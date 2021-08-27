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В Краснодаре полиция нашла в гараже мужчину в наручниках
В Краснодаре полиция нашла в гараже мужчину в наручниках - РИА Новости, 27.08.2021
В Краснодаре полиция нашла в гараже мужчину в наручниках
Краснодарские наркополицейские нашли в гаражах мужчину в наручниках, заявившего, что его похитили находившиеся там же три человека, и один них оказался... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T20:44
2021-08-27T20:44
происшествия
краснодарский край
краснодар
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОДАР, 27 авг – РИА Новости. Краснодарские наркополицейские нашли в гаражах мужчину в наручниках, заявившего, что его похитили находившиеся там же три человека, и один них оказался гаишником, на месте правоохранители изъяли таблетки, боеприпасы и бейсбольные биты, сообщает ГУМВД по Кубани."В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота наркотических средств, сотрудники УКОН ГУ МВД России по Краснодарскому краю при силовой поддержке спецподразделения краевого главка на территории гаражно-строительного кооператива в Прикубанском округе Краснодара в одном из гаражей обнаружили четверых неизвестных. Один из них, 20-летний местный житель, находился в наручниках и сообщил полицейским, что накануне был похищен неизвестными, находившимися в этом же гараже", - сообщает пресс-служба ведомства.Всех четверых доставили в отдел полиции для разбирательства."При осмотре гаража полицейские обнаружили 120 таблеток, предположительно содержащих наркотическое вещество, предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием, 12 патронов к нему, а также электрошокер и 2 бейсбольные биты. Изъятое направлено на экспертизу", - добавляется в релизе.По факту похищения человека следственные органы принято процессуальное решение, содержание которого не уточняется. Однако, сообщает пресс-служба, у полицейских есть основания подозревать доставленных граждан в причастности к незаконному обороту наркотических средств."Установлено, что один из задержанных проходит службу в должности старшего инспектора ДПС ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Краснодару. По данному факту назначено проведение служебной проверки", - информирует главк.Отмечается, что это сотрудник отстранен от исполнения обязанностей.
https://ria.ru/20210811/bashkiriya-1745367146.html
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происшествия, краснодарский край, краснодар, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
20:44 27.08.2021
 
В Краснодаре полиция нашла в гараже мужчину в наручниках

В Краснодаре полиция нашла в гараже мужчину в наручниках, заявившего, что его похитили

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОДАР, 27 авг – РИА Новости. Краснодарские наркополицейские нашли в гаражах мужчину в наручниках, заявившего, что его похитили находившиеся там же три человека, и один них оказался гаишником, на месте правоохранители изъяли таблетки, боеприпасы и бейсбольные биты, сообщает ГУМВД по Кубани.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота наркотических средств, сотрудники УКОН ГУ МВД России по Краснодарскому краю при силовой поддержке спецподразделения краевого главка на территории гаражно-строительного кооператива в Прикубанском округе Краснодара в одном из гаражей обнаружили четверых неизвестных. Один из них, 20-летний местный житель, находился в наручниках и сообщил полицейским, что накануне был похищен неизвестными, находившимися в этом же гараже", - сообщает пресс-служба ведомства.
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Всех четверых доставили в отдел полиции для разбирательства.
"При осмотре гаража полицейские обнаружили 120 таблеток, предположительно содержащих наркотическое вещество, предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием, 12 патронов к нему, а также электрошокер и 2 бейсбольные биты. Изъятое направлено на экспертизу", - добавляется в релизе.
По факту похищения человека следственные органы принято процессуальное решение, содержание которого не уточняется. Однако, сообщает пресс-служба, у полицейских есть основания подозревать доставленных граждан в причастности к незаконному обороту наркотических средств.
"Установлено, что один из задержанных проходит службу в должности старшего инспектора ДПС ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Краснодару. По данному факту назначено проведение служебной проверки", - информирует главк.
Отмечается, что это сотрудник отстранен от исполнения обязанностей.
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