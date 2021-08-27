https://ria.ru/20210827/plity-1747520080.html

Более 80% подлежащих замене газовых плит обновили жители Москвы с января

Более 80% подлежащих замене газовых плит обновили жители Москвы с января - РИА Новости, 27.08.2021

Более 80% подлежащих замене газовых плит обновили жители Москвы с января

Более 80% подлежащих замене в этом году газовых плит обновили жители Москвы с января, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T14:20

2021-08-27T14:20

2021-08-27T14:20

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

telegram (приложение)

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Более 80% подлежащих замене в этом году газовых плит обновили жители Москвы с января, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Более 80% подлежащих замене в этом году газовых плит обновили жители столицы с января. Новые приборы появились в около 169 тысяч московских квартир", - говорится в сообщении.В комплексе напомнили, что срок службы газовой плиты не должен превышать 10-12 лет. Также важно использовать только плиты с автоматической системой "газ-контроль", благодаря ей подача газа прекращается при погасании пламени в горелке.

https://realty.ria.ru/20210826/oek-1747299238.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, telegram (приложение), городское хозяйство москвы