Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210827/pozhary-1747606498.html
Площадь лесного пожара в Нижегородской области составила 365 гектаров
Площадь лесного пожара в Нижегородской области составила 365 гектаров - РИА Новости, 27.08.2021
Площадь лесного пожара в Нижегородской области составила 365 гектаров
Пожарные дотушивают лесные пожары в нижегородском Первомайске на площади 365 гектаров, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T22:26
2021-08-27T22:29
происшествия
саров
первомайск
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742414739_0:313:3085:2048_1920x0_80_0_0_50e04bfc5978e6e305b5d729634eb63d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Пожарные дотушивают лесные пожары в нижегородском Первомайске на площади 365 гектаров, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.В настоящее время на территории городского округа Первомайск Нижегородской области открытых очагов горения нет."По данным министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области, на сегодняшний день на территории городского округа г. Первомайск Нижегородской области на землях лесного фонда локализованы все лесные пожары на площади 365 гектаров. Осуществляется проливка и производится дотушивание", - говорится в сообщении.За текущие сутки проводилась работа 8 воздушных судов. На территорию заповедника авиацией произведены 112 сбросов воды объемом более 500 тонн. Для мониторинга лесопожарной обстановки и разведки очагов пожара применяются беспилотные авиационные системы.С учетом всех сил и средств к ликвидации пожара на территории республики Мордовия привлечены почти 2 тысячи человек и более 400 единиц техники.Отмечается, что на территории Федерального ядерного центра Саров возгораний нет."Сегодня во второй половине дня в результате порывов ветра произошло увеличение интенсивности отдельных очагов пожара на окарауливаемой территории. Организована переброска сил и средств в данном направлении", - подчеркивается в сообщении.Работы по ликвидации пожара продолжаются. Угрозы населенным пунктам нет.Пожар, который с 3 августа тушат в Мордовском заповеднике, 7 августа распространился на территорию Нижегородской области, после чего в городе Сарове, где расположен ядерный центр, был введен режим чрезвычайной ситуации. Восьмого августа пожар перешел на городскую зону, однако очаги возгорания были быстро локализованы, 9 августа было объявлено, что очагов возгорания в пределах Сарова нет, после чего режим ЧС был отменен. Однако вечером 12 августа из-за угрозы перехода огня из Мордовского заповедника на территорию Вознесенского и Дивеевского районов Нижегородской области в них был введен режим ЧС.Кроме того, 19 августа в Сарове был повторно введен режим ЧС, так как из-за высокой температуры и порывистого ветра огонь с территории Мордовского заповедника распространился на территорию ЗАТО Саров. Вечером 20 августа из-за перехода огня с лесного пожара Мордовского заповедника сгорели 11 домов в поселке Стеклянный городского округа Первомайск Нижегородской области. Все люди оттуда были заранее эвакуированы.
https://ria.ru/20210827/pozhary-1747551610.html
https://ria.ru/20210826/pozhar-1747303865.html
саров
первомайск
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742414739_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_174a6f56c50a0ba4b28c729bb64528fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, саров, первомайск, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
22:26 27.08.2021 (обновлено: 22:29 27.08.2021)
 
Площадь лесного пожара в Нижегородской области составила 365 гектаров

Лесные пожары на площади 365 гектаров тушат в Нижегородской области

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПриродные пожары
Природные пожары - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Пожарные дотушивают лесные пожары в нижегородском Первомайске на площади 365 гектаров, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
В настоящее время на территории городского округа Первомайск Нижегородской области открытых очагов горения нет.
"По данным министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области, на сегодняшний день на территории городского округа г. Первомайск Нижегородской области на землях лесного фонда локализованы все лесные пожары на площади 365 гектаров. Осуществляется проливка и производится дотушивание", - говорится в сообщении.
За текущие сутки проводилась работа 8 воздушных судов. На территорию заповедника авиацией произведены 112 сбросов воды объемом более 500 тонн. Для мониторинга лесопожарной обстановки и разведки очагов пожара применяются беспилотные авиационные системы.
С учетом всех сил и средств к ликвидации пожара на территории республики Мордовия привлечены почти 2 тысячи человек и более 400 единиц техники.
Встречный отжиг на трассе Вятка в Республике Марий Эл - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 16:28
Регионы получат 24 миллиарда рублей на борьбу с пожарами
Отмечается, что на территории Федерального ядерного центра Саров возгораний нет.
"Сегодня во второй половине дня в результате порывов ветра произошло увеличение интенсивности отдельных очагов пожара на окарауливаемой территории. Организована переброска сил и средств в данном направлении", - подчеркивается в сообщении.
Работы по ликвидации пожара продолжаются. Угрозы населенным пунктам нет.
Пожар, который с 3 августа тушат в Мордовском заповеднике, 7 августа распространился на территорию Нижегородской области, после чего в городе Сарове, где расположен ядерный центр, был введен режим чрезвычайной ситуации. Восьмого августа пожар перешел на городскую зону, однако очаги возгорания были быстро локализованы, 9 августа было объявлено, что очагов возгорания в пределах Сарова нет, после чего режим ЧС был отменен. Однако вечером 12 августа из-за угрозы перехода огня из Мордовского заповедника на территорию Вознесенского и Дивеевского районов Нижегородской области в них был введен режим ЧС.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 10:48
Названа предварительная причина лесного пожара в Тольятти
Кроме того, 19 августа в Сарове был повторно введен режим ЧС, так как из-за высокой температуры и порывистого ветра огонь с территории Мордовского заповедника распространился на территорию ЗАТО Саров. Вечером 20 августа из-за перехода огня с лесного пожара Мордовского заповедника сгорели 11 домов в поселке Стеклянный городского округа Первомайск Нижегородской области. Все люди оттуда были заранее эвакуированы.
 
ПроисшествияСаровПервомайскНижегородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:45Аргентина произвела более пяти миллионов доз вакцины "Спутник V"
05:08Пушков рассказал, что "скрывают" плакаты с Калининградом в составе Германии
05:00США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракте в Кабуле
04:39Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев
04:27На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
04:18В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны
04:11Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками
03:49Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити
03:39В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет
03:37Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью
03:30Источники назвали предварительную дату пуска российской станции "Луна-25"
03:25В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром
03:20В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*
03:13Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
03:10ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник
03:03СМИ: в ДТП на юге Перу погибли 15 человек
03:00Хранение вещей в подъезде может грозить штрафом, предупредили юристы
02:50Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
02:42В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского
02:13Врач рассказала, кому опасно худеть
Лента новостейМолния