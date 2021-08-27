https://ria.ru/20210827/olimpiada-1747585761.html

Стартовала технологическая олимпиада Junior для школьников 5-7 классов

Стартовала технологическая олимпиада Junior для школьников 5-7 классов - РИА Новости, 27.08.2021

Стартовала технологическая олимпиада Junior для школьников 5-7 классов

Открыт прием заявок на участие в Национальной технологической олимпиаде Junior для учащихся 5-7 классов, регистрация продлится до 1 октября, сообщает... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T19:15

2021-08-27T19:15

2021-08-27T19:15

образование - общество

агентство стратегических инициатив (аси)

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Открыт прием заявок на участие в Национальной технологической олимпиаде Junior для учащихся 5-7 классов, регистрация продлится до 1 октября, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Проект реализуют совместно Кружковое движение НТИ и президентская платформа "Россия — страна возможностей" при поддержке АСИ и АНО "Платформа НТИ".НТО Junior является частью Национальной технологической олимпиады, которая проводится, начиная с 2021/2022 года, в рамках Года науки и технологий.В 2021 году командные соревнования для школьников 5-7 классов состоятся в третий раз и пройдут по пяти направлениям: технологии для виртуального мира, космоса, мира роботов, среды обитания и человека.Школьников, которые покажут лучшие результаты в дистанционном отборочном этапе, пригласят на очные финалы, которые пройдут в ноябре-декабре на базе вузов в различных регионах."Одна из важных задач НТО Junior – показать талантливым школьникам возможности для самореализации в родных регионах. Ребята, прошедшие в финал, познакомятся с сильными педагогами своего региона, с программами, возможностями и оснащением площадки. С другой стороны, сама площадка получает возможность заинтересовать школьников, которые уже доказали свое умение работать на результат", – приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора АНО "РСВ" Антона Серикова.Главные особенности НТО Junior – вовлечение школьников 5-7 классов в инженерную деятельность, знакомство с прорывными технологиями на доступном для них уровне. Задания подготовлены таким образом, чтобы увлечь школьников и дать им поработать с реальными технологиями.Отборочный этап олимпиады стартует 6 сентября

https://ria.ru/20210611/granty-1736614645.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование - общество, агентство стратегических инициатив (аси), ано "рсв" ("россия – страна возможностей")