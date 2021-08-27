16:33 27.08.2021 (обновлено: 16:45 27.08.2021)
Слуцкий призвал Берлин жестко отреагировать на плакаты с Калининградом
Слуцкий призвал Берлин жестко отреагировать на плакаты с Калининградом в составе Германии
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий призвал Берлин жестко и оперативно отреагировать на размещение плакатов с Калининградом в составе Германии.
В немецкой федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания неизвестные развесили копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в ее составе, сообщило ранее местное издание Nordkurier. Вся Восточная Пруссия, часть которой сейчас относится к территории Польши, на этих плакатах включена в состав границ Германии.
"Размещение предвыборных плакатов, копирующих листовки 72-летней давности с Калининградской областью в составе ФРГ, должно обязательно получить оперативную и жесткую реакцию германских правоохранительных органов и избирательных комиссий. Берлин никогда не выдвигал Москве подобных территориальных претензий за весь период послевоенной истории, и любые шутки здесь опасны", - написал Слуцкий в своем telegram-канале.
Парламентарий отметил, что ему вслед за калининградскими властями хотелось бы верить, что речь идет не о сознательной провокации или политическом хулиганстве, а о технической ошибке.
"Территориальная целостность России не должна подвергаться сомнению. И неважно, идет ли речь о Крыме, Курилах или о Калининграде. Здесь никаких дискуссий, а тем более предвыборных спекуляций быть не может", - добавил депутат.