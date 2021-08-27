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У жительницы Ленинградской области изъяли редкого питона
У жительницы Ленинградской области изъяли редкого питона - РИА Новости, 27.08.2021
У жительницы Ленинградской области изъяли редкого питона
Редкого 4-метрового тигрового питона изъяли из квартиры жительницы Ленинградской области и передали в зоопарк, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T17:05
2021-08-27T17:09
происшествия
ленинградская область
ленинградский зоопарк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. Редкого 4-метрового тигрового питона изъяли из квартиры жительницы Ленинградской области и передали в зоопарк, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Прокуратура установила, что жительница поселка Назия держит дома тигрового питона, которому около 12 лет, этот вид находится под угрозой исчезновения."Судом прекращено право собственности жительницы Ленобласти в отношении тигрового питона, в связи с чем экзотическое животное изъято из квартиры жилого дома и передано на постоянное содержание в Ленинградский зоопарк", - говорится в сообщении.В прокуратуре пояснили, что согласно законодательству, владелец дикого животного обязан содержать его в соответствии с биологическими особенностями, не оставлять без присмотра, принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и животных. Поэтому городская прокуратура подала в суд исковое заявление, которое было рассмотрено и удовлетворено в полном объеме.
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происшествия, ленинградская область, ленинградский зоопарк
17:05 27.08.2021 (обновлено: 17:09 27.08.2021)
 
У жительницы Ленинградской области изъяли редкого питона

Суд изъял редкого четырехметрового тигрового питона у жительницы Ленинградской области

© Фото : РосприроднадзорТигровый питон, оставленный в квартире в поселке Назия Ленинградской области
Тигровый питон, оставленный в квартире в поселке Назия Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Фото : Росприроднадзор
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. Редкого 4-метрового тигрового питона изъяли из квартиры жительницы Ленинградской области и передали в зоопарк, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Прокуратура установила, что жительница поселка Назия держит дома тигрового питона, которому около 12 лет, этот вид находится под угрозой исчезновения.
"Судом прекращено право собственности жительницы Ленобласти в отношении тигрового питона, в связи с чем экзотическое животное изъято из квартиры жилого дома и передано на постоянное содержание в Ленинградский зоопарк", - говорится в сообщении.
В прокуратуре пояснили, что согласно законодательству, владелец дикого животного обязан содержать его в соответствии с биологическими особенностями, не оставлять без присмотра, принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и животных. Поэтому городская прокуратура подала в суд исковое заявление, которое было рассмотрено и удовлетворено в полном объеме.
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