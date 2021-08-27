23:24 27.08.2021 (обновлено: 23:52 27.08.2021)
Глава МИД Украины захотел "испортить жизнь" Поклонской
Глава МИД Украины Кулеба заявил о возможности "испортить жизнь" Поклонской
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
КИЕВ, 27 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя возможное назначение депутата Госдумы Натальи Поклонской послом, заявил, что у Киева может появиться возможность "испортить ей жизнь".
"Я слышал это на уровне каких-то допущений. Надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины. Если она ей остается, то у нас есть возможности испортить ей жизнь. Но если она уже вышла из гражданства и является только гражданкой России, то это их дело назначать кого угодно и куда угодно", — сказал глава МИД в эфире телеканала "Украина 24".
Ранее в пятницу первый замглавы думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков сообщил РИА Новости, что Поклонскую в ближайшее время назначат российским послом в Кабо-Верде. Сама она не стала комментировать ситуацию.
В 2017 году депутат заявляла, что у нее есть только гражданство России, а из украинского она вышла еще в 2014-м.