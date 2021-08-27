https://ria.ru/20210827/olimpiada-1747585761.html
Стартовала технологическая олимпиада Junior для школьников 5-7 классов
Стартовала технологическая олимпиада Junior для школьников 5-7 классов - РИА Новости, 27.08.2021
Стартовала технологическая олимпиада Junior для школьников 5-7 классов
Открыт прием заявок на участие в Национальной технологической олимпиаде Junior для учащихся 5-7 классов, регистрация продлится до 1 октября, сообщает... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T19:15
2021-08-27T19:15
2021-08-27T19:15
образование - общество
агентство стратегических инициатив (аси)
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569827080_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_17dcef1909aba7968d74e729e83479e3.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Открыт прием заявок на участие в Национальной технологической олимпиаде Junior для учащихся 5-7 классов, регистрация продлится до 1 октября, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Проект реализуют совместно Кружковое движение НТИ и президентская платформа "Россия — страна возможностей" при поддержке АСИ и АНО "Платформа НТИ".НТО Junior является частью Национальной технологической олимпиады, которая проводится, начиная с 2021/2022 года, в рамках Года науки и технологий.В 2021 году командные соревнования для школьников 5-7 классов состоятся в третий раз и пройдут по пяти направлениям: технологии для виртуального мира, космоса, мира роботов, среды обитания и человека.Школьников, которые покажут лучшие результаты в дистанционном отборочном этапе, пригласят на очные финалы, которые пройдут в ноябре-декабре на базе вузов в различных регионах."Одна из важных задач НТО Junior – показать талантливым школьникам возможности для самореализации в родных регионах. Ребята, прошедшие в финал, познакомятся с сильными педагогами своего региона, с программами, возможностями и оснащением площадки. С другой стороны, сама площадка получает возможность заинтересовать школьников, которые уже доказали свое умение работать на результат", – приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора АНО "РСВ" Антона Серикова.Главные особенности НТО Junior – вовлечение школьников 5-7 классов в инженерную деятельность, знакомство с прорывными технологиями на доступном для них уровне. Задания подготовлены таким образом, чтобы увлечь школьников и дать им поработать с реальными технологиями.Отборочный этап олимпиады стартует 6 сентября
https://ria.ru/20210611/granty-1736614645.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569827080_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_8d7330c3e11797b2ae30c1e4ac964499.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, агентство стратегических инициатив (аси), ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Открыт прием заявок на участие в Национальной технологической олимпиаде Junior для учащихся 5-7 классов, регистрация продлится до 1 октября, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Проект реализуют совместно Кружковое движение НТИ и президентская платформа "Россия — страна возможностей" при поддержке АСИ
и АНО "Платформа НТИ".
НТО Junior является частью Национальной технологической олимпиады, которая проводится, начиная с 2021/2022 года, в рамках Года науки и технологий.
В 2021 году командные соревнования для школьников 5-7 классов состоятся в третий раз и пройдут по пяти направлениям: технологии для виртуального мира, космоса, мира роботов, среды обитания и человека.
Школьников, которые покажут лучшие результаты в дистанционном отборочном этапе, пригласят на очные финалы, которые пройдут в ноябре-декабре на базе вузов в различных регионах.
"Одна из важных задач НТО Junior – показать талантливым школьникам возможности для самореализации в родных регионах. Ребята, прошедшие в финал, познакомятся с сильными педагогами своего региона, с программами, возможностями и оснащением площадки. С другой стороны, сама площадка получает возможность заинтересовать школьников, которые уже доказали свое умение работать на результат", – приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора АНО "РСВ" Антона Серикова.
Главные особенности НТО Junior – вовлечение школьников 5-7 классов в инженерную деятельность, знакомство с прорывными технологиями на доступном для них уровне. Задания подготовлены таким образом, чтобы увлечь школьников и дать им поработать с реальными технологиями.
Отборочный этап олимпиады стартует 6 сентября