https://ria.ru/20210827/piton-1747560881.html
У жительницы Ленинградской области изъяли редкого питона
У жительницы Ленинградской области изъяли редкого питона - РИА Новости, 27.08.2021
У жительницы Ленинградской области изъяли редкого питона
Редкого 4-метрового тигрового питона изъяли из квартиры жительницы Ленинградской области и передали в зоопарк, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T17:05
2021-08-27T17:05
2021-08-27T17:09
происшествия
ленинградская область
ленинградский зоопарк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. Редкого 4-метрового тигрового питона изъяли из квартиры жительницы Ленинградской области и передали в зоопарк, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Прокуратура установила, что жительница поселка Назия держит дома тигрового питона, которому около 12 лет, этот вид находится под угрозой исчезновения."Судом прекращено право собственности жительницы Ленобласти в отношении тигрового питона, в связи с чем экзотическое животное изъято из квартиры жилого дома и передано на постоянное содержание в Ленинградский зоопарк", - говорится в сообщении.В прокуратуре пояснили, что согласно законодательству, владелец дикого животного обязан содержать его в соответствии с биологическими особенностями, не оставлять без присмотра, принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и животных. Поэтому городская прокуратура подала в суд исковое заявление, которое было рассмотрено и удовлетворено в полном объеме.
https://ria.ru/20210827/moskva-1747554201.html
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происшествия, ленинградская область, ленинградский зоопарк
17:05 27.08.2021 (обновлено: 17:09 27.08.2021)
У жительницы Ленинградской области изъяли редкого питона
Суд изъял редкого четырехметрового тигрового питона у жительницы Ленинградской области