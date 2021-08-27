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Слуцкий призвал Берлин жестко отреагировать на плакаты с Калининградом
Слуцкий призвал Берлин жестко отреагировать на плакаты с Калининградом - РИА Новости, 27.08.2021
Слуцкий призвал Берлин жестко отреагировать на плакаты с Калининградом
Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий призвал Берлин жестко и оперативно отреагировать на размещение плакатов с Калининградом в составе... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T16:33
2021-08-27T16:45
в мире
калининград
берлин (город)
германия
леонид слуцкий (политик)
россия
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий призвал Берлин жестко и оперативно отреагировать на размещение плакатов с Калининградом в составе Германии.В немецкой федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания неизвестные развесили копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в ее составе, сообщило ранее местное издание Nordkurier. Вся Восточная Пруссия, часть которой сейчас относится к территории Польши, на этих плакатах включена в состав границ Германии.Парламентарий отметил, что ему вслед за калининградскими властями хотелось бы верить, что речь идет не о сознательной провокации или политическом хулиганстве, а о технической ошибке."Территориальная целостность России не должна подвергаться сомнению. И неважно, идет ли речь о Крыме, Курилах или о Калининграде. Здесь никаких дискуссий, а тем более предвыборных спекуляций быть не может", - добавил депутат.
https://ria.ru/20210827/kaliningrad-1747500257.html
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в мире, калининград, берлин (город), германия, леонид слуцкий (политик), россия
16:33 27.08.2021 (обновлено: 16:45 27.08.2021)
 
Слуцкий призвал Берлин жестко отреагировать на плакаты с Калининградом

Слуцкий призвал Берлин жестко отреагировать на плакаты с Калининградом в составе Германии

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий призвал Берлин жестко и оперативно отреагировать на размещение плакатов с Калининградом в составе Германии.
В немецкой федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания неизвестные развесили копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в ее составе, сообщило ранее местное издание Nordkurier. Вся Восточная Пруссия, часть которой сейчас относится к территории Польши, на этих плакатах включена в состав границ Германии.
"Размещение предвыборных плакатов, копирующих листовки 72-летней давности с Калининградской областью в составе ФРГ, должно обязательно получить оперативную и жесткую реакцию германских правоохранительных органов и избирательных комиссий. Берлин никогда не выдвигал Москве подобных территориальных претензий за весь период послевоенной истории, и любые шутки здесь опасны", - написал Слуцкий в своем telegram-канале.
Парламентарий отметил, что ему вслед за калининградскими властями хотелось бы верить, что речь идет не о сознательной провокации или политическом хулиганстве, а о технической ошибке.
"Территориальная целостность России не должна подвергаться сомнению. И неважно, идет ли речь о Крыме, Курилах или о Калининграде. Здесь никаких дискуссий, а тем более предвыборных спекуляций быть не может", - добавил депутат.
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В миреКалининградБерлин (город)ГерманияЛеонид Слуцкий (политик)Россия
 
 
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