые дешевые направления для пляжного отдыха в начале сентября
Определены самые дешевые направления для пляжного отдыха в начале сентября - РИА Новости, 27.08.2021
Определены самые дешевые направления для пляжного отдыха в начале сентября
Туроператоры рассказали, где в начале сентября можно наиболее бюджетно отдохнуть на морском побережье, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T10:58
2021-08-27T10:58
туризм
иордания
анапа
марокко
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
отдых
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155627/50/1556275088_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_2e1e4ea420627dd682d4f44fcbeb8f04.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Туроператоры рассказали, где в начале сентября можно наиболее бюджетно отдохнуть на морском побережье, сообщает АТОР.Аналитическая служба ассоциации определила минимальные цены за путевку на двоих на десять дней с вылетом из Москвы в период с 1 по 7 сентября. Перелет, проживание и питание включены.Пляжные путевки в начале сентября пользуются большей популярностью у пар, одиночек и молодежи. Семьи с детьми, которые ходят в детский сад и школу, в основном покидают морские курорты до 1 сентября. Это отразилось на стоимости отдыха: минимальные цены на пакетные туры на курорты Краснодарского рухнули. Так, стоимость отдыха в Анапе снизилась на 40 процентов (от 22 тысяч рублей), в Сочи — почти на четверть (от 27 тысяч рублей).Также на 40 процентов "просели" цены на пакетные туры в Крым: теперь отдохнуть там можно, заплатив от 31 тысячи рублей.Путевки на курорты Калининградской области хоть и уменьшились по сравнению с серединой августа на 18 процентов, обходятся дороже, чем на Черноморское побережье — от 48 тысяч рублей.Абхазия удерживает звание самого дешевого зарубежного направления. В начале сентября поездка туда обойдется в половину дешевле, чем в середине последнего месяца лета — от 27 тысяч рублей.За путешествие в Турцию придется отдать не менее 40 тысяч рублей, что на 28 процентов меньше, чем в августе.От 70 до 74 тысяч рулей — минимальная стоимость путевок на Кипр, в ОАЭ, Болгарию и Египет. Причем в последнем в стоимость тура входит питание по системе "все включено".Чуть меньше 100 тысяч рублей составят расходы на отдых в Марокко, Албании и Греции. Поездка в Иорданию, Хорватию и Кубу стоит от 130 тысяч рублей, а в Доминикану и Мальдивы — от 132 тысяч рублей.Самые дорогие направления — Мексика и Сейшелы. Минимальная стоимость туров туда — от 208 и 280 тысяч рублей соответственно.
https://ria.ru/20210816/dominikana-1745510859.html
https://ria.ru/20210825/antalya-1742988748.html
https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html
https://ria.ru/20210807/krym-1744531282.html
иордания
анапа
марокко
мальдивы
краснодарский край
мексика
хорватия
республика крым
турция
греция
сейшельские острова
сочи
калининградская область
куба
албания
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155627/50/1556275088_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c86fba9f82e18cb3c5cf3154d4ede2ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иордания, анапа, марокко, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, отдых, мальдивы, краснодарский край, мексика, хорватия, республика крым, турция, греция, сейшельские острова, сочи, калининградская область, куба, албания, абхазия, цены, курорт, отдых на море
10:58 27.08.2021
 

Определены самые дешевые направления для пляжного отдыха в начале сентября

© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик
Бодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Туроператоры рассказали, где в начале сентября можно наиболее бюджетно отдохнуть на морском побережье, сообщает АТОР.
Аналитическая служба ассоциации определила минимальные цены за путевку на двоих на десять дней с вылетом из Москвы в период с 1 по 7 сентября. Перелет, проживание и питание включены.
Пляжные путевки в начале сентября пользуются большей популярностью у пар, одиночек и молодежи. Семьи с детьми, которые ходят в детский сад и школу, в основном покидают морские курорты до 1 сентября. Это отразилось на стоимости отдыха: минимальные цены на пакетные туры на курорты Краснодарского рухнули. Так, стоимость отдыха в Анапе снизилась на 40 процентов (от 22 тысяч рублей), в Сочи — почти на четверть (от 27 тысяч рублей).
Также на 40 процентов "просели" цены на пакетные туры в Крым: теперь отдохнуть там можно, заплатив от 31 тысячи рублей.
Отдых в районе Пунта-Кана Доминиканской Республики - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 08:00Туризм
Аналог Турции. Что нужно знать о Доминикане, которая открылась для россиян
Путевки на курорты Калининградской области хоть и уменьшились по сравнению с серединой августа на 18 процентов, обходятся дороже, чем на Черноморское побережье — от 48 тысяч рублей.
Абхазия удерживает звание самого дешевого зарубежного направления. В начале сентября поездка туда обойдется в половину дешевле, чем в середине последнего месяца лета — от 27 тысяч рублей.
Девушка в поле с лавандой - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 08:00Туризм
Достопримечательности Антальи. Что посмотреть на популярном курорте Турции
За путешествие в Турцию придется отдать не менее 40 тысяч рублей, что на 28 процентов меньше, чем в августе.
От 70 до 74 тысяч рулей — минимальная стоимость путевок на Кипр, в ОАЭ, Болгарию и Египет. Причем в последнем в стоимость тура входит питание по системе "все включено".
Женщина на набережной в Греции - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 08:00Туризм
Остров, где целуются два моря. Прогулки по Родосу
Чуть меньше 100 тысяч рублей составят расходы на отдых в Марокко, Албании и Греции. Поездка в Иорданию, Хорватию и Кубу стоит от 130 тысяч рублей, а в Доминикану и Мальдивы — от 132 тысяч рублей.
Самые дорогие направления — Мексика и Сейшелы. Минимальная стоимость туров туда — от 208 и 280 тысяч рублей соответственно.
Девушка в маковом поле неподалеку от села Сирень в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 08:39Туризм
Достопримечательности Крыма, которые нельзя пропустить. Гид для всей семьи
 
ТуризмИорданияАнапаМароккоНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)ТуризмОтдыхМальдивыКраснодарский крайМексикаХорватияРеспублика КрымТурцияГрецияСейшельские островаСочиКалининградская областьКубаАлбанияАбхазияЦеныКурортотдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:45Аргентина произвела более пяти миллионов доз вакцины "Спутник V"
05:08Пушков рассказал, что "скрывают" плакаты с Калининградом в составе Германии
05:00США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракте в Кабуле
04:39Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев
04:27На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
04:18В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны
04:11Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками
03:49Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити
03:39В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет
03:37Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью
03:30Источники назвали предварительную дату пуска российской станции "Луна-25"
03:25В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром
03:20В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*
03:13Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
03:10ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник
03:03СМИ: в ДТП на юге Перу погибли 15 человек
03:00Хранение вещей в подъезде может грозить штрафом, предупредили юристы
02:50Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
02:42В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского
02:13Врач рассказала, кому опасно худеть
Лента новостейМолния