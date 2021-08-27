https://ria.ru/20210827/pozhary-1747606498.html

Площадь лесного пожара в Нижегородской области составила 365 гектаров

Площадь лесного пожара в Нижегородской области составила 365 гектаров - РИА Новости, 27.08.2021

Площадь лесного пожара в Нижегородской области составила 365 гектаров

Пожарные дотушивают лесные пожары в нижегородском Первомайске на площади 365 гектаров, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T22:26

2021-08-27T22:26

2021-08-27T22:29

происшествия

саров

первомайск

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Пожарные дотушивают лесные пожары в нижегородском Первомайске на площади 365 гектаров, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.В настоящее время на территории городского округа Первомайск Нижегородской области открытых очагов горения нет."По данным министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области, на сегодняшний день на территории городского округа г. Первомайск Нижегородской области на землях лесного фонда локализованы все лесные пожары на площади 365 гектаров. Осуществляется проливка и производится дотушивание", - говорится в сообщении.За текущие сутки проводилась работа 8 воздушных судов. На территорию заповедника авиацией произведены 112 сбросов воды объемом более 500 тонн. Для мониторинга лесопожарной обстановки и разведки очагов пожара применяются беспилотные авиационные системы.С учетом всех сил и средств к ликвидации пожара на территории республики Мордовия привлечены почти 2 тысячи человек и более 400 единиц техники.Отмечается, что на территории Федерального ядерного центра Саров возгораний нет."Сегодня во второй половине дня в результате порывов ветра произошло увеличение интенсивности отдельных очагов пожара на окарауливаемой территории. Организована переброска сил и средств в данном направлении", - подчеркивается в сообщении.Работы по ликвидации пожара продолжаются. Угрозы населенным пунктам нет.Пожар, который с 3 августа тушат в Мордовском заповеднике, 7 августа распространился на территорию Нижегородской области, после чего в городе Сарове, где расположен ядерный центр, был введен режим чрезвычайной ситуации. Восьмого августа пожар перешел на городскую зону, однако очаги возгорания были быстро локализованы, 9 августа было объявлено, что очагов возгорания в пределах Сарова нет, после чего режим ЧС был отменен. Однако вечером 12 августа из-за угрозы перехода огня из Мордовского заповедника на территорию Вознесенского и Дивеевского районов Нижегородской области в них был введен режим ЧС.Кроме того, 19 августа в Сарове был повторно введен режим ЧС, так как из-за высокой температуры и порывистого ветра огонь с территории Мордовского заповедника распространился на территорию ЗАТО Саров. Вечером 20 августа из-за перехода огня с лесного пожара Мордовского заповедника сгорели 11 домов в поселке Стеклянный городского округа Первомайск Нижегородской области. Все люди оттуда были заранее эвакуированы.

https://ria.ru/20210827/pozhary-1747551610.html

https://ria.ru/20210826/pozhar-1747303865.html

саров

первомайск

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саров, первомайск, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии