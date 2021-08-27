https://ria.ru/20210827/poklonskaya-1747611561.html

Глава МИД Украины захотел "испортить жизнь" Поклонской

Глава МИД Украины захотел "испортить жизнь" Поклонской - РИА Новости, 27.08.2021

Глава МИД Украины захотел "испортить жизнь" Поклонской

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя возможное назначение депутата Госдумы Натальи Поклонской послом, заявил, что у Киева может появиться РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T23:24

2021-08-27T23:24

2021-08-27T23:52

в мире

кабо-верде

наталья поклонская

дмитрий кулеба

россия

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КИЕВ, 27 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя возможное назначение депутата Госдумы Натальи Поклонской послом, заявил, что у Киева может появиться возможность "испортить ей жизнь".Ранее в пятницу первый замглавы думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков сообщил РИА Новости, что Поклонскую в ближайшее время назначат российским послом в Кабо-Верде. Сама она не стала комментировать ситуацию.В 2017 году депутат заявляла, что у нее есть только гражданство России, а из украинского она вышла еще в 2014-м.

https://ria.ru/20210827/poklonskaya-1747489557.html

кабо-верде

россия

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в мире, кабо-верде, наталья поклонская, дмитрий кулеба, россия