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Более 80% подлежащих замене газовых плит обновили жители Москвы с января
Более 80% подлежащих замене газовых плит обновили жители Москвы с января - РИА Новости, 27.08.2021
Более 80% подлежащих замене газовых плит обновили жители Москвы с января
Более 80% подлежащих замене в этом году газовых плит обновили жители Москвы с января, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T14:20
2021-08-27T14:20
2021-08-27T14:20
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Более 80% подлежащих замене в этом году газовых плит обновили жители Москвы с января, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Более 80% подлежащих замене в этом году газовых плит обновили жители столицы с января. Новые приборы появились в около 169 тысяч московских квартир", - говорится в сообщении.В комплексе напомнили, что срок службы газовой плиты не должен превышать 10-12 лет. Также важно использовать только плиты с автоматической системой "газ-контроль", благодаря ей подача газа прекращается при погасании пламени в горелке.
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москва, telegram (приложение), городское хозяйство москвы