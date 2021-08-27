https://ria.ru/20210827/plakaty-1747553379.html

Слуцкий призвал Берлин жестко отреагировать на плакаты с Калининградом

Слуцкий призвал Берлин жестко отреагировать на плакаты с Калининградом - РИА Новости, 27.08.2021

Слуцкий призвал Берлин жестко отреагировать на плакаты с Калининградом

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий призвал Берлин жестко и оперативно отреагировать на размещение плакатов с Калининградом в составе... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T16:33

2021-08-27T16:33

2021-08-27T16:45

в мире

калининград

берлин (город)

германия

леонид слуцкий (политик)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_0:0:3113:1752_1920x0_80_0_0_78be68c2a781ec4d167ff00a4f234735.jpg

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий призвал Берлин жестко и оперативно отреагировать на размещение плакатов с Калининградом в составе Германии.В немецкой федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания неизвестные развесили копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в ее составе, сообщило ранее местное издание Nordkurier. Вся Восточная Пруссия, часть которой сейчас относится к территории Польши, на этих плакатах включена в состав границ Германии.Парламентарий отметил, что ему вслед за калининградскими властями хотелось бы верить, что речь идет не о сознательной провокации или политическом хулиганстве, а о технической ошибке."Территориальная целостность России не должна подвергаться сомнению. И неважно, идет ли речь о Крыме, Курилах или о Калининграде. Здесь никаких дискуссий, а тем более предвыборных спекуляций быть не может", - добавил депутат.

https://ria.ru/20210827/kaliningrad-1747500257.html

калининград

берлин (город)

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, калининград, берлин (город), германия, леонид слуцкий (политик), россия